Имя российского артиста с сильнейшим баритоном Иосифа Давидовича Кобзона в последнее время окружено негативными комментариями, слухами и домыслами. Виной этому стали серьезные проблемы со здоровьем и желание желтой прессы сделать из этого новую сенсацию.

И если в прошлом знаменитый и уважаемый певец никогда не скрывал, что болеет, то сейчас он никак не комментирует происходящее. Ближайшие родственники и друзья настаивают на том, что он находится на запланированном профилактическом лечении, но длительное отсутствие артиста вызвало настоящий переполох.

В связи с тем, что к нему не допускают никого, кроме узкого круга лиц, поклонникам и прессе до сих пор неизвестно, как себя чувствует Кобзон сегодня.

Слухи и факты

В июле появилась информация о том, что Иосиф Давидович попал в больницу в критическом состоянии, но сестра и супруга артиста опровергли эти слухи. Они прокомментировали ситуацию о произошедшем, рассказав, как себя чувствует Кобзон сегодня. Оказалось, что артист лег на плановое обследование в связи с тем, что давно борется с раком и вынужден 1-2 раза в год проходить профилактическое лечение в стационаре. Регулярная встреча с онкологом и наблюдение проводится в клинике им. Блохина.

Поэтому об экстренной госпитализации и тем более о коме нет и речи. Родственники лучшего баритона страны попросили не распускать нелепых слухов и не хоронить Иосифа Давидовича раньше отмеренного ему срока.

Несмотря на заявления сестры, в интернет-ресурсах известных СМИ появлялась информация о том, что Кобзон при смерти. Многие “доброжелатели” в конце июля прогнозировали, что народному артисту осталось жить 2 недели и готовили материалы о его смерти.

Это очень сильно расстроило и выбило из колеи родственников певца, которые не могли поверить в абсурдность информации, регулярно публикуемой в социальных сетях и на различных сайтах.

Новые подробности из клиники

На момент 19 августа 2018 года супруга и сестра Иосифа Давидовича продолжают хранить молчание, отказываясь как-то комментировать ситуацию. Но из неофициальных источников появилась информация о том, как себя чувствует Кобзон сегодня.

Аноним из клиники им. Блохина сообщил, что народный артист недавно выписался из больницы, в день Яблочного Спаса.

В настоящее время он находится на амбулаторном лечении дома, где родные стены способствуют выздоровлению. Будет ли это подтверждено официально или останется очередным слухом, покажет время.