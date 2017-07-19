Как Иван-дурак за смартфоном на три буквы ходил

Было у отца три сына. Первый умный, второй тоже менеджер, а младший, Иван, решил купить себе смартфон.

Честно говоря, Ивану для его дурацкой жизни и телефона-то было много. Однако же братья заявили: мол, стыдно нам за тебя! Здоровый дурень, а пальцами по экрану водить не умеет — только на кнопочки нажимает. А чтобы ускорить процесс, взяли, да и выкинули потихоньку любимый Иванов телефон в глубокое болото. Чтобы точно найти не смог. Правда, сим-карту как бы случайно оставили — мол, сама вывалилась…

Закручинился Иван, но что делать — видать, судьба такая. Пошел он не куда-нибудь в дурацкое место, а в салон «Самсунг», что на главной столичной улице находится. И заявляет: желаю, мол, приобщить себя к новой технике! Чтобы пальцем по экрану водить, как среди умных принято!

Засуетились торговые люди — вынесли Ивану новенький смартфон. За 26 000 рэ. С округлением получается за 42 000, потому как программы надо в него насовать, да стекло непрактичное защитить, да память хилую увеличить, да еще что-то… Ну, дурацкое дело не хитрое — полез Иван за подкладку и заплатил, сколько попросили. А потом достает из кармана симку — вставьте, мол…

А торговцы хмыкают: ну, дурак — совсем глупый! Она ж у тебя древняя совсем: Эдисона с Беллом помнит! И даже обрезать ее по краям нельзя: слишком большая. Но — не беда: одевайся, дурак, собирайся, дурак, и ступай, дурак, через дорогу, дурак — в салон на три буквы. МТС называется. А там скажешь заветное слово: мол, велено у вас Нано-симку получить взамен древней!

Собрался дурак и пошел на три буквы. В МТС, то есть. Поулыбались тамошние барышни торговые и дали дураку новенькую симку — ту, которая Нано. Пришел Иван обратно в «Самсунг», вставили ему симку в смартфон, пальцами по экрану поелозили — класс! Пожелали дураку удачи и намекнули, что надо бы снова сходить в салон на три буквы: новый тариф подключить. Ибо какой же смартфон без Интернета?

Вернулся Иван в салон на три буквы и оформил себе новый тариф. Аж на 10 гигов! Чтоб не хуже, чем у братьев было!

И все бы хорошо, да вот что-то нехорошо. Засмущалась девица торговая: мол, что-то непонятное происходит… Всё правильно делаю, а дурацкий смартфон не желает сеть ловить. Иван плечами пожимает — не его это дело в сетях разбираться…

Покопалась девица еще минут пять — ура, появилась сеть! Аж 4G — это самая-самая быстрая, какая сегодня есть… Пожелала дураку удачи и отправила на улицу — пальцем по экрану водить.

Спустился Иван в подземный переход, затем вышел на свет божий. Решил за умного сойти и пальцем по экрану поводить. Но не тут-то было: пропала сеть… Застыдился Иван своей дурости и пошел опять в «Самсунг» — мол, научите дурака современной техникой пользоваться!

Заулыбались торговцы, глядя на мучения дурацкие… Палец налево, палец направо — ну, понятно все! Эта дурёха, что в салоне на три буквы сидит, симку не зарегистрировала, вот сеть и убежала! Но мы теперь за нее всё сами сделали — вот твои 4G на экране сверху высвечиваются. Скатертью тебе дорога, дурак!

Идет Иван по улице, пальцем по экрану водит. Все на дурака смотрят, за умного почитают. Только вот стыдно сказать Ивану, что боится он в переход подземный спускаться. Потому как чувствует: убежит там от него сеть. Однако делать нечего: все равно на метро ехать надо...

Утром приходит Иван на службу… Вынимает приобретение из кармана — нет там никакой сети. Совсем расстроился дурак...

Едет Иван в подземке, смартфон из кармана не вынимает. Не хочет себя раньше времени расстраивать. Но дома все же не удержался: вынул игрушку из кармана. Ну, так оно и есть: пропала сеть!

Начал Иван сам на кнопки давить. Залез в какие-то настройки, как девица в салоне на три буквы делала, отключил автоматический поиск, перешел на 3G, а потом обратно вернулся — уже и не помнит, как. Ура — появилась 4G. С тем и спать лёг.

Утром приходит Иван на службу… Вынимает приобретение из кармана — нет там никакой сети. Совсем расстроился дурак — начал продавцу в салон звонить. Тот вежливо зевает, что-то умное говорит, но потом не выдерживает: дескать, а зашел бы ты, дурак, к нам сегодня, а? Мы бы тебе опять показали, что к чему…

Иван так и сделал. Удрал со службы, благо воевода в отъезде был, и опять в «Самсунг» на главной столичной улице помчался. Покумекали торговцы тамошние и решили: это, мол, симка виновата во всем. Одевайся, дурак, собирайся, дурак, и меняй симку, дурак! Благо салон на три буквы — вот он, через дорогу… Аппарат не виноват!

Смолчал тогда Иван. Пошел снова на три буквы и поменял симку. Втыкают ее торговцы, пальцами по экрану водят: ну — вот, мол, все в порядке! Да только Иван уперся: вышел на улицу, спустился в переход, и тут же обратно вернулся… Нет сети!

Надоел Иван торговцам… Пожимают они плечами — мол, ничего не знаем: у нас-то в руках все работает! А не нравится — иди в сервисный центр, в соседнем помещении…

Пошел Иван на сервис. Там две русалки улыбаются: чего тебе надобно, дурень? Смартфон барахлит? Так мы его сейчас на диагностику отдадим, покопаемся с ним недельку…

Возопил Иван: смилуйтесь, мол! Два дня назад ведь купил! Пожалели русалки дурака и посоветовали: иди обратно в салон и… поменяй! Не захотят менять? Пусть воеводу своего позовут: он всё решит!

Возопил Иван: смилуйтесь, мол! Два дня назад ведь купил! Пожалели русалки дурака и посоветовали: иди обратно в салон и… поменяй!

Рассерчал Иван. Вернулся в салон и воеводу к себе потребовал! Пришел воевода и начал лично пальцем по экрану водить. Минут через десять появилась сеть. Почему ее не было? Потому, что все торговцы — тоже дураки, как и ты, а воеводе за них всё самому приходится делать — вот, почему! В общем, иди, Иван — привыкай к новой технике. Ну, а если чего не так, то приходи — поменяем! Я тут завтра целый день буду, так что решим все твои проблемы…

Понятное дело, что вернулся Иван в «Самсунг» на следующий день. Да только обманул его воевода — не пришел. В 10 — нет, в 11 — нет, в 12 — нет… Хорошо, какой-то торговец сжалился и позвонил тому: мол, тут один дурак смартфон поменять хочет… Слышит Иван, как трубка бурчит — мол, поменяй! А я через час-другой сам буду…

Выносит торговец для Ивана новый смартфон. И сразу говорит: только программы мы тебе ставить больше не будем! Это если каждому дураку… ну, понятно, в общем. Но дурак пока что молчит — хочет увидеть, как его новый аппарат сеть ловить будет.

Но не ловит смартфон Ивана сеть! Тут уж все торговцы сбежались — стали из других аппаратов симки вынимать! Чует дурак — плохо его дело: со старыми-то симками всё работает! А вот его Нано-симка — ни в какую!

Заулыбались торговцы: дескать, «не виноватая я!» Но дурак тоже уперся: я же две новые симки вам давал! А то, что старые работают, так мне до этого дела нет: в продаже ведь только новые! Стало быть, ваши дурацкие «самсунги» не стыкуются с новенькими симками!

Взмолились торговцы — просят Ивана сходить в другой салон на три буквы. На соседнюю улицу — супротив Ленкома. Может быть, там партия симок другая какая-нибудь! Скрипнул Иван зубами и вновь пошел симку менять. А заодно про свои злоключения там рассказал.

Подивились люди из салона. Выдали дураку третью сим-карту и поклялись, что других симок в природе не бывает! На всякий случай тариф дурацкий проверили — все нормально, вроде бы… И деньги на счету лежат, и подключено все… С тем и выпроводили дурака, пожелав ему треклятый «Самсунг» одолеть в честном бою.

С тем и выпроводили дурака, пожелав ему треклятый «Самсунг» одолеть в честном бою.

Не порадовались Ивану в «Самсунге». Потому как и третья сим-карта стала дурить. Как-то настраивается, а вот в переходе сразу с ума сходит. И пришли к забавному выводу: дескать, дурацкая карта ловит только 4G, а все, что хуже, уже не умеет. Поэтому смартфон и начинает сходить с ума. В общем, возвращайся в салон на три буквы и меняй у них карты до второго пришествия… А если хочешь, то купи симку у нас — вот, старого образца. Только при этом придется и номер твой дурацкий поменять!

Закричал тут Иван дурным голосом. И потребовал деньги взад. Поартачились торговцы, нахмурился воевода, но деньги обратно на Иванов счет вернули. Только не 42 000, а 32 000, потому если за программы, дескать, каждому дураку обратно деньги отдавать, самим ничего не останется. С тем и выпихнули дурака на улицу.

Бредет дурак по Тверской, чуть ни плачет. Куда теперь? Домой нельзя — братья умные засмеют. Связи нет, с деньгами плохо. Вернулся Иван в салон на три буквы и обозвал их всех, как считал нужным. Мол, не работают с вашими дурацкими симками «самсунги» — хоть тресни!

Обиделись девицы из салона МТС — пообещали Ивану нос утереть. При условии, что если у них в руках все наладится, то купит дурак новый смартфон именно у них, а не во вражеском «Самсунге». А Ивану уже всё едино — давайте, мол…

Втыкают Иванову карту в какой-то айпед … Не, не ловит. Перепробовали все, что под рукой — один смартфон, другой — нет Интернета!

Пробуют четвертую симку, затем пятую — нет, без толку… Тут Ивану идея приходит: мол, а если попробовать не Нано-симку, а Микро? Только надо обрезать ее в размер…

Обрадовались девицы — сделали для дурака симку номер шесть. Увы — не заработала и она…

На улице — темень. В голове тоже. Сколько всего было опробовано симок, Ивану уже не припомнить. Да и какая разница — ну, пусть будет десять… Важно лишь то, что девица не выдержала и пообещала «скинуть, на хрен, все эмтээсовские настройки и перезагрузить все по новой»!

Что она имела в виду, дураку неведомо. Да и не нужно ему это знать. Важно лишь то, что еще минут через десять раздался торжествующий вопль: на экране очередного смартфона вдруг появились-таки заветные символы. И 4G, и 3G, и любые другие G… Работает!

Что конкретно произошло, никто так и не понял. Особенно Иван, но ему, как дураку, это вполне простительно. Девица затараторила что-то про мобильный интернет, который надо было «скинуть и поставить», но и дураку было ясно: она и сама плохо понимает, что сотворила. Зато ясно другое: теперь дурак, как честный человек, обязан… нет, не жениться, а купить у них смартфон! Именно у них — в салоне на три буквы.

Иван так и сделал. Кстати, та же модель стоила здесь 18 000 рублей. С округлением на какие-то страховки и сервисы — 30 с хвостиком.

О своих злоключениях дурак решил никому не рассказывать. Зачем себя дураком выставлять, если он теперь тоже водит пальцем по экрану?

Хорошо быть умным…