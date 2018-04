Еще одна новая жизнь

Решил я после Нового года начать новую жизнь. Зарядка по утрам, всё такое. Ну и для начала записался на курсы английского. Давно собирался. Приличные такие курсы с ломовыми ценами. Выбирал поближе к работе, на Садовом.

В соответствии с установленной процедурой прошел на сайте онлайн-тестирование. По результатам оного на экране появилась надпись типа «Звиняйте, но Вам нужно начинать все сначала!» Ну, я как бы и не против. Сам понимаю, что давненько не брал в руки шашечек.

Заплатил за первый месяц, пришел на первое занятие. Девочка-преподаватель (то ли американка, то ли англичанка) улыбается так, суетится. Группа набралась человек восемь. Начинающих новую жизнь. Ну и началось.

Первые двадцать минут тыкали друг в друга пальцами и проходили банальности из серии "He is", "She is", "Is he?" и "Is she?" Смотрю, народ сидит, записывает все в тетрадочки, что-то подчеркивает ручками разных цветов, пометки какие-то делает на полях. В общем, налицо явный интерес! А меня аж передергивает! Потому как уж что-что, а это все я отлично помню! С 1984 года!

Еще минут через тридцать занятия дошли до названий профессий. Ну и тут я не вытерпел! На своем калмыцком английском говорю преподше, что, дескать, не знаю, как там у вас в Гондурасе, а у нас в России существует большая разница между понятиями job и profession. И что можно быть дипломированным инженером, но при этом разгружать вагоны по вечерам.

Как это ни странно, но преподша меня поняла. Посмотрела так пристально, улыбнулась и говорит на своем английском, мол, вы, Владимир, не туда попали! Мол, эта группа не для вас. Дескать, вы тут будете деградировать! Идите, типа, к менеджеру и переводитесь в группу покруче!

Ну, я и пошел. Так, мол, и так, говорю. Послала, мол. Бывает, говорят. Нет проблем. Вот, мол, ваши денежки. Вэлком, так сказать, если что! Ну и, дескать, ближайшая подходящая вам группа набирается месяца через два-три.

Ага, конечно! Месяца через два-три все будет уже не так, как вчера. Из головы выветрится праздничное безделье. Печень обрастет новым жирком и будет уже непросто понять, чего это я вдруг?

Вот так вот бесславно и закончилась очередная попытка начать новую жизнь с 1 января.