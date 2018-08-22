 
 
 

Клео.ру
 
 

Как себя чувствует Кобзон сегодня

0 0

Имя российского артиста с сильнейшим баритоном Иосифа Давидовича Кобзона в последнее время окружено негативными комментариями, слухами и домыслами. Виной этому стали серьезные проблемы со здоровьем и желание желтой прессы сделать из этого новую сенсацию.

И если в прошлом знаменитый и уважаемый певец никогда не скрывал, что болеет, то сейчас он никак не комментирует происходящее. Ближайшие родственники и друзья настаивают на том, что он находится на запланированном профилактическом лечении, но длительное отсутствие артиста вызвало настоящий переполох

В связи с тем, что к нему не допускают никого, кроме узкого круга лиц, поклонникам и прессе до сих пор неизвестно, как себя чувствует Кобзон сегодня.

Слухи и факты

В июле появилась информация о том, что Иосиф Давидович попал в больницу в критическом состоянии, но сестра и супруга артиста опровергли эти слухи. Они прокомментировали ситуацию о произошедшем, рассказав, как себя чувствует Кобзон сегодня. Оказалось, что артист лег на плановое обследование в связи с тем, что давно борется с раком и вынужден 1-2 раза в год проходить профилактическое лечение в стационаре. Регулярная встреча с онкологом и наблюдение проводится в клинике им. Блохина.

  • А вам нравиться творчество Иосифа Кобзона?

Поэтому об экстренной госпитализации и тем более о коме нет и речи. Родственники лучшего баритона страны попросили не распускать нелепых слухов и не хоронить Иосифа Давидовича раньше отмеренного ему срока.

Несмотря на заявления сестры, в интернет-ресурсах известных СМИ появлялась информация о том, что Кобзон при смерти. Многие “доброжелатели” в конце июля прогнозировали, что народному артисту осталось жить 2 недели и готовили материалы о его смерти.

Это очень сильно расстроило и выбило из колеи родственников певца, которые не могли поверить в абсурдность информации, регулярно публикуемой в социальных сетях и на различных сайтах.

Новые подробности из клиники

На момент 19 августа 2018 года супруга и сестра Иосифа Давидовича продолжают хранить молчание, отказываясь как-то комментировать ситуацию. Но из неофициальных источников появилась информация о том, как себя чувствует Кобзон сегодня. 

Аноним из клиники им. Блохина сообщил, что народный артист недавно выписался из больницы, в день Яблочного Спаса.

В настоящее время он находится на амбулаторном лечении дома, где родные стены способствуют выздоровлению. Будет ли это подтверждено официально или останется очередным слухом, покажет время.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
22.08.2018
Теги: Кобзон здоровье новости

Читайте также

 

Сможет ли Кобзон победить болезнь? 4  

Оставить комментарий
  • Юля / 22.08.18 10:34
    -
    0
    +
    Поддерживаю! Рано хоронить его, он еще всем покажет, что рак — это не приговор.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Антонина / 22.08.18 10:34
    -
    0
    +
    Поставила свечку за здравие. Очень надеюсь, что Иосиф Давидович действительно дома и у него все хорошо, и он также выступит на новогодних концертах всем назло.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Дарья / 22.08.18 10:33
    -
    0
    +
    Что значит, готовили материалы о смерти? Кошмар какой! Неужели наш мир настолько жесток, что уже людей заживо хоронят? Прекрасно понимаю родственников артиста, которые просто не хотят, чтобы о Кобзоне писали. Но в то же время порадовать его выздоровлением могли бы.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Валентина / 22.08.18 10:33
    -
    0
    +
    Не понимаю этих родственников. Могли бы и подтвердить, ведь поклонники Кобзона действительно переживают. То, что “желтой прессе” хочется опубликовать очередную сенсацию не должно становиться причиной умалчивания фактов, особенно когда есть люди, которым действительно не все равно.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору