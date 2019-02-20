Эффективные упражнения с резинкой для женщин

Иметь хорошую фигуру мечтает каждая женщина: посещения фитнес-клубов, индивидуальные занятия с тренером и многое другое. Но, далеко не у всех представительниц прекрасного пола есть время и возможность на это. Для ухода за своим телом в домашних условиях лучше всего заниматься с фитнес резинкой. С ее помощью можно делать упражнения: для ягодиц, ног, пресса и живота.

Для чего нужна резинка для фитнеса

Что же такое фитнес-резинка и как ею пользоваться? Это компактная и удобная эластичная латексная лента в форме кольца. При растягивании резинки возникает сопротивление, которое обеспечивает нагрузку.

Несмотря на то, что резинка для фитнеса простая и вполне доступная, она имеет массу преимуществ и доказала свою эффективность и функциональность.

Благодаря фитнес-резинка вы сможете:

увеличить мышечную силу;

убрать проблемные места;

усовершенствовать фигуру;

закрепить мышечный корсет;

провести на должном уровне работу над мышцами ягодиц.

Стоит заметить, что данный инвентарь минимизирует давление на суставно-связочный аппарат.

10 преимуществ использования резинок для фитнеса

Резинка для фитнеса отлично поднимает тонус мышц, убирает проблемные места и делает дряблую кожу более упругой. Упражнения с мини-лентой способствует качественной работе над такими группами мышц, как: бедра, ягодицы, ноги, живот, руки, грудь и спина. Эспандер-кольцо достаточно компактное и портативное. А это значит, что данный инвентарь можно без проблем носить в сумочке, если вы предпочитаете занятия спортом на свежем воздухе или же предстоит длительная поездка. Преимущество резинки для фитнеса в том, что она обеспечивает одинаковую нагрузку на проблемные места не оставляя “слепых зон”. Помимо этого, вы с лёгкостью сможете самостоятельно распределять нагрузку, корректируя степень растяжения: то есть слабее, или сильнее. Если у вас проблемы с коленями и противопоказаны нагрузки на соединительные ткани и суставы, то мини-лента - верный помощник. К примеру, с данным инвентарем вы сможете сделать упражнения для ягодиц и бедер, без лишних действий. Также эспандер отлично подойдет, если запрещены нагрузки на позвоночник и противопоказаны дополнительные весовые инвентари. В связи с тем, что фитнес-резинка имеет не одну степень сопротивления, вы сможете легко подстроить ее под нужную нагрузку. Если же необходимы усиленные воздействия на основные группы мышц, то можно использовать одновременно 2 резинки . Плюсом является то, что с мини-лентой вы сможете делать любые упражнения и с учетом сопротивления резинки увеличивается нагрузка. К примеру, делая приседания с резинкой, увеличится нагрузка на мышцы ягодиц. Резинки для фитнеса довольно часто используются в домашних программах для тренировок. Особый эффект при использовании эспандера в работе над мышцами ягодиц. Не прокачивая квадрицепсы, вы сможете округлить и сделать упругими свои ягодицы. К тому же, мини-лента довольно бюджетный вариант. Набор резинок для фитнеса будет стоить примерно 1000 рублей.

20 лучших упражнений с фитнес резинкой

Плюс фитнес-резинки для женщин в домашних условиях то, что можно довольно быстро и эффективно усовершенствовать свое тело:

Отличный способ для работы над прессом и ягодицами. Для этого необходимо встать в планку на вытянутых полностью руках. При прыжке нужно развести ноги в стороны, с затем вернутся в начальное положение. Для работы с внутренней частью бедра и мышцами ягодиц, подойдет данное упражнение: поместить мини-ленту на колени, затем встать на четвереньки и как можно дальше отвести ногу в сторону. Максимально отведя ногу, выдержать паузу или попросту поружинить. Проработать заднюю часть бедра и ягодицы. Также, на четвереньках, необходимо сделать взмах ногой, предварительно согнув ее в колене. Стопа должна находиться параллельно потолку. Если лечь на бок, согнув ногу в коленях, отвести ее в сторону. Эспандер переместить пониже колена. Данное упражнение подойдет для проработки внутренней части бедра. Отличный способ для окончательной проработки внутренней стороны бедра. Следует присесть на пол, эспандер опустить пониже колена, затем разводить одновременно ноги в разные стороны. Лечь на спину, затем приподнимать ягодицы, вытянув левую ногу максимально высоко, немного задержав на несколько секунд, впоследствии, повторить это же упражнение с правой ногой. Опуститесь на четвереньки. Затем, одну часть эспандера за правую ногу, а второй - за левую. Далее делать взмахи назад, учитывая то, что нога должна быть параллельна полу. Вверху немного попружинить ногой. Лечь на бок, эспандер опустить на голень, нужно поднимать левую ногу вверх. Через время тоже самое проделать с правой ногой. Учтите, что стопа должна быть параллельна полу. Лежа на животе, поднимайте вверх ногу. Учитывайте то, что в пояснице не должно быть боли. Стоит сильно напрячь живот. Для тех, кто занимается не первый день, отлично подойдет данное упражнение. В боковой планке стоя на локте поднимите левую ногу, через время проделайте тоже самое с правой конечностью. Одно из самых легких, но достаточно эффективных упражнений. Эспандер опустить на голень, необходимо походить на полусогнутых ногах вперед-назад и вправо-влево. Натянув резинку для фитнеса на колени, совершайте прыжки, при этом разводя ноги в стороны при этом колени не стоит разгибать. При прыжках совершайте взмахи руками вверх и вниз. Для данного упражнения встать на левое колено, за стопу правой ноги зацепить эспандер. Согнутую в локте левую руку отвести назад. Движение должно быть направлено параллельно телу. Тоже самое проделать с левой ногой. Надеть эспандер на обе руки чуть пониже локтя. Опустить руки вниз, затем по максимуму поднять вверх и развести руки в разные стороны, в верхней точке довольно сильно растянуть ленту. За спиной зацепить эспандер так, чтобы левая рука держала его, а правой рукой растянуть вверх резинку, чтобы трицепс руки напрягся. Тоже самое проделать с левой рукой. Эспандер расположить чуть выше запястий. Примите позу для отжиманий. Отжиматься нужно так, чтобы руки сгибались параллельно телу. Далее передвинуться правее или левее и проделать вновь упражнение. На запястья надеть фитнес-резинку. Далее на прямых руках стать в планку. Затем левой рукой переступайте вперед, а правой - вбок. Переместите эспандер на локти. Встать на колени, руки положить на пол, далее, на носочках передвигать руки так, чтобы колени не могли касаться пола. Делая это упражнение вы должны все время держатся на весу. Встать на ноги, эспандер оставить в том же положении. Затем максимально развести руки в разные стороны и попружинить в крайней точке. Переместить мини-ленту на запястья. Сделать наклон вперед, спину держать максимально ровно. Вдоль тела сгибайте руки, тем самым сводя лопатки. В самой верхней точке наиболее сильно растягивайте эспандер в стороны.

Каждое упражнение необходимо делать от 10 до 20 раз. Все зависит от степени вашей подготовки.

Упражнения с резинкой для бедер и ягодиц

Каждая женщина мечтает сделать свою попку более упругой и округлой, ножки стройными и красивыми. Для этой группы мышц существует множество упражнений в домашних условиях с фитнес-резинкой.



Ракушка

Эспандер разместить на ноге, чуть выше или ниже колен. Лягте на левый бок, опираясь на левое предплечье. Ноги слегка согнуть и положить одну на другую. Затем поднять правое колено, оставляя ступни прижатыми вместе. В самой верхней точке задержитесь на несколько секунд, затем отпустите колено. Затем повторите упражнение с левой ногой.

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Шаги в стороны

На лодыжки наденьте эспандер. Ноги поставить на ширину плеч, стопы расположены параллельно друг другу, большие пальцы ног смотрят вперед. Далее сделайте шаг влево одной ногой затем в ту же сторону - второй. Учтите, что резинка должна быть постоянно натянута, а ноги не должны соприкасаться во время упражнения.



Походка чудовища

Оставить эспандер на том же месте. Постарайтесь как можно шире расставить ноги, затем левой ногой шагнуть вперед, а потом в сторону. Тоже самое сделать правой ногой. Идите широко, представьте, что вы ужасное чудовище ноги держать расставленными все упражнение. Затем таким же манером прошагать назад.

Упражнения для пресса и талии

Упражнений для пресса и талии достаточно большое количество. Самые популярные из них.



Ножницы

Лечь на спину. Эспандер разместить на коленях и поднять ноги вверх. Левую ногу последовательно опускать вниз, правую необходимо оставить в исходном положении. Затем тоже самое проделать с правой ногой.

Мостик с разведением ног

Эспандер поместить на ноги так, чтобы была возможность развести ноги в стороны. Принять позу лежа, затем, согнуть в коленях ноги. Корпус поднимать вверх, оставляя точки опоры на уровне лопаток неподвижными, ноги тоже должны быть в состоянии покоя. Но, в верхней точке развести ноги в стороны.



Сворачивания

Продолжайте упражнение лежа на полу, резинку для фитнеса оставить в том же положении. Ноги поднимать вверх, корпусом двигаться к ногам.

Упражнения для плечевого пояса

Данные упражнения помогут сделать мышцы женского тела довольно упругими, а линии тела - красивыми.

Ноги поставить на ширину плеч, в руки взять по эспандеру, закрепив их концы под ногами. Согнув колени, наклонить корпус до 45°. Ваши руки должны быть между коленями. Разводя верхние конечности в стороны не забывайте делать выдох. В тот момент, когда руки будут находиться параллельно полу, удержаться в данном положении на пару секунд, затем принять исходное положение. Учтите, что все упражнение не надо расслаблять плечевые мышцы. Оставайтесь в том же положении. Один конец Мини-ленты закрепить на обеих ногах, затем в руки взять второй конец. На выдохе поднять руки параллельно полу, задержавшись в таком положении на пару секунд, далее вернуться в исходную позицию.

Упражнения для рук

Ничего так не украшает женщину, как упругое тело и ухоженные руки. Укрепить мышцы рук вы сможете такими упражнениями :

Надеть эспандер на запястья, руки вытянуть на ширину плеч. Максимально разводить верхние конечности в стороны. Упражнение повторять 3 раза по 15 раз. Немного измените положение рук. Во время данного упражнения левую руку опускайте вниз, а правую вверх. Затем поменяйте местами. 2 подхода по 15 раз. Резинку оставить на запястьях, при этом руки завести за спину. Далее, на удобную высоту приподнимайте руки при этом разводя их в разные стороны.

Упражнения для груди

Одну сторону резинки для фитнеса закрепить на уровне плеч. Затем встать левым боком и взять второй конец мини-ленты в левую руку. Напрягая руку, протяните ее вперед. Итоговое положение - параллельно груди. Проделать упражнение несколько раз, далее поменять руки.

Упражнения для спины

Упражнения для спины должны не приносить дискомфорт и причинять боль.



Тяга на спину сидя

Принять положение сидя. Ноги распрямить перед собой, на стопах закрепить одну сторону резинки для фитнеса, а другую взять в руки. При вдохе спину выпрямить, плечи и локти увести назад. На выдохе вернуться в исходное положение.

Резинка для фитнеса довольно уникальное и компактное приспособление. Позволяет минимизировать травмы и увеличить эффективность работы.