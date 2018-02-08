Краев не видно

Человек любит жить так, как он привык. И это правильно: жить так, чтобы не выходить из своей «зоны комфорта». Он ищет оправдания, почему не может сделать то или иное. Почему ему это нравится, а это — нет. Ирония же судьбы в том, что собственное подсознание ему в этом поможет. Попробуй проснуться утром и убедить себя: день испорчен, я не выспался. И весь день на тебя будут сыпаться какие-то проблемы, от которых в конце дня почувствуешь себя вымотанным, обессиленным и раздавленным. А откуда взялись-то эти проблемы? Да из того же подсознания. Мы ведь сами дали ему установку, что сегодня у нас «отвратный день»! И что ему оставалось делать, кроме того как выполнить вашу установку?

А я, к примеру, третий день сплю столько, что утром еле открываю глаза. Вот только открываю их иначе.

«Стоят двое перед лужей. Один видит в ней грязь, а второй — отражение звезд». Мне нравится эта фраза...

Сейчас на улице осень. У кого-то — это время депрессии, тоски по лету. А у меня сейчас за окном чистейшее небо и звезды... Воздух чист и невесом. Если идти, ни о чем не думая, то можно как бы плыть в этом «море нового времени». Все чаще можно уловить запах костра, вспомнить лето и костры с гитарой. Тут же подумать о друзьях, которым хотел позвонить. Позвонив им, можно помечтать, куда поехать летом.

Все чаще можно уловить запах костра, вспомнить лето и костры с гитарой. Тут же подумать о друзьях, которым хотел позвонить. Позвонив им, можно помечтать, куда поехать летом.

Часто, ложась вечером спать, мне интересно: будет ли дождь? И сам себе начинаю давать ответы. А кроме дождя? Сколько еще всплыло неопределенного! Чего-то такого, о чем можно долго раздумывать за чашкой ароматного чая с мягким запахом мяты. Укутавшись в одеяло. И читать какую-нибудь книгу. Через пару лет, наверное, у меня на даче будет маленький камин, где я буду встречать наступление осени и прогуливаться по прекрасному лесу, что ее окружает.

К концу осени, в ноябре месяце, на календаре появляется мой день рождения. Очень часто зима в эти дни дарит нам свой первый снег. Словно выкладывает передо мной дорожку в «завтра». Вот только я знаю, что самый важный день во всей моей жизни — это «сегодня». На мой прошлый день рождения мне захотелось, чтобы у меня было то, чего никогда не было — шашлыка. Я нашел сухие дрова, укрыл огонь от дождя. Я добился того, чего я хотел, — мой стол был дополнен шашлыком собственного приготовления!

Позже я услышал одну потрясающую фразу: «Если ты хочешь, чтобы завтра не было похоже на сегодня, то сегодня тебе надо что-то сделать то, чего ты не делал вчера». А вдогонку к ней — умную китайскую поговорку: «Нельзя налить чистой воды в полный стакан, с грязной водой. Сначала надо вылить оттуда грязь». Но, как ни странно, человек всегда делает наоборот. Он пытается вобрать в себя что-то новое, что-то хорошее, когда сам уже наполнен до краев негативом.

Наверное, моя привычка начинать новый день по-новому, с улыбкой, и помогает отличаться от многих людей. Впрочем... У каждого своя жизнь. Я лишь могу показать дорогу, но пойти по ней вы должны сами. :)