Художниками не рождаются

Кто не знает пословицу: чем дальше в лес, тем больше дров? В переносном смысле: чем больше занимаешься каким-то делом, тем более если это тебе нравится, то всё больше и больше проникаешься темой. Хочется получше узнать о предмете своей страсти, увидеть людей, которые в этом деле много чего умеют, или по-русски говоря — «собаку съели».

Так и я, когда ударилась в японскую вышивку, то постепенно поняла, что надо не только рисунки переносить на шелк, но и видеть, как один цвет соответствует другому. Как дальний план, естественно, переходит в ближний. Как лепестки сакуры затеняются тонкими вишневыми ветками, как бывает прозрачен зеленый цвет листьев. И если для художника после нескольких лет учебы уже всё ясно и понятно, то для таких робких рукодельников, как я, это просто открытие Америки, не меньше.

Конечно же, я могла попросить бывшего моего мужа, великого русского художника, объяснить мне всё это на пальцах, но я помнила, как он злился на нашу маленькую дочку, когда пытался научить её рисовать, и как она убегала, не понимая мудреных слов.

Итак, есть два пути вхождения в тему: или читать книги и заниматься самообразованием, или идти на курсы рисования.

Честно говоря, у меня был уже опыт в этой области. Очень хотелось свои внутренние перемены и превращения выразить через живопись. Но когда я пошла внимать и учиться к профессиональному художнику на курсы рисования, приземистый бородатый армянин подошел сзади, посмотрел, как я изображаю шар на кубе и спросил в упор:

— Где у вас перспектива?

К своему стыду, я не знала, что это такое, и сказала:

— За горизонтом.

Больше он ко мне не подходил. И я, несмотря на прилично заплаченные деньги, ушла от «профессора» с обидой на него и на его манеру обучения. Особенно меня поразили мои соученики, начинающие художники, которые настолько были зациклены на самих себе, что даже в голову никому не пришло подойти ко мне, объяснить про перспективу и поддержать.

Вы уже знаете, мои дорогие, что стоит только чем-то серьезно заинтересоваться, так сразу же «небесные помощники» начнут подбрасывать нужные книжки, посылать нужных людей и подкидывать нужные суммы для осуществления наших мечт.

Так и здесь. Возле метро пожилая тетя раздавала бесплатные газетки. Обычно я не беру их, а тут прямо сама выхватила у неё из рук тоненькие листочки. На первой странице симпатичный художник приглашал на уроки рисования и обещал за один курс научить рисовать любого, хоть ребенка, хоть старика. И занятия начинаются буквально через несколько дней.

И деньги нашлись, и дома всё уладилось, и настроение опять такое «пылающее». Короче, я пошла учиться «акварели».

И деньги нашлись, и дома всё уладилось, и настроение опять такое «пылающее». Короче, я пошла учиться «акварели».

Там много было всяких направлений: рисунок, масло, гуашь, графика, но я выбрала именно «водную живопись» из-за того, что у неё такие прозрачные краски, что кисточки «беличьи», «колонковые» и всякие другие с завлекательными названиями, что акварель — это всегда нежно, зыбко, поэтично.

Собралось нас 17 человек. Трое-четверо старшеклассников, шесть пенсионеров и еще девушки среднего возраста, которым тоже хотелось приобщиться к искусству.

В первый же день художник сказал громко и уверенно, что он не сомневается в наших талантах, что все мы к концу программы будем рисовать не хуже учеников «художки» и что на занятиях он не будет нас ругать и критиковать, потому что обучение на позитиве всегда дает самый лучший результат.

Я приободрилась. Значит, про «перспективу» спрашивать не станут, а будем мы почти что играть, как в детском саду. То, что я и люблю больше всего: поиграть, подурачиться и посмеяться.

Велено нам было на следующее занятие принести хорошего качества краски (которые еще по-старому назывались «Ленинград»), кисти беличьи поменьше и побольше, специальную бумагу для акварели, баночку для воды.

Учитель стал нам показывать, как смешивать краски, чтобы получались разные оттенки, как правильно держать кисть, как рисовать огурцы, помидоры и цветы, и... незаметно занятие закончилось. То, что называется, глазом не успела моргнуть. Однако мне очень понравился и улыбчивый наш сэн-сей, и то, что можно было походить по рядам и посмотреть, что и как получилось у начинающих художников.

Однако мне очень понравился и улыбчивый наш сэн-сей, и то, что можно было походить по рядам и посмотреть, что и как получилось у начинающих художников.

У всех огурцы получились похожими на оригинал. То есть понятно было, что эти длинные зеленые предметы с пупырышками, и есть наши любимые овощи. Но... у одних они были размером с мизинец, а у других почти что с руку олимпийского борца. Притом, что от внешнего вида ученика это никак не зависело. У маленькой щуплой старушки на листе поместилось сразу несколько огурцов, и ровненьких, и крючковатых, и зеленых, и желтых. У школьницы в микроскопической юбочке и острыми коленками на листе был только один огурец, но очень красивый, почти живой, насыщенного зеленого цвета.

Так мы учились, учились и научились. Я в самом деле стала видеть гораздо больше оттенков цветов, уяснила очень хорошо, что такое ближний и дальний план, смогла так здорово нарисовать воду в озере, что учитель восторженно похвалил меня и даже погладил по голове (не представляете себе, как это хорошо действует на учеников, даже пенсионного возраста).

Но меня и тогда поразило, и до сих пор удивляет, что все мы видели предметы при рисовании абсолютно по-своему. Например, нам надо было срисовать три дерева с уже готовой картины. Один большой раскидистый дуб с желтой листвой на переднем плане и два разного размера дерева на заднем.

Я старалась соблюсти пропорции и цвет. И, в общем-то, это получалось. Но другие ученики не обращали никакого внимания на эти глупости. У всех деревья совершенно отличались от картинных. Да, их было три. Но все они были совершенно другого размера — у кого-то толстые и одинаковые по размеру, а листья то желто-зеленые, то оранжевые, а иногда и просто красные, а некоторые наши дубы были вообще тонкие, как бамбук, листьев было мало, а ветки — только наверху. Художник и вправду никого никогда не критиковал, не подправлял, а говорил, что это индивидуальность и «свой взгляд», который в сто раз ценней, чем простое подражание. Про меня он сказал, что я лучшая ученица и у меня большое будущее!

Ну как вы думаете, после таких лестных слов разве можно остаться робкой ученицей? Я и дома стала увлеченно «предаваться искусству». И неизвестно, чем бы дело кончилось. Но тут вмешалась судьба. Скоропостижно скончался мой зять, которому едва исполнилось 24 года, и моя дочка осталась с маленькой двухлетней девочкой Мариночкой одна, поэтому пришлось забросить рисование.

Но, вы знаете, это мне очень пригодилось потом, когда я стала вышивать уже не просто маленькие штучки, а настоящие картины, в хороших итальянских рамах.

Когда пытаешься открыть в себе таланты, это как будто поднимаешься на высокую гору. Чем больше узнаешь и учишься, тем лучше видишь, что там внизу. Какие широкие или узкие извилистые дороги, какие чудные реки и глубокие озера, как много замечательных и красивых деревьев, как прекрасны цветы на лугах.

То есть, если ты живешь просто для еды, сна и продолжения рода, то видишь только пейзаж за окном. Всё время одно и то же. И это так скучно. Но стоит заняться творчеством, не важно каким — фигурным катанием на руках, бЕгом на цыпочках в горах, рисованием, вышивкой или писательством, — как тут же начинаешь видеть заманчивую тропинку в горы. Чем большему научаешься, тем шире эта дорога и тем быстрее ты приближаешься к вершине. И тогда нет никакой скуки, никакого разочарования, а только радость от того, что ты в себе открыл еще один талант. Ведь Бог в каждого из нас столько вложил, что за всю жизнь не сможешь вычерпать...