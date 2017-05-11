Книги и домовой

Семья только вселилась в новый дом. Вокруг пахло новизной, пол еще не успел высохнуть от свежей краски, а белизна потолка слепила глаза. Дети обозначали границы между своими владениями в детской, мама готовила первый обед в этом доме, а папа устанавливал телевизор с плоским экраном.

И никто не знал, что на чердаке, — впрочем, сегодня его предпочитают называть техэтажом, — живёт самый настоящий домовой. Как он оказался в новом доме? Он перебрался сюда из снесенной строителями развалюшки, которая в центре Астаны выглядела нереспектабельно.

Эта личность настолько привыкла к своему одиночеству, что сразу же приняла приход незваных гостей в штыки.

Ночами домовой громко топал по полу техэтажа, не давая спать новым соседям. Домовой испортил себе и так давно пришедшую в негодность обувь, но больше всего его злило иное обстоятельство: хозяева всё списали на грозу.

Зато глава семьи узнал о существовании техэтажа и реши снести туда все книги в доме: в семье не любили читать.

Вначале домовой был очень недоволен. Он чувствовал себя ущемлённым, ему казалось, что хозяева посягают на святую святых в его доме, ведь они посмели поселить в его непосредственном жилище вещи, к которым он относился крайне недоверчиво, с некоторым предубеждением.

Весь день домовой обходил стороной груду книг, а к ночи одна из книг, видимо, самая смелая, вынырнула из книжной кучи и поспешила представиться:

— «Дон Кихот», автор — Сервантес!

Домовой попятился к стене.

— Что за наглость с Вашей стороны?! Врываетесь ко мне без разрешения, да ещё и нарушаете тишину на моём чердаке!

— Оставь его, Сервантес, — буркнула из кучи другая книга. — Он недалеко ушёл от людей. Если дело так пойдёт дальше, скоро мы сами разучимся читать и понимать написанные в нас истории. Какое невежество!

Другие запротестовали вслед за ним.

Домовому стало интересно, в чём суть книг, ведь раньше он был знаком с ними лишь понаслышке.

— Уважаемые книги, — сменил он тон. — Я сам недолюбливаю своих новых хозяев, но прошу вас не сравнивать меня с ними. Лучше объясните мне, в чём причина такого плохого обращения с вами?

Сервантес сел на пол и начал рассказывать.

— Когда-то наши предки были в большом почёте у людей, ведь люди тогда ещё были более любознательными и стремились знать истории, содержащиеся в нас. Люди брали нас в дорогу, к себе в кровать, сооружали специальные здания для нас — библиотеки. Среди людей были особо талантливые, которые сами писали книги и пополняли таким образом наш род. Нас читали все, от мала до велика, особенно дети. Но в наши дни всё изменилось.

Домовому так искренне стало жаль бедных книг, что он торжественно поклялся в том, что не будет чинить им препятствия. Пусть живут у него на чердаке.

— Почему? — удивился домовой.

— Всё очень просто. Первоначально нас читали, чтобы спастись от скуки, потом чтение стало признаком культурного человека. Но наступил момент, когда люди придумали себе новые увлечения — телевизоры, интернет, компьютерные игры. Книги стали им неинтересны, и даже культурные люди теперь предпочитали сидеть в интернете или читать маленькие изложения великих историй. Даже дети забросили чтение и стали допускать больше ошибок при письме. Библиотеки теперь пустуют, а нас либо держат для красоты, либо просто бросают на свалку, где крысы делают вид, что читают нас. Наша судьба печальна.

Домовому так искренне стало жаль бедных книг, что он торжественно поклялся в том, что не будет чинить им препятствия. Пусть живут у него на чердаке. Но книгам этого было мало — они хандрили, когда их никто не читал. Тогда домовой из жалости пообещал, что будет их самым усердным читателем, хотя сам читал еле-еле по слогам.

Несколько дней он забывал о своем обещании, пока наконец любопытство и косые взгляды книг не заставили его приняться за чтение. Книги заверили его в том, что они будут подсказывать, если домовой где-нибудь запнётся.

Начал домовой с Сервантеса. Вначале читал он неохотно, лишь из уважения к книгам, но затем чтение затянуло его.

Он переходил от книги к книге, жадно глотая их содержание. В своих мечтаниях домовой преображался то в храброго рыцаря, то в отважного межзвездного путешественника. Он вызволял из плена принцесс, спасал целые государства, разрушал коварные замыслы злодеев и неизменно одерживал победу над тьмой.

Книги воспитывали его, делали благороднее и чище, учили быть храбрым и справедливым, честным и добродушным. Став заядлым читателем, домовой по-иному посмотрел на людей.

Люди в его глазах стали светлее и человечнее, потому что они придумали чудесный способ познания истин, внесли в мир фантазию и любовь к мечтам. Но люди испортились, и домовой решил исправить положение дел хотя бы в этом конкретном случае.

По ночам, оторвавшись от чтения, домовой спускался в детскую и бормотал над головами детей истории, которые он запомнил. Дети отмахивались от домового, переворачивались на другой бок, и слова домового ударялись об их спины, как капли дождя об стены. Но один малыш, самый маленький, напротив, не сопротивлялся, когда домовой рассказывал ему сказки, и жадно впитывал его слова, хотя, конечно, делал он это неосознанно. Но проснувшись, мальчик помнил все эти истории.

Однажды папа полез на чердак, чтобы взять забытые им инструменты, и увидел там сына, читающего книги. Вначале он изумился странному увлечению и хотел даже отругать его за глупое времяпрепровождение, но потом вспомнил себя маленьким и тоже сел с ним рядом. Ему попались сказки Андерсена. Он с родившейся в нём ностальгией принялся читать сыну чудесные истории датского сказочника, а закончив чтение, сказал:

— Сынок, запомни: никакие новые развлечения, каких еще много придумают, не заменят старую добрую книгу. Книга не просто развлекает, она делает тебя настоящим человеком.

Разговаривая, они не услышали тихой болтовни домового, который уже начал похваляться книгам, что сделал великое дело, но, вспомнив сказки о зазнайках, которые поплатились за свою нескромность, предпочел хитро улыбнуться и продолжил чтение. Читал он теперь намного лучше.