Эдгар моей Весны

Моя история начинается с Апреля.

Как всегда, весной мы начинаем чувствовать новое вдохновение, по-новому пахнет на улице, по-новому смотрим на людей вокруг нас, по-новому воспринимаем цвета текстур, красок неба и земли, воды и природы.

Мы так тщательно ищем вдохновение на создание чего-нибудь своего нового, что не замечаем, что вокруг уже все по-новому. И так каждый сезон Весны, — он дарит нам нечто свежее, что уже витает в воздухе, нужно лишь почувствовать это и взять себе на вооружение. Для этого и есть наша Весна, чтобы творить заново сочный и насыщенный год, в котором у нас есть своя палитра и кисть.

Этот год я разрисовала особенно. На дворе был 2015 год, я встретила его и поняла, что это для меня действительно новое.

Его имя Эдгар, он художник, и такого взгляда я никогда раньше не встречала. Он был неким орлиным прицелом, по-снайперски точным, по нему я его и узнала. Его взгляд был нацеленным и мягким, магнетическим и ласковым. Просто однажды, натолкнувшись в дверях роскошного бутика, не смогла его проигнорировать. А он, увидев перед собой молодую и уникальную по своей внешности красивую леди, просто не мог просто пройти и забыть... Так все началось.

Даже не помню, как произошло так, что мы оказались под огромным фонтаном в цветных искристых огнях, в руках были бокалы расслабляющего «Кровь с молоком», которого я раньше не пробовала. Это был действительно фейерверк.

Другой город, интересные локации и проекты, в которых я себя открыла заново, и новой стороны, весеннее настроение добавляло сил и энергии, соответствующих нашим отношениям.

Самое яркое событие случилось на острове Мюстик, который располагается в 11 километрах к юго-востоку от острова Бекия, где был самый романтический и масштабный проект по созданию образа красотки в необычных проявлениях и образах. Компания-заказчик наняла Эдгара для этого проекта, а он взял меня как свою весеннюю музу и главную модель, — мы чертовски классно смотрелись вместе!

Ему нужно было создать арт-работу, используя образ женщины, похожий с одной стороны на хищницу в райском уголке, а с другой стороны женственную и мягкую натуру, которая нежится в дикой природе. Причем как элементы ландшафта были использованы и виллы, построенные на острове, 5 из 114, которые дали разрешение на использование их в работах автора. Ведь уникальный дизайн владельцы далеко не всегда готовы демонстрировать людям.

Во время создания и работы, после написания картины, она оцифровывается и добавляются 3D графические эффекты, и в результате получается уникальная digital-art концептуальная работа. Это невероятно красиво и кропотливо, я счастлива совместному участию с возлюбленным.

Там была спрятана карта, которая хранилась там минимум лет восемьдесят, судя по ее «древнему» виду и состоянию.

Этот остров действительно полон был сюрпризов.

На острове был обнаружено 115 зданий(!), находящихся под землей. Случайно туда провалился один из операторов через незаметный низкий колодец кристальной воды, закрытый листьями.

Внизу был уникальный вид апартаментов, напоминающий что-то среднее между каменными статуями Атлантиды и египетскими пирамидами изнутри, обложенных интересной породой, что была подобна ониксу.

Там была спрятана карта, которая хранилась там минимум лет восемьдесят, судя по ее «древнему» виду и состоянию. Может, это ураган так повлиял на экологическую составляющую климата.

Самое интересное, что карта вела к точке Катманду в Непале, возле Гималаев. Языка непали (नेपाली) никто из присутствующих не знал, чтобы прочесть манускрипт, но было понятно, что его хотели спрятать.

У Эдгара родилась гениальная мысль — если этот манускрипт настолько ценный, то они с компанией, которая организовала весь проект, снимут сюжет, который предложат самому богатому Музею Гетти в Малибу в штате Калифорния, тем более съёмочная группа уже была на острове.

Я поверить не могла, что мне предстоит честь стать корреспондентом, который будет вести это увлекательное минишоу...

Я поверить не могла, что мне предстоит честь стать корреспондентом, который будет вести это увлекательное минишоу и рассказывать о невероятном приключении и архиважной находке.

Это было невероятно, впервые Весна мне подарила такие эмоции, а возможность отправить этот видеоматериал в самый богатый и один из престижнейших музеев мира дает такие крылья, дарит такие эмоции, что я себя чувствую птицей, без чувства гравитации, с ощущением полета до стратосферы, если бы не было так холодно для полетов.

Данное мероприятие не закончилось лишь на этом, — наша команда получила орден «Легион почёта» за ценнейшую находку, которая хранится в Музее. Сюжет получил награду, про нас писали статьи.

Вернувшись после этого всего домой, мы с Эдгаром поняли, что будем делать проекты в неизвестных уголках планеты, это невероятно нас подтолкнуло к новому пониманию смысла наших будней. Ведь мы сами выбираем, в каком городе проснуться, в какой стране позавтракать, в какой столице выпить вина и встретить рассвет вместе.

Мы планировали уикенд, когда внезапно к нам пришла анонимная записка, в которой было указано время, место, гонорар и слово «перо Рухх», мы были в недоумении, ведь не понимали, что это значит.

Тем не менее, Эдгар просил с ним не идти. Через час после назначенного времени я получила вторую записку под дверью, в которой было написано время, дата и ресторан, я не понимала, что это значит, но никаких контактов не было, и тут я начала подозревать беду.

Придя в указанное место, в ресторане была только одна записка на центральном столике, где не было никого: «Поднимись выше всех», от которой у меня был страх, недоумение, абсолютное непонимание и безысходность.

Мне больше некуда было возвращаться, я решила, что нужно подняться на крышу, возможно это тупик, возможно это опасно, возможно это бандиты и просят выкуп за Эдгара, — лезли мысли.

Зеленоглазые птицы, роскошные зеленые ландшафтные горизонты на маленьком островке здания, цветущие растения небесной красоты неожиданно радовали мой взор.

— Ты мое самое большое счастье на планете и самое ценное открытие! — сладким потоком запел голос любимого.

Моя Весна стала жизнью в новом водовороте чарующей энергии двух начал, где не было конца.