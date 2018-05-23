Энни покупает новые обои
Автор: Анфисоль Васильева
/ 23.05.2018
Энни покупает новые обои и начинает потихоньку выбрасывать старые вещи на свалку: коробки с книгами, гитара, пара почти раритетных пластинок, — ничто не попадает под амнистию. Вот только Фред сидит в углу, неловко поджав под себя ноги, и очень сильно надеется, что он для Энни не вещь.
Она смотрит на него, остановившись в проходе между спальней и кухней. Смотрит впервые за два дня, смотрит открыто.
— Я думала, ты убрался отсюда к чёртовой матери, — признается Энни так же честно. У неё скорбный вид. Просто устала, так бывает. Фред не злится, у них бывали ссоры и прежде.
— Мы поговорим чуть позже, не сейчас, — мягко обещает он, едва пристав на колени. Смущенная улыбка не сходит с его лица.
Энни качает головой и уходит к себе.
***
Энни не разговаривает с ним уже четыре дня («иди уже отсюда, Фред» и «надоел» не считается, они не говорили с самого вторника, и это пугает, не может не пугать).
Энни сделала новую стрижку и купила сапоги на высоком каблуке.
Энни улыбается.
Энни не больно.
(Почему ей, чёрт возьми, не больно, хотя должно?)
Энни, кажется, справилась с тем, с чем он справиться не мог. И это факт.
— Красиво, тебе очень идёт, — улыбается Фред, прислонившись спиной к стене.
— Не пробовал подыскать квартиру? — произносит Энни самую длинную фразу за всё время.
Слабая попытка.
— Не пробовал подыскать квартиру? — произносит Энни самую длинную фразу за всё время.
— Я тебя люблю, Энни, ты же знаешь.
И он снова улыбается какой-то жалкой, неловкой улыбкой. Энни прикусывает губу.
— Фред, я не железная.
И он снова не понимает.
— Просто не нужно этого, ну скажи правду: ты любишь меня и всё по-прежнему.
— Нет.
Её губы остаются прямыми.
— Это глупо, Энни, мы ведь и раньше ссорились, но всегда возвращались друг к другу, — напоминает Фред, потянувшись к ней всем телом. Она отталкивает его сразу же, как только кончики пальцев успевают коснуться её запястья.
— Хватит.
Этой ночью дверь в спальню наглухо закрыта.
***
Одним из последующих вечеров (на третий: Фред просчитывал каждую секунду каждого нового дня) Энни приходит после полуночи, пропахнув чужими духами и дождём.
Энни уже не пахнет чем-то чужим, Энни вся абсолютно чужая; даже её волосы, запах которых Фред знал наизусть, приобрели какой-то резкий оттенок.
Энни роняет голову на его плечо и молчит.
Вот так просто, Фред.
Тебя здесь больше нет.
Фред целует её в шею, когда Энни уже спит.
Фред верит, что это прощание, но уже через пару часов перетаскивает матрац в коридор и подобно призраку проводит ещё один день в уже чужой квартире.
И ему больно, очень больно, зато он с ней.
***
Энни уходит и на следующий вечер, и ещё на один.
Энни уже не пахнет чем-то чужим, Энни вся абсолютно чужая; даже её волосы, запах которых Фред знал наизусть, приобрели какой-то резкий оттенок. Весь её облик слился с другими, утратив прежнюю индивидуальность.
К Энни больше не подходило «моя».
***
В конце концов, она выбросила и матрац, и его зубную щетку.
Фред сидел у двери в квартиру, вырисовывая на полу не подходящим ни к одному замку ключом её имя.
Энни ночевала по ту сторону стены.
***
— Почему ты делаешь это? — спросила Энни, не выдержав.
Было утро, была суббота, Фред даже не пытался улыбаться.
— Я боюсь, что если однажды оставлю тебя, то не смогу вернуться.
Ему казалось, что после этих слов происходит что-то.
Энни пожала плечами и сказала:
— Ну так иди и не возвращайся, в чём проблема?
— Я люблю тебя.
— Полюби себя, Фред, это лучше.
И Энни ободряюще улыбнулась, прикрывая за собой дверь.
В конце концов, за совсем не раритетными пластинками у него ещё оставалось своё место.