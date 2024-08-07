Прощай фигура: пять продуктов, которые категорически запрещено есть на ночь

Соблюдение диеты и мечты о стройной фигуре иногда разбиваются о стену вечерних перекусов. Мы собрали для вас список продуктов, которые категорически запрещено есть на ночь, чтобы ваши усилия по похудению не пошли насмарку.

1. Сладости и выпечка





Шоколад, пирожные, печенье – все эти вкусности содержат огромное количество сахара и быстрых углеводов, которые моментально превращаются в жировые запасы, особенно когда вы спите. Вместо долгожданного похудения, такие вечерние перекусы приведут к набору веса. Вечером организм не нуждается в быстрой энергии, поэтому сладости лучше отложить до завтра.

2. Фастфуд

Бургеры, картофель фри, чипсы и другая фастфудная еда – это калорийные бомбы, наполненные трансжирами и пустыми калориями. Такая пища не только вредна для вашей фигуры, но и для здоровья в целом. Она вызывает тяжесть в желудке и нарушает сон, что может привести к еще большему набору веса из-за недостатка отдыха.

3. Соленые закуски

Соленые орешки, сухарики и попкорн – кажется, что они не такие уж вредные, но это далеко не так. Соль задерживает воду в организме, вызывая отеки и неприятное ощущение тяжести. Кроме того, высокая калорийность таких закусок не поможет вам избавиться от лишних килограммов.

4. Молочные продукты





Казалось бы, что может быть плохого в стакане молока или йогурте на ночь? Однако молочные продукты содержат лактозу и жиры, которые не успевают переработаться организмом во время сна. Это может привести к набору веса и проблемам с пищеварением. Лучше перенести потребление молочных продуктов на первую половину дня.

5. Фрукты

Фрукты полезны и богаты витаминами, но на ночь их лучше не есть. Многие фрукты содержат фруктозу и кислоты, которые могут вызвать брожение в желудке и привести к неприятным ощущениям. Кроме того, сахар из фруктов также способствует набору веса, если его потреблять перед сном. Оставьте фрукты для дневных перекусов.

Ранее мы делились списком продуктов, которые стоит добавить в рацион, чтобы походеть.