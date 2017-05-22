Книжный эфир

«Всем добрый вечер! Вас приветствует Елена Маяковская и еженедельное воскресное радио-шоу "Да здравствует хорошее настроение!" Вот и наступил ноябрь, последний месяц осени. Быть на позитиве удается сложнее с каждым днем. Утром темно, вечером тоже, солнца давно не видно. Но надо же как-то жить! Психологи придумали очередной способ избавления от печали и тоски, и имя ему – старая добрая книга. Усесться за чтение с чашкой горячего, пока бушует непогода, и сочувствовать, радоваться, улыбаться вместе с героями книг – ни с чем несравнимое удовольствие. Сейчас небольшая рекламная пауза, после которой начнем составлять список книг для хорошего настроения. Надеюсь на вашу помощь!»

Елена выключила микрофон и вздохнула. Как сложно поддерживать других, настраивая на то, что все можно преодолеть, было бы желание, когда у самой на душе кошки скребут. И на просвет, судя по обстоятельствам, рассчитывать не приходится. Сын болеет. Снова бронхит. «К морю бы его, там быстро поставят», – советует мама. Лена не против, но как объяснить ей, что у них ипотека, и бездомная собака на лечении, которую – ну, вот точно! – некому будет пристроить и придется оставить у себя? Кому нужен старый подслеповатый пес с перебитыми лапами? Пусть он умница, каких редко встретишь, и все понимает с полуслова, но ведь дворняга… Да и Пашка привязался к нему. Кашель противный только и перестает мучить, когда выходит с ним на прогулку, деловито зажав поводок в маленькой ладошке. «Маяковская, ты там уснула, что ли?! – вывел Елену из раздумий раздраженный голос звукорежиссера. – У тебя, в обще-то, эфир!» – закричал он. Она спохватилась и сложила руки на груди, извиняясь перед коллегой за оплошность.

«Дорогие слушатели, мы вернулись, чтобы продолжить наш разговор о книгах. А знаете ли вы, что я долго не могла научиться читать? Да-да, я, человек с высшим образованием, даже двумя, освоила науку складывать буквы в слова лишь в конце первого класса. Бились все: мама, бабушка, учительница. Однако у вашей покорной слуги ничего не получалось. Наконец, когда взрослые махнули на меня рукой, я зачитала! Да еще как. Потом всю начальную школу опережала одноклассников по количеству фраз в минуту. Помните, был такой тест, определяющий скорость чтения? Не знаю, сохранился ли он сейчас. У меня есть сын Пашка. Павел то есть, но в образовательное учреждение он пока не ходит. Ему всего шесть, однако Паша уже умеет читать. А научила его этому моя близкая подруга. Мой сын часто болеет. У него вечный бронхит. В прошлом году он даже попал в больницу с воспалением легких, но я не могла сидеть с ним, так как нужно было работать. И с мальчиком лежала моя подруга Лера. Она мне почти как сестра. Вот от безделья и познакомила Павла с миром литературы…»

Маяковская почувствовала гневный взгляд главного редактора программы и поспешила переключить рычажок на музыкальную паузу. Слава тут же влетел в комнату. «Ты с ума сошла сегодня, что ли? – орал он. – Причем тут твой сын и его болезни? Еще и подругу вспомнила. Как там, бишь, ее? Лера? У людей своих проблем полно. Передача наша называется «Да здравствует хорошее настроение!». Нас слушают из-за позитива. На нашей волне нет неприятностей. Ты понимаешь это?!» – главный редактор разошелся не на шутку. Лена лепетала, что оно само вышло и обещала все исправить. «Будет хорошее настроение, уверяю вас, Вячеслав Александрович!».

Три раза чертыхнувшись про себя, Маяковская снова вышла в эфир, чтобы принять первый звонок. Радиослушатель старательно рассказывал о своей любимой книге, даже приводил цитаты из нее, а в конце признался: «Я вас каждую неделю слушаю, всегда интересно, но сегодня вы, Елена, какая-то особенная. Пусть ваш мальчик поправляется». Елена так растрогалась, что даже толком не поблагодарила незнакомого мужчину – испугалась, что расплачется от избытка эмоций. Она запустила песню и жадно выпила стакан воды.

Елена так растрогалась, что даже толком не поблагодарила незнакомого мужчину – испугалась, что расплачется от избытка эмоций. Она запустила песню и жадно выпила стакан воды.

На радио Лена пришла три года назад. До декрета работала в издательстве корректором, но платили там совсем мало. Сначала к идее вести воскресное шоу она отнеслась без энтузиазма, думая, что болтовня ди-джеев только раздражает современных слушателей. «Радио сейчас звучит лишь для фона», – кипятилась она, но вышло совсем по-другому. Ее передачу ждали и любили. Через полгода потеплела к ней и Елена. Теперь жила по принципу восточных мудрецов: домой спешила с радостью – там сын, и на работу бежала с легкостью на сердце – тоже родное место. Не получалось только с личной жизнью. Пашин отец ушел, когда мальчику исполнился год. Что греха таить – и до рождения ребенка они жили плохо. Лене перевалило за 30, когда все вокруг – мама, сестра, родная тетка – забили тревогу: замуж срочно, а то в старых девах так и останешься. Елена и сама беспокоилась. Уже хотелось и мужского плеча рядом, и ребенка. С Егором она познакомилась в поезде, когда ехала по рабочим делам в северную столицу. Оказалось, оба из Москвы, да еще и живут почти рядом – она на Кузнецком мосту, он в Камергерском переулке. Егор тоже истосковался по постоянным отношениям. Было видно, что он жаждет брака, а тут Елена как раз оказалась в интересном положении. Быстро расписались, вскоре родился сын. Но «не слюбилось – не стерпелось». Встретились два одиночества, оказавшиеся на поверку совершенно разными людьми. Егор любил вскочить с утра пораньше – Елена была классической совой. Ему нравились походы с палатками – она предпочитала комфортный отдых в Европе. Разногласия их поджидали повсюду, и вскоре семейная лодка этого не выдержала. Разошлись спокойно, правда, общаться Егор перестал не только с ней, но и почему-то с сыном. «Пашка тут причем?» – недоумевала молодая мать.

Сегодня с ней что-то определенно происходило. Кроме истории с болеющим сыном, рассказала о том, как страшно ей возвращаться домой после поздних эфиров. «Наш город местами так плохо освещается. Я из смелых – даже крупных собак не боюсь, а в темноте почему-то теряю самообладание. Хочется стать маленькой и взять маму за руку», – лилось из нее. Главный редактор давно махнул рукой на этот эфир, представляя, какую взбучку получит завтра на утренней планерке у директора.

«А теперь расскажу о своей любимой книге. Она называется «Сказки большого города». Написала ее малоизвестная испанская писательница Ирма Брус. События разворачиваются в городке N., центр которого образуют 100 улиц, на каждой из которых каждый день происходят чудеса. Какие? Узнаете, прочитав книгу. Тут вам и смех сквозь слезы, и слезы сквозь смех. Наполненные детской непосредственностью, теплые, лишенные наставлений и шаблонов, сказки большого города вызывают целую гамму эмоций, прежде всего, положительных. На этом наше шоу подходит к концу. Вы простите – я сегодня вам тут наболтала! Всех целую, ваша Елена Маяковская. До встречи через неделю».

Выжатая, как лимон, Лена сняла наушники и откинулась на спинку кресла. Звукорежиссер заглянул через минуту с признанием: «Если честно, программа мне понравилась». Маяковская слабо улыбнулась и начала собираться домой. Бросила в сумку телефон, достала из ящика стола потрепанную книжку Ирмы Брус – как хорошо, что вспомнила, целую вечность не читала! Сейчас быстро добежать до метро, а там уже будет легче – шесть станций метро по красной ветке, 15 минут пешком вниз по улице, и она дома, где тепло, светло и уютно.

В вагоне она открыла книгу на первой попавшей странице. Главная героиня выговаривала сестре: "И чего ты переживаешь? Счастье совсем рядом. Накроет тебя волной в самый неожиданный момент. Только ты его не пропусти, чтобы не прошло мимо". Любимая Брус, как просто и искренне ты пишешь. Было бы так все в жизни!

«Вы тоже слушаете передачу "Да здравствует хорошее настроение!?» – услышала она мужской голос рядом. − Сегодня ведущая как раз говорила про эту книгу. Где вы успели ее достать так быстро?" Маяковская подняла глаза и увидела широкую шляпу, за которой пряталось доброе лицо. Она зажмурила глаза, а когда открыла, «видение» стало лишь ближе. «Вы плохо себя чувствуете? Давайте я провожу – на улице темно. Вам куда нужно?»...