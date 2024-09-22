Какой будет курс доллара в ноябре 2024 года

Конец года – это время повышенной активности на валютных рынках. Но не только сезонные факторы будут влиять на стоимость «вечнозеленого американца». Клео.ру предлагает разобраться, какой курс доллара будет в ноябре 2024 года и на что следует обращать внимание при покупке или продаже валюты.

Что влияет на курс доллара

Перемены в санкцонной политике и введение ограничений против некоторых крупных финансовых компаний не дали желаемого результата. Валютный курс никак не отреагировал на приостановку торгов западными ценными бумагами. Впрочем, некоторые изменения все же появились. Теперь курс доллара и других валют будет определяться на основании данных внебиржевых торгов.

Согласно утверждениям экспертов, новый подход не повлияет на жизнь обычных граждан: они смогут покупать доллары, как и прежде, в банке. В числе пострадавших может оказаться бизнес, ведущий торговую деятельность на международном уровне.

Новые методики определения курса валют не затронули и основные факторы, влияющие на их стоимость. Планируя покупать или продавать доллары, следует по ним оценивать, в какую сторону будет меняться цена. Клео.ру предлагает изучить их подробнее.

Торговый баланс

Главным источником поступления валюты является международная торговля. При этом доллар является главной основной системой денежных расчетов. Следовательно, торговый баланс будет определять валютный курс.

Деньги – это удобный инструмент для обмена. В упрощенном виде они являются таким же товаром, обладающим собственной ценностью и подчиняются соотношению спроса и предложения. Экспорт способствуют поступлению валюты, а импорт использует ее для приобретения иностранных товаров. Если экспортные доходы больше, то валютные запасы растут – рубль укрепляется, а доллар слабеет по отношению к нему. Если же лидирует импорт, то спрос на валюту растет, что провоцирует рост ее стоимости и ослабление национальной валюты.

Для сохранения стабильного курса необходимо поддерживать торговый баланс между экспортом и импортом. Перекосы в любую из сторон имеют множество недостатков.





Инфляция

Этот индикатор является одним из самых важных. Он показывает, насколько стабильна экономика, как быстро растут цены и обесценивается национальная валюта. При анализе влияния инфляции на курс валют необходимо учитывать показатели обеих экономических зон. Для пары рубль-доллар оцениваются уровни российской и американской инфляции соответственно. Валюта страны с более высоким показателем будет обесцениваться быстрее.

Впрочем, более сильное влияние на курс инфляция оказывает не напрямую, а косвенно. Информация об ухудшении экономических показателей может вызвать беспокойство у инвесторов и крупного бизнеса. Чтобы сохранить свой капитал, они могут начать выводить его в более стабильные регионы. Такие действия повышают спрос на валюту и могут спровоцировать на аналогичные действия у более мелких участников рынка.

Монетарная политика Центробанка

Для стабилизации курса и укрепления экономики Центральный банк РФ может использовать разные инструменты, имеющиеся в его арсенале. Одним из эффективных и используемых является ключевая ставка. Повышение этого значения приводит к удорожанию кредитов и повышению доходности депозитов. Вкладываться в рубль будет выгоднее, но не брать деньги в долг. Повышение ключевой ставки может укрепить национальную валюту, но при этом замедляется внутреннее производство и растут цены на товары.

Также для регулирования курса Центробанк РФ может совершать валютные интервенции. В зависимости от ситуации, он продает или покупает валюту, регулируя таким образом баланс спроса и предложения. Однако на такие операции расходуются денежные резервы.





Цены на полезные ископаемые

Не секрет, что основную часть экспортной выручки составляют полезные ископаемые. Бюджет страны остро реагирует на негативные изменения. Поэтому любые ограничения и санкции могут приводить к резкому изменению курса.

Также на валютный курс влияют и изменения мировых цен на полезные ископаемые. В периоды кризисов общее потребление снижается, и необходимость в прежнем количестве ресурсов отпадает. Это приводит к тому, что стоимость таких товаров падает из-за растущего предложения. В конечном итоге в российский бюджет поступает меньше средств, чем планировалось, и приходится поднимать валютный курс, чтобы компенсировать такие изменения.

Информационное давление

Любые негативные события, которые происходят в стране или в ближайшем регионе, могут сказываться на курсе валют. Для сохранения своих сбережений россияне могут переводить их в валюту, выкупая все имеющиеся в наличии доллары. Такой ажиотаж поднимает спрос, приводя к закономерному росту стоимости «американца.

Финансовые аналитики советуют избегать любых активных действий с валютой в период политической и экономической нестабильности. Плохо обдуманные решения могут привести к очень большим убыткам.





Курс доллара в ноябре 2024 года в России: прогнозы экспертов

В стоимость доллара влияет сразу несколько факторов одновременно. Планируя покупку или продажу валюты, следует учитывать их комплексно. Финансовые аналитики изучают для этого всю доступную информацию и выбирают наиболее вероятные сценарии развития ситуации. Также готовятся и дополнительные варианты на случай, если что-то пойдет не так или появятся дополнительные факторы риска.

Эксперты установили, какой будет курс доллара в ноябре 2024 года и выделили наиболее вероятные сценарии развития:

Укрепление доллара . В пользу роста сыграет сезонный фактор. Как известно, в конце года наступает время выплаты процентов по кредитам и инвестиционным вложениям. В таком случае ожидается выход доллара выше отметки в 100 рублей.

. В пользу роста сыграет сезонный фактор. Как известно, в конце года наступает время выплаты процентов по кредитам и инвестиционным вложениям. В таком случае ожидается выход доллара выше отметки в 100 рублей. Стабильный курс . Наиболее вероятный сценарий, если не возникнут дополнительные риски или неанонсированные правительственные решения. Различные факторы будут компенсировать друг друга, удерживая «американца» в коридоре 85-95 рублей.

. Наиболее вероятный сценарий, если не возникнут дополнительные риски или неанонсированные правительственные решения. Различные факторы будут компенсировать друг друга, удерживая «американца» в коридоре 85-95 рублей. Укрепление рубля. В пользу этого сценария может сыграть недавнее повышение ключевой ставки. Однако изменение на 1 процентный пункт вряд ли существенно изменит ситуацию. Аналитики считают такой сценарий маловероятным, но не стоит списывать его со счетов.





Клео.ру напоминает, что валютные прогнозы строятся на основании тех данных, которые имеются в открытом доступе. В случае появления новых факторов риска такие расчеты могут потерять свою актуальность частично или полностью.

Стоит ли покупать доллары в ноябре 2024 года: возможные риски

Принимая важное решение, нужно сразу определить для себя цели. Если доллары нужны для личного использования (например, туристических туров, покупки техники или оплаты услуг), то можно брать валюту в любое время. Единственное условие – цена должна удовлетворять ожидания покупателя.

Если же главной целью является спекуляции, то стоит очень внимательно оценивать все возможные факторы и изучать имеющуюся информацию. В настоящее время доллар является не лучшим и не самым надежным вложением. Эксперты советуют обратить внимание на китайский юань как инструмент для инвестирования. Для него нет таких же ограничений, как для долларов или евро, он свободно торгуется на валютных биржах.

Несмотря на выбор, необходимо помнить о рисках и диверсифицировать их по возможности. Рекомендуется разделить капитал на части и вложить его в валюты разных экономических зон. В таком случае даже мировые кризисы не смогут сильно повлиять на ваши сбережения.





Подведем итог

Финансовые аналитики подсчитали, какой курс доллара будет в ноябре 2024 года. Согласно прогнозам, ожидается сохранение ценового диапазона 85-95 рублей. Не забывайте провести собственное исследование перед покупкой или продажей валюты. Этот прогноз не является инвестиционной рекомендацией.