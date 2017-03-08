Выпускной экзамен по купидонике считался самым сложным. Курс по «любовной науке», так студенты между собой называли купидонику, вел сам Ректор Академии магии. Задание не менялось последние пятьдесят лет, но сдать экзамен на «отлично» не удалось пока никому. Зато «срезались» многие, после чего вместо получения диплома вылетали из Академии без права дальнейшего восстановления.

Ректор вошел в аудиторию и окинул взглядом замерших от волнения студентов.

— Все в сборе?

— Все кроме Давида, — робко пискнула староста, — он... Он скоро будет.

Ректор саркастически поднял бровь. Вечно этот лохматый молодчик что-нибудь выкинет.

— Итак, напомню вам, в чем суть нашего экзамена, — голос Ректора звучал так, словно ему порядком надоело из года в год произносить одни и те же слова, — вы должны были приготовить любовный напиток, то есть средство, после приёма которого два человека разного пола будут испытывать друг к другу чувство вечной взаимной любви. Для испытания напитка мы воспользуемся открытием Грендельфеда-Соколова и индуцируем необходимое количество параллельных реальностей. Развитие каждой реальности начнется с того момента семидесятилетней давности, когда Виктор, инженер двадцати пяти лет, в первый раз пригласил в кафе Анну, двадцатилетнюю студентку, с которой познакомился накануне.

Официант, а на самом деле — перемещенный в прошлое лаборант кафедры купидоники в каждой из параллельных реальностей подаст Ему и Ей любовный напиток, приготовленный каждым из вас. И мы в ускоренном режиме просмотрим, к чему это приведёт. «Отлично» получит лишь тот из вас, чей напиток подарит Ему и Ей вечную любовь.

Экзамен начался. Первым Ректор вызвал самого слабого студента, туповатого Прогульщика. В его индуцированной реальности первое свидание стало последним. Он и Она успели опротиветь друг другу еще до того, как доели десерт.

— Что ты туда намешал? — Ректор еле сдерживал свой гнев, а студенты давились смехом: они-то знали, что Прогульщик, несмотря на предостережения товарищей, щедро посыпал в напиток самовлюбленность, не совсем понимая значение этого слова.

Получив вполне заслуженную двойку, Прогульщик лишь пожал плечами. Следующей жертвой купидоники стала Первая красавица Академии. В её любовном напитке содержалось с избытком экстракта страсти. Он и Она стали великолепными любовниками, но увы... Красавица, как справедливо заметил Ректор, забыла добавить в состав блокатор ревности. В результате любовь прожила всего три года, оставив в сердцах обоих неизлечимые раны.

Экзаменующиеся и параллельные реальности сменяли друг друга, вызывая у Ректора разочарование и раздражение. Даже отличники не смогли добиться желаемого результата. Типичной ошибкой было игнорирование блокатора эгоизма. Многие парни не докладывали в эликсир нежности, а вот хрупкая староста, напротив, переборщила с этой субстанцией, и приторные ласки возлюбленной быстро надоели молодому инженеру. Одна студентка догадалась добавить в напиток достаточные дозы взаимопонимания и самоотверженности, но, увы, и это не помогло. Видимо, Догадливая недостаточно хорошо перемешала жидкость, в результате вся доза добавленного досталась Ему. Он отдавал: деньги, подарки, нежность, любовь, Она принимала. Пока не нашелся тот, кто пообещал больше.

Экзамен подходил к концу. Последним испытание проходил самый талантливый и одаренный выпускник Академии — Умник. Он был почти уверен в успехе: полсотни ингредиентов, чёртова дюжина блокаторов, десяток катализаторов. Расчеты перепроверены, жидкость однородна. Результат: Он и Она до сих пор вместе! Однако Ректор недрогнувшей рукой ставит в экзаменационную ведомость лишь «хорошо». Умник возмущен, но с доводами Ректора не поспоришь: последние десятилетия Его и Её связывает лишь привычка, общая собственность, дети и внуки. Любовь потерялась где-то на длинном жизненном пути.

Он был почти уверен в успехе: полсотни ингредиентов, чёртова дюжина блокаторов, десяток катализаторов. Однако Ректор недрогнувшей рукой ставит в экзаменационную ведомость лишь «хорошо».

— Господин Ректор! — не выдерживает Умник. — Но почему Вы не даёте нам готовый рецепт? Почему?

Студенты, потрясенные дерзостью однокашника, замерли в ожидании ответа Ректора. Согласно слухам, давно ставшим легендой, идеальный рецепт любовного напитка полвека назад Ректор вложил в конверт с собственным завещанием. Свой поступок он не объяснил никому. Действительно, почему такое великое открытие Ректор не сделал достоянием общественности? Почему не научил студентов тому, что умел сам?

Возможно, Ректор и ответил бы на вопрос Умника, но тут в экзаменационную аудиторию ворвался запыхавшийся Давид. Сын выдающихся волшебников, он попал в Академию вопреки своему желанию, исключительно по воле родителей. Лет пятнадцать назад маленький Давид забрел в лес, где обитали Музы, и напился воды из бьющего из-под земли родника. С тех пор он писал стихи и мечтал стать настоящим Поэтом. Учёба в Академии была для него лишь тяжелой обязанностью. Настоящая жизнь начиналась, когда слова вдруг слагались в строчки, когда рифмы вплетались в мелодию стиха. В последние же несколько месяцев жизнь Давида и вовсе стала похожа на сказку: он влюбился, нет, он полюбил, и любовь оказалась взаимной!

Накануне экзамена Давид провел целый день с возлюбленной, потом всю ночь писал посвященную ей поэму. И лишь под утро вспомнил об экзамене.

В лихорадочной спешке Давид смешал все приготовленные накануне ингредиенты: нежность, страсть, уважение, восхищение, доверие, взаимопонимание, сочувствие, сопереживание, терпение, заботу, верность, самопожертвование, близость. Не заботясь о точном весе, добавил блокаторы эгоизма, ревности, подозрительности, зависти, самовлюбленности. Увы, объем полученной жидкости получился явно недостаточным: не то что на два, на один бокал не хватит. Давид заметался по комнате. Что делать? Родители будут просто убиты его отчислением из Академии накануне выпуска! На письменном столе стояла фляга с водой, зачерпнутой из родника, того самого, из леса Муз. Давид вылил всю воду до капли в любовный напиток. Увы! Теперь жидкости хватит на один бокал, но никак не на два!

В дверь постучали: возлюбленная Давида хотела сделать ему сюрприз. По рецепту, доставшемуся от прабабушки, она сварила горячий шоколад, желая порадовать любимого после успешной сдачи самого трудного экзамена.

Давид поцеловал возлюбленную, почти не раздумывая, долил шоколад в свой любовный напиток и помчался на экзамен…

Поздним вечером в своем роскошном кабинете Ректор откинул тяжелую крышку кованого ларца. В пожелтевшем от времени конверте — завещание. И чистый лист бумаги. Полвека он пытался открыть тайну вечной любви. Каким самонадеянным он был в молодости, считая, что сам сможет подобрать состав волшебного эликсира! Потом, признав несостоятельность этой надежды, положился на счастливую случайность, на то, что молодым часто везёт. Десятилетиями он ждал, что кто-то из выпускников Академии сможет волей Провидения добиться успеха. Десятилетиями надежда сменялась разочарованием. Но такого удара он не ожидал! Лохматый мальчишка, который даже не хотел быть волшебником, случайно создал то, что не смог создать до него никто! Вечная любовь, воспетая в легендах и преданиях, была вызвана к жизни… чем? Мальчишка сам не знал, что и в каком количестве он набросал в напиток! А уж вода из сомнительного родника и шоколад, шоколад, приготовленный безграмотной девчонкой!

Ректор разорвал чистый лист и захлопнул ларец. Ночь окутала черной пеленой здание Академии и сад, из которого доносилась весёлая песня. Два голоса сливались в один и прославляли любовь, тайна которой неподвластна даже магии.

Фото: 123RF / Vadim Georgiev