Шугаринг – это эпиляция, которая проводится с помощью сахарного состава, такая процедура дает возможность быстро избавиться от нежелательных волос на различных участках тела. Шугаринг не требует определенных навыков исполнения, по этой причине девушка может провести процедуру удаления волос в домашних ус ловиях.

Мы расскажем подробнее о том, что такое шугаринг, и как правильно его делать в домашних условиях, чтобы не нанести вреда коже.

Преимущества шугаринга



Эпиляция с помощью сахарной пасты имеет несколько несравненных преимуществ, к которым стоит отнести:

Состав для процедуры готовится на основе главных ингредиентов, к ним относится сахарный песок, обычная вода и лимонный сок. Стоимость каждого продукта невелика, и приобрести компоненты можно в каждом магазине. Эпиляцию можно провести в домашних условиях самостоятельно, здесь не потребуется помощь специалиста. В составе для удаления волос имеются только натуральные компоненты, при этом полностью отсутствуют красители, химические добавки и ароматизаторы, поэтому смесь полностью гипоаллергенна. Главной проблемой эпиляции различными методами, является появление на коже микроскопических травм, так как кожные покровы повреждаются. Сахарная паста же дает возможность удалить волоски длиной от одного миллиметра, при этом не повреждая кожу. Шугаринг необходимо делать примерно один раз в три или четыре недели. Волоски удаляются вместе с луковицами, кожа становится гладкой, а на обработанном участке не возникает воспалительного процесса или раздражения. Так как эпиляция проводится по росту волос, волоски не обламываются и полностью удаляются. Сахарный состав можно легко удалить с поверхности кожи с помощью обычной воды, при этом кожа остается мягкой и гладкой. Паста при использовании не меняет свою температуру, поэтому ожоги можно исключить. Использование сахарной эпиляции дает возможность сделать волоски более тонкими и светлыми, поэтому применять процедуру можно будет раз в несколько месяцев.

Техники проведения шугаринга



Перед тем как узнать, как правильно провести процедуру удаления волос с помощью сахарной пасты, стоит рассмотреть варианты и техники проведения шугаринга. При разных техниках, нанесение и удаление пасты будет разниться, от этого будет зависеть конечный результат эпиляции.

Можно разделить домашние варианты процедур на два отдельных типа:

Мальнуальная. Такая техника выполняется только с помощью пасты, она проводится вручную любыми вариантами паст. Если научиться правильно использовать технику, можно устранять волоски таким методом не только с рук и ног, но и с области подмышек, а также с зоны бикини.Такой вариант обычно используется девушками, которые проводят эпиляцию в домашних условиях. Бандажная. Такой вариант шугаринга используется в домашних условиях и в салонах. Его обычно применяют для удаления большого количества волосков с использованием полосок. Бандажная техника прекрасно справляется с удалением длинных волосков.

Правила приготовления пасты

Чтобы провести шугаринг в домашних условиях самой себе, необходимо знать, как пошагово приготовить состав для эпиляции. Существует несколько вариантов пасты, но мы опишем классический состав из трех ингредиентов.

Ингредиенты:

сахарный песок - 2 стакана;

сок лимона свежевыжатый - 14 стакана;

вода чистая - 14 стакана.

Если дома нет лимонного сока, то его легко заменить яблочным уксусом, важно использовать продукт концентрацией не более 6%. Но стоит учесть, что в процессе приготовления смеси будет выделяться неприятный запах от уксуса.

Приготовление:

Все составляющие состава следует переложить в одну кастрюлю и поставить на медленный огонь. Масса варится около семи минут, при этом ее необходимо постоянно мешать, чтобы сахар не подгорел, в итоге должна получиться желтая смесь. После того как смесь приобретет желтый оттенок, ее оставляют на плите еще на пять минут, очень важно не переставать перемешивать пасту. Время приготовления будет зависеть от типа плиты и силы огня. Чтобы понять приготовилась ли паста для шугаринга, необходимо провести небольшой тест. Для этого ложкой зачерпывают небольшое количество сахарного сиропа, а затем его наливают в стакан с холодной водой. Через несколько секунд каплю вылавливают пальцами и сжимается. Если из состава получился шарик, то можно использовать пасту для эпиляции. В том случае, когда консистенция получилась недостаточно упругая, следует проварить состав еще минуту. Готовая паста переливается в стеклянную емкость, которая имеет широкое горлышко. Следует закрыть массу крышкой и отправить средство в холодильник на пятнадцать минут. Можно дождаться охлаждения смеси при комнатной температуре. Паста должна иметь температуру около 40 градусов.

Правила проведения шугаринга

Есть несколько основных правил, которые следует соблюдать при проведении процедуры в домашних условиях:

Длина волосков должна быть не менее 7 мм, если волоски будут иметь меньшую длину, то они не будут хорошо захватываться сахарной пастой. Но и слишком длинные волосы иметь не желательно. За полчаса до проведения процедуры следует принять теплый душ, чтобы слегка распарить кожу, в дополнение рекомендуется использовать скраб. Такая процедура поможет убрать лишние частички кожи, а также сделает процесс удаления волосков менее болезненным. После того, как этап с душем будет пройден, следует обработать кожу с помощью антисептика.

Пошаговый процесс проведения эпиляции:

На руки следует надеть стерильные перчатки, их можно приобрести в аптеке. Также следует принять максимально удобную позу. От пасты отрывают кусочек небольшого размера, достаточно взять шарик размером с грецкий орех. Из пасты скатывают шарик и слегка разминают его в руках, это дает возможность сделать массу более мягкой и пластичной. Подготовленный мягкий шарик накладывается на участок обрабатываемой кожи, слегка растягивается, чтобы обработать больший участок, а затем оставляется на тридцать секунд. За это время паста немного подстынет и волоски плотно в ней закрепятся. Пасту осторожно приподнимают с краю, а затем резко удаляют по направлению роста волос. Чтобы болезненные ощущения были менее заметны, следует слегка натягивать кожу перед тем, как оторвать пасту. Таким образом постепенно производят эпиляцию всех волосков на той зоне, которую необходимо очистить. После того, как процесс удаления волос будет завершен, на кожу следует нанести раствор антисептического действия. Если же выполнять удаление волос по бандажной технике, то смесь наносят шпателем, а затем сверху приклеивают полоску. Выдерживают пасту двадцать секунд и резко удаляют состав.

Когда материал будет использован, его не следует применять для повторной процедуры. Если останется неиспользованная паста, то ее помещают в камеру холодильника, где она может храниться около одного года.

Правила подготовки к проведению эпиляции глубокого бикини

Многие девушки не знают, как правильно делать эпиляцию в зоне бикини, сам процесс не отличается от описанного выше, но здесь есть несколько важных этапов подготовки. К основным правилам стоит отнести:

За двое суток до проведения процедуры следует обработать кожу в зоне бикини с помощью скраба, используется только мягкое средство. Скрабирование помогает хорошо очистить кожу от омертвевших частичек, что даст возможность пасте хорошо приклеиться к волоскам. Перед тем как провести процедуру в домашних условиях, следует принять горячий душ, чтобы хорошо распарить кожу. Это сделает процесс удаления волосков менее болезненной и облегчит очищение кожи от волос. За несколько дней до проведения процедуры придется отказаться от посещения солярия и от загара. Лучи солнца повреждают кожу, и она не успеет восстановиться до эпиляции, это может привести к более серьезным повреждениям после процедуры. За один день до процедуры придется отказаться от использования кремов и лосьонов для зоны бикини. Это даст возможность избежать появления аллергической реакции.

Правила ухода за кожей после эпиляции

Есть несколько важных правил, которые следует соблюдать после проведения процедуры. Кожа в этот момент нуждается в особенном уходе, и в него включаются такие правила:

После того, как сахарная эпиляция будет проведена, следует выждать пятнадцать минут, а затем нанести на обработанную составом кожу крем, который обладает успокаивающим действием. Придется отказаться от загара и посещения сауны или бани в течение трех суток, также не стоит принимать горячую ванную. Проэпилированная зона должна оставаться в спокойствии в течение 2-3 суток, лучше не трогать эту область руками в этот период. Одежду следует подбирать из натурального материала, чтобы не вызвать раздражение и покраснение. Кожа смазывается кремом не менее двух раз в день, если же появится раздражение, можно использовать настой ромашки или шалфея в виде примочек. Чтобы в короткие сроки восстановить кожу, можно применить сок алоэ. В том случае, когда раздражение перешло в воспалительный процесс, а на коже появились мелкие гнойники, специалисты рекомендуют применять мази с антибактериальным эффектам. К ним можно отнести Мирамистин и Синтомицин.

Противопоказания

Есть несколько противопоказаний, при которых использовать процедуру крайне не рекомендуется, сюда можно отнести:

различные заболевания кожных покровов;

сахарный диабет любого типа;

заболевания инфекционного характера;

повышенная ломкость мелких сосудов;

хронические болезни, которые перешли в стадию обострения;

гипертония;

любые виды повреждения кожи в зоне эпиляции.

Строго запрещено делать шугаринг при варикозе. Также могут возникнуть побочные эффекты в виде аллергической реакции, раздражения и врастания волосков.