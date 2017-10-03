Фамильная кулебяка

— Жениться нужно на сироте! — выпалила Сашка и шмякнула поднос на стол. Пациенты за соседним столиком вздрогнули, а проходившая медсестра неодобрительно посмотрела на подружек. Худенькая Саша и в обычном состоянии была больше похожа на студентку медучилища первого года обучения, чем на ординатора. А сейчас, распалившаяся, с торчащими во все стороны кудряшками и гневно сверкающими карими глазами, она напоминала капризного ребенка. В воскресенье Саша ездила знакомиться с родственниками жениха. Вернее, с одной родственницей — с бабушкой, т.к. с мамой и папой Андрей познакомил избранницу давно. Будущие свекровь, Наталья Александровна, и свёкор Саше понравились. Отец Андрея, тоже Андрей (всех первенцев называли по семейной традиции именно так), руководил крупным оборонным предприятием. «Тоже традиция, — пояснила Наталья Александровна, — все Луницкие — либо военные, либо оборонщики». На женщин семейная традиция не распространялась. Наталья Александровна занималась переводами, к Сашиной профессии (акушер-гинеколог) отнеслась с уважением и, похоже, гордилась выбором сына. Когда был назначен день свадьбы, выяснилось, что теперь нужно ехать в «родовой дом» (хорошо еще, не в поместье или в усадьбу) знакомиться с бабушкой, мамой Андрея Андреевича-старшего. «Родовой дом» в пяти километрах от города на аббатство Даунтон не тянул. Но хозяйке титул графини подошел бы больше, чем скромная «должность» бабушки взрослого внука. Андрей Андреевич поцеловал матери руку и подставил под её аккуратно накрашенные помадой губы лоб. Общительная и остроумная Наталья Александровна в присутствии свекрови словно отошла в тень. Андрей-младший панибратски чмокнул бабку в морщинистую щеку, за что удостоился взгляда, в котором причудливо смешались любовь, снисходительность и лёгкое осуждение. Оглядев Сашу с ног до головы («ох, зачем я надела любимые джинсы и косуху!»), хозяйка произнесла хорошо поставленным голосом: — Меня зовут Лионелла Константиновна. Имя редкое, в переводе означает львица. Андрей хотел представить невесту, но «львица» оборвала его и приступила к допросу «без пяти минут родственницы». В течение получаса, стоя навытяжку перед устроившейся в кресле (в памяти навязчиво всплывал эпитет «вольтеровское») старухой, Саша отвечала на вопросы о предках до никому не известного колена («все вы теперь Иваны-родства-непомнящие»), о родственниках («ах, кого только не называют инженерами»), о профессии («акушер-гинеколог? Как это совместимо с семейной жизнью?»). Наконец, львица допустила гостей к изысканно сервированному столу. Одуревшая от допроса Саша запуталась в многочисленных вилках-ножах, полила соусом к рыбе бифштекс и напоследок поставила крест на своей репутации, признавшись, что ненавидит оперу. — И что же привело тебя к выводу, что жениться нужно на сироте? — улыбнулась Катя. — Бабушка сказала, что Андрей может жениться на тебе только через её труп? И угрожала лишить наследства в случае женитьбы? — Хватит прикалываться, — буркнула Саша, — я еще не все рассказала. Львица напоследок пригласила меня на юбилей, ей через три недели восемьдесят пять стукнет. — Отлично! Значит, она тебя признала родственницей! — Еще как признала! — недобро засмеялась Саша. — Так и сказала: «Александра, ты входишь в нашу семью. И именно ты будешь отвечать за сохранение семейной традиции». Я решила, что она на имя первенца намекает. И сказала, что мне имя Андрей нравится, и я ничего не имею против, чтобы так назвать мальчика, если он у нас когда-нибудь родится. Лионелла подняла брови, знаешь, как будто я что неприличное сказала. Мальчика будут звать Андрей, это ясно. Но она совсем о другой традиции говорит. О кулинарной. У них в семье принято на день рождения главы семьи готовить кулебяку с рыбой по рецепту Елены Молоховец. Причем готовить должна младшая женщина в семье. То есть я. — Той самой Молоховец, дореволюционной? — удивилась Катя. — Той самой, — кивнула Саша, — я в интернете рецептик нашла, слушай. «Приготовить тесто: на 1,5 фунта муки положить 3/8 фунта чухонского масла». Нет, ты слышишь, чухонского! Про тесто пропущу. Перейду сразу к начинке: «Тогда приготовить начинку: нарезать 1,5 фунта судака, выбрать кости.» Тут тоже пропущу. «Взять 1,25 стакана смоленской крупы». Нет, ты поняла, именно смоленской крупы, чтоб её! «Перетереть ее с 1 яйцом, высушить, протереть сквозь решето». Решето! Где я ей возьму это решето? «Заранее приготовить фунт осетрины, которую нарезать пластинками и полфунта семги». И всё это потом еще надо будет «в печь посадить». Это издевательство! — Лионелла сказала, младшая женщина в семье кулебяку должна готовить. Значит, раньше её готовила Наталья Александровна? — поинтересовалась Катя. — Да! Она пять языков знает, работает, и тридцать лет все это рубила, кипятила, масло чухонское, крупу смоленскую. Кстати, чухонским называли сливочное масло, а смоленская крупа — гречка. Это Наталья Александровна мне рассказала. Ей Андрюшка наябедничал, что я от рецепта в осадок выпала, так она мне вчера позвонила, говорит, не волнуйся, я сама все приготовлю, а ты скажешь, что это ты сделала. Но я так не могу. Семь лет дружбы даром не проходят: Катя знала, что самодостаточная и гордая Сашка никогда не согласится на такое предложение. — Представляешь, каково во времена дефицита Наталье Александровне было осетрину-сёмгу доставать? — задала риторический вопрос Саша. — Андрюшка сказал, если я не приготовлю эту чёртову кулебяку, то ничего особенного не случится. Только у бабушки начнется мигрень, потом она не будет ни с кем разговаривать неделю. — Возможно, мы имеем дело с сосудистой энцефалопатией у истеричной личности, — как начинающий психиатр, не преминула заметить Катя. — А по-моему, она просто избалованная злая старуха, вот и всё, — возразила Сашка. — Если б у Андрея и родители такими же были, я бы ни за что не стала прогибаться. А так... Не хочется всем настроение портить и начинать семейную жизнь со скандала. Да еще Андрюшку, как назло, посылают в командировку. Завтра уезжает, вернется только в день бабкиного рождения. Прямо к кулебяке, так сказать. — Хочешь, я тебе помогу, — без особого энтузиазма предложила Катя, как и Саша, бесконечно далекая от кулинарного олимпа. — Спасибо, сама справлюсь, — махнула рукой Сашка, и, оставив так и не тронутый обед, поспешила в отделение. ...За изысканно сервированным столом повисло неловкое молчание. Примчавшийся из аэропорта Андрей безуспешно набирал Сашин номер и слал сообщения вотсапе, Андрей Андреевич и Наталья Александровна оставили безуспешные попытки завязать разговор. Лионелла Константиновна неподвижно сидела во главе стола и перебирала длинными, усеянными старческой «гречкой» пальцами в кольцах бахрому белоснежной скатерти. Наконец, тишину разорвал звук приближающегося автомобиля. «Саша приехала!» — радостно вскрикнул Андрей и кинулся на крыльцо. Это, действительно, была Саша. Очень бледная, уставшая, она поцеловала мужа и вручила Лионелле Константиновне букет хризантем и пакет с подарком. — С днем рождения! Простите за опоздание, непредвиденные обстоятельства на работе. Лионелла Константиновна, вопреки правилам этикета, не открыла подарок, явно ожидая продолжения. Саша поняла намёк и, тяжело вздохнув, принесла из прихожей еще один пакет. — Вот, к столу... На любой вкус. Шашлык, суши, пицца. Все свежее. Повисла неловкая пауза, которую прервала юбилярша: — Кулебяки, надо понимать, мы не дождемся? — Я не... Договорить Саше не дали. Издав громкий крик («точно, истерическая личность, права Катя») Лионелла ринулась из комнаты. За ней поспешила Наталья Александровна, успев успокаивающе кивнуть будущей невестке. Не прошло и минуты, как Наталья Александровна вернулась и встревоженно сказала: «Скорую, наверное, надо, она даже голос потеряла». — Я пойду к ней, — неожиданно для всех вызвалась Саша, — давление померяю, а там решим, нужна ли скорая. Лионелла Константиновна лежала на неразобранной кровати. Саша, не встретив сопротивления, померяла давление. Чуть повышенное, но вполне приличное для восьмидесяти пяти лет. А лицо бледное, и не злое, а усталое и жалкое. — Простите, - сказала Саша, — я бы сделала кулебяку. Не знаю, получилась бы она, или нет, но я бы сделала. Я все купила, и осетрину, и сёмгу, и судака. У меня после дежурства целые сутки свободные должны были быть. Но в дежурство роженицу привезли. Молоденькая совсем, с отслойкой плаценты, на 29-й неделе. Её еле спасли, и ребёнка тоже. Девочка, весит килограмм триста грамм. Малышка в реанимации, на ИВЛ, а мать... Сама чуть живая, а плачет и рвется к ребенку. И у меня все спрашивает: будет она жить? Будет? И только мне верит, что малышка жива. Я не смогла её бросить. И к малышке её отвезла перед тем, как ту в детскую больницу увезли. Мне от заведующей отделением влетело, но я не жалею. — Она жива? — неожиданно заговорила Лионелла. — Малышка? Жива! Прогнозов никто не даст, но я почему-то уверена, что все будет хорошо. — Я терпеть не могу рыбу! — молодым голосом сказала Лионелла. — Кулебяку моя свекровь обожала, она ведь из дворян была, хоть и обедневших. Конечно, в начале пятидесятых об осетрине и сёмге мечтать не приходилось. Я делала с той рыбой, что могла достать. Свекровь меня ругала, мол, сразу видно, что ты деревенская, тебе что сёмга, что плотва, всё одно. Я и правда из деревни. До замужества Неонилой была, Кондратьевной. Но свекровь сказала, что в их семье таких имен не признают. Вот я и стала львицей. — Она...обижала вас? — Поначалу я обижалась. Потом беда случилась. Первенец наш с Андреем погиб. Девочка. Крупная, и шла ножками. Тогда ко мне в больницу свекровь прорвалась. В палате пять человек, все с детьми, а я одна. Не плачу, слёз нет, только одно желание — доползти до окна — и вниз. Она все поняла. Из палаты её выгнать ни врач, ни главврач не смог. Так и сидела со мной три дня, плакала, молчала, говорила. Помолчали. Лионелла привстала на кровати и, подмигнув Саше, сказала: «Ну, пиццей меня как-то Наталья угощала. А суши эти только в рекламе по телевизору видела. Дай Бог, не отравлюсь, в юбилей-то свой».