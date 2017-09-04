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Гордая Олька
Автор: изабелла / 04.09.2017

Семидесятые.
Мухосранск.

Столкнулась поздним вечером в тёмном переулке банда пьяных хулиганов с тремя девчонками.
Две убежали, а Ольке бежать западло стало. Глянула гордо — рожа татарская:

— Да, я татарка! Сегодня ты меня трахнешь, а завтра тебя не будет!

Отступились.

О татарской слободке в Мухосранске много тогда разговоров было. Жестокие там дети, суровые законы.

Так Олька в первый раз взяла на понт.

Не оттуда она была. Директорская дочка, с мамой в горы ходила, по скалам лазала. Плакала, но лазала.

Было Ольке чем гордиться: красивая, богатая, и все у неё на блюдечке — институт, потом работа непыльная с хорошей зарплатой.

Встретила она как-то старую подружку, а та спрашивает:

— Почему это я на заводе вкалываю, а ты в конторе сидишь?!

Олька врать не стала из гордости — ничего не ответила.

Мужа себе Олька оторвала раскрасавца, делового, ушлого, как сама. Смотрелись идеальной парой. Муж её обожал до слёз, до судорог.

— Ты моя куколка, нежная такая, ножки стройные, ручки тонкие, как мой ***.

— Это у тебя ***на, как моя рука.

Но не такая она наивная была — Олька:

— Хрен бы он на мне бы женился, не будь я директорской дочкой.

Прошли времена застойные. Зарплаты смешными стали. Олькины родители на пенсию вышли. Ушлый муж в бизнес ушёл и домой оттуда не вернулся. Что он дома забыл?

Олька тоже было в малый бизнес сунулась: в Польшу, в Китай, в Турцию съездила, попробовала сквознячок уличных барахолок, копеечный навар. Ощутила себя бараном в общем стаде. Чувство было невыносимым. Душу бы дьяволу продала, только бы от стада отбиться.

Ощутила себя бараном в общем стаде. Чувство было невыносимым. Душу бы дьяволу продала, только бы от стада отбиться.

А дьявол — только кликни — вот он, без рогов, без копыт, в штатском, разложил перед Олькой телеги:

— Подписывай! А хочешь — просто чистые листы подписывай. И будет тебе зелёная улица. Страшно пустой лист подписывать? Придумай сама любую историю, из пальца высоси и подпиши.

Придумала, подписала не кровью — простыми чернилами. Много она потом всяких историй напридумывала, из пальца высосала, и не только из пальца. Не знала Олька, что все эти истории потом материализовались и много людям бед принесли.

Ослабела душа её, как завёлся в ней паразит — демон предательства, зато гордости поубавилось. Открылась перед Олькой зелёная улица. И пошла она по ней путаной в крутую гостиницу, а надоело, за границу отправилась в Швецию политической беженкой.

Тут и муж из бизнеса вернулся. На ушлого ушлее нашлись — обобрали и подставили. Бери его теперь себе в зад сколько хочешь. Взяла его Олька с собой в заграницу.

Попала она с мужем в лагерь для эмигрантов, где все были такие же «политические» и бывшие: бывшие мужья, жёны, бывшие любовники, любовницы, бывшие чемпионы, бывшие крутые, бывшие красавицы и красавцы.

Когда чиновники по делам эмиграции попросили бывшую гордую Ольку рассказать, как её пытали в застенках КГБ за её политические убеждения, она заплакала от стыда, и ей поверили, дали вид на жительство.

Ослабела душа её, как завёлся в ней паразит — демон предательства, зато гордости поубавилось.

Дали им с мужем Шведскую вольную. И стали они мотаться в Швеции не у дел. Помотались, помыкались. Потом, наконец, пристроились. Он швейцаром в задрыпанной гостинице, она — санитаркой в психбольнице.

Разве будет бывшая директорская дочь со швейцаром жить?
Разве будет бывший крутой бизнесмен с санитаркой жить?

Олька подумала, есть варианты и получше. Как выйдешь на танцы или в бар — отбоя нет от кавалеров . Шведские мужчины любят русских женщин замуж звать. Позовут, а сами в кусты.
А русскому мужчине эмигранту куда деваться ? Объявление в бюро знакомств в Россию подать. Желающих в Швецию приехать отбоя нет — все молоденькие, хорошенькие. Минуту с ними по телефону поговоришь — в любви и верности клянутся. И ведь не врут. Сами в это верят, пока вид на жительство не получат — а там прощай, дяденька, если дяденька до этого молоденькой ребёнка заделать не успеет. Ушлый Олькин муж выписал себе молоденькую и, конечно, успел.

И Олька пристроилась. Всем довольна. Ходит — хвастает. Опять гордая.

Была Олька, да вышла.

Вышла замуж за инвалида. Квёленкий — ручки-ножки соплёй перешибёшь, голова большая , на тонкой шейке, как шарик на ниточке, глазки водянистые, мёртвые. В памтерсах ходит. Сочится у него вонючая дрянь изо всех дыр. Но дойный — то за заграницу свозит, то в ресторан пригласит, то подарок купит. Не по собственной инициативе, под Олькиным давлением, конечно. Страдает Олькин муж от вынужденной доброты ужасно.

У каждого своя система рациональности. Трудно признаться себе, что грабанулся по-глупому, продался задёшево, купился на мишуру.

Жизнь прошла, как песок между пальцами.

Я скучаю по той Ольке, которую не вернуть.


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Обсуждение 1  

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  • Сарочка
    Началось зашибись. Язык хорош: краткие, цепкие характеристики. С насмешкой едкой. Минус, что так и не было какого-то события "вдруг", от которого закрутилось бы все резко и неожиданно. Однообразно вышло. Но плюс поставлю. В прошлом месяце одни сопли, даже в победители вышли самые сопливые сопли. Плюс на фоне расстройства от прошлого месяца.
    		 04.09.17 11:50
         
    0
         
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