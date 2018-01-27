История с сережками

Друзья называют меня неправильной женщиной, потому что я не украшаюсь, не ношу серьги, браслеты и кольца. На то есть своя причина.

Случилось это давно, в те счастливые времена, когда деревья были большими. Уже точно не припомню, классе в третьем или четвертом началось в школе поветрие — прокалывать уши. Теперь сережки у малышей обычное дело, а в те годы не было принято носить украшения в столь юном возрасте.

Но женщинами рождаются и ничего с этим не поделаешь и о том, что красота — страшная сила, известно всем!

Однажды подружка принесла в школу пузырек с тройным одеколоном, а в нем лежала обычная швейная иголка с шелковой ниткой. Как выяснилось позже, шелковые нитки были вытянуты из маминой праздничной белой скатерти. Все происходило на большой перемене.

Самые смелые прокалывали мочки друг другу, втягивая вместо сережек проспиртованные нитки.

Самые смелые прокалывали мочки друг другу втягивая вместо сережек проспиртованные нитки.

Дырочки должны были оформиться и зажить, но для этого нужно время. Отчаянные модницы ходили с нитками в мочках и ждали волшебного часа, когда смогут принарядиться, надев сережки.

Сережки хотелось и мне, но мама была очень строгая, и на такой отчаянный шаг я не решалась, хоть и не была трусихой. Да впридачу в ситуацию вмешался его величество случай.

По понедельникам в школе проводилась линейка, на которой учеников знакомили с планами на предстоящую неделю и итогами прошедшей.

В один из таких понедельников стояла я на линейке, а впереди — одноклассница Люся. В ее мочках красовались засохшие и полуокровавленные нитки. Стояли мы довольно плотно, и ее прелестные ушки с нитками были у меня перед носом. От этого зрелища стало муторно, зазвенело в ушах, потемнело в глазах, ноги стали ватными, и я грохнулась в обморок.

Переполох был большой, учительница, подхватив меня на руки, потащила в медпункт.

Вдохнув нашатыря, я пришла в себя, и первая разумная мысль в моей голове была о том, что сережек я не больше хочу!

Эта история повлияла на дальнейший ход событий, оставив меня на всю жизнь без дамской атрибутики. Будучи человеком эмоциональным, каждый раз вспоминая об украшениях, перед моими глазами возникает Люся с ниточками в ушах. Очевидно, на уровне подсознания сохранился протест, а я решила с нутром не спорить... что не прижилось, то не прижилось!