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ШОК! Влад Соколовский и Рита Дакота разводятся

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Новость о разводе семейного дуэта музыкантов Риты Дакоты и Влада Соколовского, одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, грянула как гром среди ясного неба. О разрыве объявила сама супруга, обвинив мужа в измене.

Последние надежды поклонников разбиваются о подтверждения от близких лиц певицы. Хотя есть противоположное мнение от одного из лучших шоуменов страны. Этой семье, возможно, предстоит пополнить список скандальных расставаний 2018 года.

Красивые и счастливые

Пара экс-«фабрикантов», Влада Соколовского и Риты Дакоты, сыграла шикарную свадьбу три года назад, 3 июня. Бракосочетание было многолюдным и пышным, молодые повенчались. Для торжества выбрали место на берегу Химкинского водохранилища. Множество именитых гостей, шикарные наряды, безупречная организация – все, о чем может только мечтать чета из мира шоу-бизнеса.

Осенью 2017 года у молодоженов родилась дочь Мия. Супруги не уставали размещать на личных страничках фото со своей второй половинкой и малышкой. Объятья, поцелуи, счастливые лица – поклонники любовались парой, и казалось, ничто не нарушит идиллической жизни дружного семейства.

«Выла от боли»

Все рухнуло неожиданно. События последовательно убеждали, что идет необратимый процесс раскола:

  1. 11 августа 2018 года в массмедиа стала просачиваться информация о неладах у Влада Соколовского и Риты Дакоты.
  2. Чуть позже певица сама подтвердила, что слухи верны и разместила пост, полный боли и назвала причину краха семьи.
  3. Сестра Риты подтвердила последние новости о разводе.

  • А вам нравиться эта пара?

Дакота откровенно написала об измене супруга. Она поделилась тем, что ушла от мужа из-за двойной жизни, которую тот, как оказалось, ведет давно. По ее словам, он изменял жене во все время развития их отношений, даже тогда, когда они сочетались браком и венчались, и во время ожидания малышки, и с первых дней жизни родившейся дочки.

Это признание стало шоком для друзей и почитателей пары. Нашлись те, кто высказали язвительные предположения о том, что музыканты решили таким способом попиариться. Другие надеялись на взлом странички Риты.

Сомнения взялась развеять Анна Чуприс, сестра обманутой супруги. Комментируя запись Дакоты в соцсети, она написала о том, что это не пиар и не взлом. Анна сказала, что видела неопровержимые доказательства измены собственными глазами, иначе даже не поверила бы, а сестра ее просто «выла от боли».

Теперь же, по словам родственницы, друзья и близкие вместе с Ритой проживают несчастье, но смотреть на такое «невыносимо всем, кто любит ее».

Сомнения Малахова и ярость Гордон

Недовольство ситуацией и источниками информации высказал человек, который всегда знает больше других – Андрей Малахов. В колонке на своем новостном сайте ведущий рассказал, как узнал о драматическом разрыве Влада Соколовского и Ритой Дакотой, готовясь в гримерке к свадьбе знакомой. Он сказал, что до сих пор не может заставить себя поверить в достоверность событий, потому что узнал о них из соцсетей, а не от героев происходящего.

Затем Малахов напомнил, что раньше распространением слухов об изменах Влада занималась одна их общая знакомая, жена друга Соколовского, которая никак не могла напроситься к Рите в приятельницы.

Теперь же, гневно добавил шоумен, кто-то сфотографировал парня в ресторане, отправил жене «и понеслось».

Катя Гордон уже успела присоединиться к скандалу между Соколовским и женой. Она заявила, что интересы Риты будет, без сомнений, представлять ее адвокатская контора. Экс-ведущая пообещала Владу максимально осложнить для него ситуацию и разразилась упреками в адрес постсоветского «конченого поколения», которое ненавидит женщин и подозревает их в корысти. Резюмируя, Гордон назвала 30-40-летних мужчин «уродами».

Официальных действий ни один из членов семьи пока не предпринимал. Комментариев ситуации со стороны супруга не поступало.

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12.08.2018
Теги: влад соколовский Рита Дакота развод

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А что вы думаете о разводе Дакоты и Соколовского? 4  

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  • Вероника / 13.08.18 00:14
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    Может, помирятся еще? Ведь бывает. Она дома сидит с маленькой, он разъезжает везде, а тут добрые люди в уши нашептали и поверила.
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  • Андрей / 13.08.18 00:14
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    Не, ну легко сейчас в инет попасть. Тиснул пост на страничке и ты герой новостей! Откомментил – тоже герой. Ну кто знал, как зовут ее сестру? Никто. А тут она уже в топе. А завтра все забыли, кто вчера разводился и надо заново лепить монстров. Удачи всем! А девчонку маленькую жалко, конечно. Будет теперь без отца расти, с другим «папой».
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  • Татьяна / 13.08.18 00:13
    -
    3
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    Кто не переживал предательства, тот ее не поймет. Мир разломился для девчонки пополам. Пиариться на боли может только псих. А у нее все по-настоящему. Сил тебе, Рита! И мудрости это пережить и даже простить. А Владу Бог судья, если и правда обманул своих девочек.
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  • Юля / 13.08.18 00:12
    -
    1
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    Как жаль. Мне Дакота всегда была симпатична, мы даже смски кидали за нее, когда в суперфинале «фабрики» выступала. Чего им не хватает? Зачем? Посмотришь – такие красивые и счастливые. И Влад вроде любит ее искренне. Неужели всегда так? Как только ребенок, мужики идут налево?
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