Чёртов пень

Валентина знала этот лес как свои пять пальцев, с родителями исходили его вдоль и поперёк — летом по ягоды-грибы, зимой на лыжах. Даже не лес, а почти парк, перечерченный сетью тропинок, вытоптанных грибниками. И захочешь уединиться — не получится. Широкой полосой лес простилался между рекой и автодорогой; где-то эта дистанция увеличивалась, а местами дорога и высокий скалистый берег почти вплотную подходили друг к другу. Заблудиться здесь, казалось, невозможно. Казалось...

Валентина удивилась, с детства знает этот лес, а вот огромный пень с ровным спилом, словно специально кем-то устроенный для привала путников, увидела впервые. Девушка обошла вокруг него, оглядела со всех сторон, присела... Вот спасибо тому, кто так постарался. На самом деле, отличное место для отдыха! Отчего же не воспользоваться? Валя поставила увесистую корзинку с грибами, достала бутерброды, налила ароматный чай из термоса и с удовольствием предалась трапезе.

— Не подскажете, который час? — мужской голос за спиной немного смутил жующую девушку.

Наспех проглотив недожёванный кусочек, она взглянула на часы:

— Без четверти четыре, — ответила и в тот же миг осознала, что время уже достаточно позднее, её, наверное, родители обыскались. Странно, что она не слышала их окриков.

Резко обернувшись на голос незнакомца, который даже не удосужился сказать «спасибо», Валентина никого не увидела. Одна страшней другой проносились мысли. Прислушалась в надежде услышать уходящие шаги — тишина. Нет, определённо, человек не мог за считанные секунды уйти, ею незамеченный. Вдруг, словно очнувшись ото сна, девушка не узнавала лес. Как она вышла к этому злосчастному пню? Куда исчез тот, кто поинтересовался у неё временем? Его бархатный и немного шершавый голос всё ещё приятно ласкал слух, одновременно вызывая панику.

Его бархатный и немного шершавый голос всё ещё приятно ласкал слух, одновременно вызывая панику.

— Эй, товарищ, вы где? — прокричала Валентина.

Ответа не последовало.

— Ау-уууу!

Отмалчивалось даже лесное эхо.

— Эээ-й... Э-ге-гееее-й...

Никого.

Схватив корзинку, девушка в панике бросилась бежать — куда глаза глядели. Наугад пробираясь сквозь чащу молодого ельника, она вдруг снова вышла к уже знакомому пню.

— Нет! Дело так не пойдёт. Как учит папа, в подобной ситуации нужно для начала успокоиться.

Повинуясь своим уговорам, Валя зажмурилась и вслух сосчитала до десяти. Открыв глаза, обнаружила, что ничего не изменилось, но собственное сердце перестало биться в ушах. Что уже хорошо.

В лесу темнело.

Солнце надежно завернулось в кучу сизых облаков и притаилось где-то за лесом... Можно только гадать — где? Хотя для Вали расположение солнца или мха на деревьях всё равно ничего не значили, слишком сложный ребус.

Повертев их, Валентина умудрилась натянуть левый сапог на правую ногу, а правый, соответственно, на левую.

Валентина — студентка, комсомолка — в суеверия не верила, однако в её случае все методы были хороши. Однажды бабушка ей рассказывала, если заблудился в лесу, значит, леший по кругу водит и выйти не даёт. Ну, леший или не леший — неизвестно, а то, что по кругу — точно. Пень своим присутствием подтвердил эту теорию. Для обмана нечистой силы нужно снять одежду, вывернуть наизнанку и снова надеть. С обувью тоже что-то нужно сделать, вот только что, никак не вспоминалось. Вывернуть резиновые сапоги наизнанку не получилось. Повертев их, Валентина умудрилась натянуть левый сапог на правую ногу, а правый, соответственно, на левую.

Время неумолимо приближалось к сумеркам.

И очень очевидно становилось, что на последний автобус в город ей уже не успеть. А направление это тупиковое, рассчитывать на попутки особо не приходилось: грибники-отдыхающие давно вернулись в свои уютные квартиры... приняли теплый душ, уплетают поджаренную картошечку с грибками и лучком... Валентина взгрустнула от вполне возможной перспективы добрый десяток километров до города идти пешком. Но, встревоженно оглядевшись, была готова преодолеть сто километров, лишь бы знать, куда идти.

Испуг немного отступил, а от вида своего даже развеселилась. Вот пусть теперь нечисть всякая её боится (лишь бы за свою не приняли). Опираясь на сучковатую палку и прихрамывая на обе ноги, из-за болезненно неприятных ощущений поджатых пальцев, да наперевес с полной корзиной грибов, Валя тронулась в путь.

Казалось, этот голос шествовал рядом с ней, порой отставал, потом вдруг забегал вперед, манил и увлекал за собой.

В какой-то момент ей показалось, что лёгкий ветерок пробежался по зарослям ельника. Возможно, это добрый знак. Доверившись дуновению, Валя смело шагнула вперёд. Как наваждение, ей повсюду чудился бархатно-шероховатый голос, звучавший в разных интонациях — «который час, который час...». Казалось, этот голос шествовал рядом с ней, порой отставал, потом вдруг забегал вперед, манил и увлекал за собой.

Сапоги нестерпимо жали, с каждым шагом боль в ногах становилась всё невыносимее. Подкладка от дешёвых китайских штанов и куртки цеплялась за каждый куст, вскоре тонкая синтетическая ткань была увешана листьями, хвойными иголками, сухими веточками, паутинками. Валю всё чаще стала посещать мысль бросить корзину с грибами, но тут же в аппозицию вставала бережливость, протестующая разбрасываться добром.

Стремительно вечерело.

Выбиваясь из сил, хромая и спотыкаясь, Валя упорно шла вперёд. Что-то ей подсказывало — останавливаться нельзя, нужно потерпеть, ещё чуть-чуть. Вскоре — иначе и быть не могло! Тропинка! Пока ещё не ясно, куда она приведёт, но скиталице было уже неважно, тропинка всегда куда-нибудь приводит.

Наконец, лес словно разверзся.

С пригорка открывался восхитительный вид на реку, окутанную густыми дымчатыми сумерками. А у самой воды выплясывали трепещущие языки пламени костра. В жизни Вали ещё никогда не было подобного повода для радости. Уставшая до изнеможения, но ободрённая своей свободой после нескольких часов скитаний, лесная пленница, опираясь о свой корявый посох, неуклюже поковыляла с пригорка на вожделенный огонёк.

Тропинка! Пока ещё не ясно, куда она приведёт, но скиталице было уже неважно, тропинка всегда куда-нибудь приводит.

***

— Дедуля, а Вовка в садике со мной играть не хочет, — поделилась печалью со своим надёжным другом Арина.

— Может, у него настроения не было, или живот болел... — постарался успокоить внучку дедушка Антон.

— Нет. Он меня не любит!

Арина надула губки и опустила печальный взгляд. Вот она, кручина женская, пять лет от роду, а в головке с кудряшками уже любовь!

Антон отложил в сторону газету и внимательно посмотрел на внучку:

— Не переживай, обязательно найдётся тот, кто тебя полюбит.

— А я сейчас хочу!

— Ну, ведь сразу мало что случается.

— Папа сказал, что полюбил маму с первого взгляда.

— И такое тоже случается.

— А ты бабулю тоже сразу полюбил, как увидел?..

Антон поверх очков насмешливым взглядом посмотрел в сторону Валентины, которая накрывала стол к ужину, и бархатисто-шершавым голосом проговорил:

— Когда я увидел твою бабулю в первый раз, — и намеренно громко, добавил, — чуть рассудок не потерял! Подумал, в наших краях Баба Яга завелась — лохматая, косматая и колченого-хроматая.

Арина надула губки и опустила печальный взгляд. Вот она, кручина женская, пять лет от роду, а в головке с кудряшками уже любовь!

Аришка заливисто рассмеялась.

Валентина снисходительно усмехнулась.

А Антон переключил своё внимание с внучки и принялся откровенно иронизировать в её адрес. Вот уже более четверти века муж любит рассказывать эту невероятную историю их знакомства. Дошла очередь и до внучки.

***

До позднего вечера родители в отчаянии искали по лесу заблудившуюся Валю. Многие из грибников подключились на поиски, милиция приехала, прочесали весь лес — не нашли. Наутро «потеряшка» объявилась, живая и здоровая. В её совершенно необъяснимую историю, как она заблудилась и вышла с другого берега реки, милиционеры отказывались верить: перейти реку и не заметить её — это невозможно. Опросили рыбаков, отца с сыном, те подтвердили и указали место, где до смерти испугались, когда увидели хромоногую бродяжку странного вида, которая под покровом темноты, опираясь на палку, вышла из леса. И эти факты тоже не убедили стражей порядка, и они посоветовали родителям лучше за своей дочерью присматривать.

Ничего больше милиционерам не стала рассказывать Валя — ни про чёртов пень, исчезнувший бесследно, ни про «который час», ни про голос (поразительно схожий с голосом Антона, младшего рыбака), что вывел её из леса. И лишь украдкой рассматривая своего «спасителя», молила Вселенную совершить ещё одно чудо...

Надо отдать должное Вселенной, всё, что смогла, она сделала — быстро, качественно и надолго.