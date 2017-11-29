 
 
На главную
 
 
 
  Отправить рассказ

Детские воспоминания
Автор: Рьяна Павлова / 29.11.2017

— Мам, я дома! — кричу я привычные слова с порога квартиры.

— Марьян, вынеси, пожалуйста, мусор! — доносится откуда-то из глубины комнат знакомый, родной голос. Я беру уже заранее приготовленный пакетик с мусором и выхожу из родной квартиры в подъезд.

В детстве мы с подружками здесь грели свои окоченевшие пальцы, замершие на морозе минус тридцать. Присев на батареи, мы пугливо оглядывались на двери квартир, чтоб нас никто не выгнал.

Из теплой атмосферы я выхожу на холодный, морозный воздух. Вот и подъезд дома. Когда я была маленькой, мы здесь часто вызывали всяких «духов». Но из всех мне запомнился озорной Сладкоежка, который нас очень напугал. Для ритуала на пол следует положить конфету, а на двери нарисовать как можно больше всяких сладостей и повторять «Сладкоежка, прийди». Потом мы тихо убегали, запирая за собой дверь и ждали. А затем, открыв дверь, моя подружка Настя испуганно пискнула:

— Конфета надкусанная!

Мы с огромным страхом и любопытством рассматривали конфету. Для нас это было открытие из открытий! Но сейчас-то я понимаю, что шоколад с конфеты откололся, когда Настя кидала ее на пол.

Вот я спускаюсь со крыльца во двор. В нем я провела все свои каникулы, все свое детство и, скорей всего, проведу всю свою жизнь. В каждом уголочке скрыто какое-нибудь приятное воспоминание. Вот горка, под которой мы строили себе домики. Вот песочница, где я лепила свои первые куличики, а вот качель — на ней я провела все свое позапрошлое лето.

Вот песочница, где я лепила свои первые куличики, а вот качель — на ней я провела все свое позапрошлое лето.

Я заворачиваю в другой двор. Наступаю на какой-то заледенелый бугор и чуть не падаю — это люк канализции. Летом здесь после дождей разливаются глубокие моря-океаны. Когда я была шестилетним ребенком, у меня были смешные резиновые тапочки-крокодилы. Я была послушной, но сейчас я убежала в другой двор и в этих тапочках залезла в эту глубокую лужу. Лужа была очень глубокой и доставала мне до колен. Мне было весело, как и всем остальным ребятишкам, но я очень боялась упасть в воду. Вдруг меня начало тянуть вниз, куда-то под землю. Я быстро выкарабкалась на сушу, но тапочек свой не обнаружила. Его засосало в грязь! Теперь мама точно узнает, что я была в другом дворе, и я снова полезла в воду, но тут пришла моя старшая сестра и потащила меня домой. Без тапочка, босиком я побрела за ней, вспоминая своего любимого крокодила со смешными глазками.

Еще немного, и я со свободными руками пойду домой, но еще сначала надо преодолеть гололед. У меня очень скользкие сапоги, но идти возможно, поэтому я передвигаюсь очень медленно. Ворон становится все больше — я почти на месте. Вот она и мусорка. Здесь всегда очень много собак, кошек и ворон. Все они спасаются от голода именно тут. Я прохожу мимо хозяев этой территории и подхожу к бачку. Однажды я так просто подошла к мусорному контейнеру и выбросила мешок, а тут из него на меня выпрыгнула собака. Я успела отскочить, но теперь я боюсь таких моментов. Вот моя рука почувствовала легкость, и я направилась домой, набираясь все большими воспоминаниями.


1 Не нравится 0 Нравится

← предыдущий

  Все рассказы Все рассказы


 

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору