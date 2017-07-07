Гадкий гаджет

У одного мальчика жили-были игрушки.

Cолдатики всегда воевали друг с другом. Если мальчик хотел устроить большое сражение, он подключал к нему огромных роботов. Были гоночные машинки и игрушечные города.

А еще была единственная кукла-долгожительница по имени Чебурашка. Может, раньше она и была на кого-то похожа. Но сейчас от старости и многочисленных стирок потеряла старую форму. Жила Чебурашка на самой дальней полке, иногда ворчала, но никому, в общем-то, не мешала. Чебурашка была самой первой игрушкой мальчика.

Игрушки жили дружно. Даже индейцы с ковбоями, повоевав, отправлялись по домам, в коробку, где обитали по соседству. Лишь иногда бухтела что-то на полке вредная Чебурашка, но на нее почти никто не обращал внимания.

Но однажды жизнь игрушек изменилась. На день рождения папа и мама подарили мальчику коробку. Мальчик открыл коробку и достал оттуда плоский пластмассовый прямоугольник.

Мальчик смотрел на подарок, широко раскрыв глаза, а потом радостно закричал:

— Ура! Гаджет!

Весь день он держал новую игрушку в руках, водил по ней пальцем.

Напрасно его друзья-игрушки ждали, что мальчик поиграет с ними. Он так и не раскрыл коробку. Всеми забытые игрушки так и просидели в своем доме. А мальчик все сидел у гаджета и водил по нему пальцем.

Ночью, когда мальчик заснул, игрушки вышли из ящиков, а старуха-Чебурашка свесила бесформенную голову с верхней полки.

— Здравствуйте, вы кто такой? — спросили игрушки у новичка.

— Я великий Гаджет! — ответил гость. — Теперь мальчик играет только со мной!

— Да ты ему надоешь! — сказала так и не собранная до конца модель танка.

— Я?! Никогда! — расхохотался Гаджет. — Это вы ему уже надоели! Я гораздо интересней всех вас! А вас скоро выкинут на помойку! А теперь убирайтесь, ничтожные игрушки!

И несчастные игрушки разбрелись по коробкам. Зазнайка-Гаджет всех взбесил.

Но на самом деле все оказалось гораздо хуже, чем игрушки могли предположить.

Мальчик действительно играл теперь только с гаджетом, а о старых друзьях и не вспоминал. Мальчик стал странным. Глаза его при виде гаджета блестели, а старый солдатик-индеец по прозвищу «Зоркий глаз» даже говорил, что у мальчика тряслись руки. Но никто ему не поверил.

Глаза его при виде гаджета блестели, а старый солдатик-индеец по прозвищу «Зоркий глаз» даже говорил, что у мальчика тряслись руки. Но никто ему не поверил.

Однажды игрушки подслушали разговор мамы и папы.

— Надо выкинуть старые игрушки! — сказал папа.

— Надо, — согласилась мама. — Тем более, наш мальчик играет только с гаджетом.

Игрушки заплакали. Неужели их выбросят на помойку, а там с ними будут играть бомжи?

Гаджет тем временем совсем зазнался. Ночью он дразнил игрушки.

— На помойку отправитесь! — потешался он. — Останусь только я. Мальчик будет играть только со мной и слушаться только меня. Потому что я — суперигрушка! Мальчик будет думать, что решает все сам, а на самом деле командовать им буду я!

И тут гаджет захохотал. Да так громко, что мальчик заворочался во сне.

А гаджет хохотал и не мог остановиться. Из-под корпуса у него посыпались искры и пошел дым.

— Что делать? Он горит! Горит! — зашумели игрушки.

И тут сверху, прямо на дымящийся гаджет, свалилась старуха Чебурашка. Ведь каждый знает, если перекрыть доступ воздуху, то огонь ослабевает. И Чебурашка хоть и была старая, но смогла с первой попытки закрыть искрящийся гаджет своим бесформенным телом.

Но это не помогло.

— Ай! Я горю! — закричала Чебурашка и упала вместе с дымящимся гаджетом со стола на пол.

— Спасите, помогите! — верещал гадкий гаджет.

— Ррота, подъем! — скомандовал один из солдатиков другим. — Равняйсь, смирно! Коробку подни-май!

Солдатики подняли свой дом, но далеко пронести его не смогли, слишком он был тяжелым. Дом все-таки!

И тут на помощь пришли гоночные машинки. Они стали подталкивать коробку ближе, ближе.

— Дррр-дррр! — ревели моторы.

А коробка ползла к гаджету. Медленно, но ползла.

— Подни-май! — во второй раз скомандовал командир своим солдатикам.

Солдатики подняли коробку и бросили ее на горящий гаджет. Из-под коробки пошел густой дым. Но его становилось все меньше.

И тут от шума и запаха дыма все люди проснулись.

Родители подобрали гаджет, залили водой и выкинули в помойку.

— Я всегда говорил, что эти игрушки опасны для детей! — сказала мама.

— Нет, это я говорил! — возразил папа.

— Мы больше никогда не будем покупать ребенку эту гадость!

— Я давно уже это решил! — сказал папа.

— Нет, это я первая решила.

А мальчик сразу понял, кто его спас.

— Вы мои хорошие! — сказал он игрушкам. — Я о вас совсем забыл, а вы меня спасли. Вы — настоящие добрые друзья. И я вам очень благодарен. Теперь я всегда буду играть только вами. Не хочу больше никаких гаджетов. Простите меня, друзья-игрушки.

Дети не всегда слышат то, что говорят игрушки. Но на какое-то мгновение мальчику показалось, что игрушки крикнули «Ура!».

Но это, конечно, только показалось.