Как себя чувствует Кобзон сегодня
Имя российского артиста с сильнейшим баритоном Иосифа Давидовича Кобзона в последнее время окружено негативными комментариями, слухами и домыслами. Виной этому стали серьезные проблемы со здоровьем и желание желтой прессы сделать из этого новую сенсацию.
И если в прошлом знаменитый и уважаемый певец никогда не скрывал, что болеет, то сейчас он никак не комментирует происходящее. Ближайшие родственники и друзья настаивают на том, что он находится на запланированном профилактическом лечении, но длительное отсутствие артиста вызвало настоящий переполох.
В связи с тем, что к нему не допускают никого, кроме узкого круга лиц, поклонникам и прессе до сих пор неизвестно, как себя чувствует Кобзон сегодня.
Слухи и факты
В июле появилась информация о том, что Иосиф Давидович попал в больницу в критическом состоянии, но сестра и супруга артиста опровергли эти слухи. Они прокомментировали ситуацию о произошедшем, рассказав, как себя чувствует Кобзон сегодня. Оказалось, что артист лег на плановое обследование в связи с тем, что давно борется с раком и вынужден 1-2 раза в год проходить профилактическое лечение в стационаре. Регулярная встреча с онкологом и наблюдение проводится в клинике им. Блохина.
Поэтому об экстренной госпитализации и тем более о коме нет и речи. Родственники лучшего баритона страны попросили не распускать нелепых слухов и не хоронить Иосифа Давидовича раньше отмеренного ему срока.
Несмотря на заявления сестры, в интернет-ресурсах известных СМИ появлялась информация о том, что Кобзон при смерти. Многие “доброжелатели” в конце июля прогнозировали, что народному артисту осталось жить 2 недели и готовили материалы о его смерти.
Это очень сильно расстроило и выбило из колеи родственников певца, которые не могли поверить в абсурдность информации, регулярно публикуемой в социальных сетях и на различных сайтах.
Новые подробности из клиники
На момент 19 августа 2018 года супруга и сестра Иосифа Давидовича продолжают хранить молчание, отказываясь как-то комментировать ситуацию. Но из неофициальных источников появилась информация о том, как себя чувствует Кобзон сегодня.
Аноним из клиники им. Блохина сообщил, что народный артист недавно выписался из больницы, в день Яблочного Спаса.
В настоящее время он находится на амбулаторном лечении дома, где родные стены способствуют выздоровлению. Будет ли это подтверждено официально или останется очередным слухом, покажет время.
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Юля / 22.08.18 10:34Поддерживаю! Рано хоронить его, он еще всем покажет, что рак — это не приговор.
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Антонина / 22.08.18 10:34Поставила свечку за здравие. Очень надеюсь, что Иосиф Давидович действительно дома и у него все хорошо, и он также выступит на новогодних концертах всем назло.
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Дарья / 22.08.18 10:33Что значит, готовили материалы о смерти? Кошмар какой! Неужели наш мир настолько жесток, что уже людей заживо хоронят? Прекрасно понимаю родственников артиста, которые просто не хотят, чтобы о Кобзоне писали. Но в то же время порадовать его выздоровлением могли бы.
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Валентина / 22.08.18 10:33Не понимаю этих родственников. Могли бы и подтвердить, ведь поклонники Кобзона действительно переживают. То, что “желтой прессе” хочется опубликовать очередную сенсацию не должно становиться причиной умалчивания фактов, особенно когда есть люди, которым действительно не все равно.