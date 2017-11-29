Детские воспоминания

— Мам, я дома! — кричу я привычные слова с порога квартиры.

— Марьян, вынеси, пожалуйста, мусор! — доносится откуда-то из глубины комнат знакомый, родной голос. Я беру уже заранее приготовленный пакетик с мусором и выхожу из родной квартиры в подъезд.

В детстве мы с подружками здесь грели свои окоченевшие пальцы, замершие на морозе минус тридцать. Присев на батареи, мы пугливо оглядывались на двери квартир, чтоб нас никто не выгнал.

Из теплой атмосферы я выхожу на холодный, морозный воздух. Вот и подъезд дома. Когда я была маленькой, мы здесь часто вызывали всяких «духов». Но из всех мне запомнился озорной Сладкоежка, который нас очень напугал. Для ритуала на пол следует положить конфету, а на двери нарисовать как можно больше всяких сладостей и повторять «Сладкоежка, прийди». Потом мы тихо убегали, запирая за собой дверь и ждали. А затем, открыв дверь, моя подружка Настя испуганно пискнула:

— Конфета надкусанная!

Мы с огромным страхом и любопытством рассматривали конфету. Для нас это было открытие из открытий! Но сейчас-то я понимаю, что шоколад с конфеты откололся, когда Настя кидала ее на пол.

Вот я спускаюсь со крыльца во двор. В нем я провела все свои каникулы, все свое детство и, скорей всего, проведу всю свою жизнь. В каждом уголочке скрыто какое-нибудь приятное воспоминание. Вот горка, под которой мы строили себе домики. Вот песочница, где я лепила свои первые куличики, а вот качель — на ней я провела все свое позапрошлое лето.

Вот песочница, где я лепила свои первые куличики, а вот качель — на ней я провела все свое позапрошлое лето.

Я заворачиваю в другой двор. Наступаю на какой-то заледенелый бугор и чуть не падаю — это люк канализции. Летом здесь после дождей разливаются глубокие моря-океаны. Когда я была шестилетним ребенком, у меня были смешные резиновые тапочки-крокодилы. Я была послушной, но сейчас я убежала в другой двор и в этих тапочках залезла в эту глубокую лужу. Лужа была очень глубокой и доставала мне до колен. Мне было весело, как и всем остальным ребятишкам, но я очень боялась упасть в воду. Вдруг меня начало тянуть вниз, куда-то под землю. Я быстро выкарабкалась на сушу, но тапочек свой не обнаружила. Его засосало в грязь! Теперь мама точно узнает, что я была в другом дворе, и я снова полезла в воду, но тут пришла моя старшая сестра и потащила меня домой. Без тапочка, босиком я побрела за ней, вспоминая своего любимого крокодила со смешными глазками.

Еще немного, и я со свободными руками пойду домой, но еще сначала надо преодолеть гололед. У меня очень скользкие сапоги, но идти возможно, поэтому я передвигаюсь очень медленно. Ворон становится все больше — я почти на месте. Вот она и мусорка. Здесь всегда очень много собак, кошек и ворон. Все они спасаются от голода именно тут. Я прохожу мимо хозяев этой территории и подхожу к бачку. Однажды я так просто подошла к мусорному контейнеру и выбросила мешок, а тут из него на меня выпрыгнула собака. Я успела отскочить, но теперь я боюсь таких моментов. Вот моя рука почувствовала легкость, и я направилась домой, набираясь все большими воспоминаниями.