Календарь стрижек на июнь 2018 года

Прежде чем планировать поход в парикмахерскую желательно свериться с календарем стрижек на июнь 2018 года. В нем указаны благоприятные, нейтральные и совершенно неподходящие для смены имиджа дни.

Выбрав правильную дату можно подстраховаться от неудачного выбора образа и ошибок мастера, привлечь в жизнь успех и гармонизировать внутреннее состояние.

Таблица

Чтобы облегчить поиск удачного дня для стрижки, предлагаем вам обратить внимание на таблицу:

На характеристики каждого дня влияет фаза Луны, ее расположение в определенном зодиакальном созвездии, лунные сутки и день недели.

Ниже вы найдете детальное описание каждого дня, с учетом всех указанных аспектов.

Благоприятные дни

Чтобы ощутить прилив бодрости, обрести уверенность в собственной привлекательности, и каждый раз улыбаться, глядя в зеркало, в календаре стрижек на июнь 2018 года, следует выбирать благоприятные дни:

2 числа земной спутник окажется в зодиаке Козерога, благотворно влияющего на состояние волос. Они реже секутся, перестают выпадать, становятся сильными и крепкими. Стрижка положительно скажется на общем самочувствии, усилит вашу харизму, избавит от одиночества, повысит самооценку. Окрашивание, тонирование, мелирование пройдет удачно. При желании сегодня можно решиться на химическую или биозавивку. Они не нанесут прядям серьезного вреда;

земной спутник окажется в зодиаке Козерога, благотворно влияющего на состояние волос. Они реже секутся, перестают выпадать, становятся сильными и крепкими. Стрижка положительно скажется на общем самочувствии, усилит вашу харизму, избавит от одиночества, повысит самооценку. Окрашивание, тонирование, мелирование пройдет удачно. При желании сегодня можно решиться на химическую или биозавивку. Они не нанесут прядям серьезного вреда; 11 июня можно смело записываться к мастеру. Луна в Тельце благотворно воздействует на общее состояние прядей, наделяет их силой и энергией. Стрижка также поможет раскрыть ваше обаяние, избавить от депрессивного состояния и тоски. Чтобы привлечь в жизнь материальный достаток, решитесь на кардинальную смену цвета волос;

можно смело записываться к мастеру. Луна в Тельце благотворно воздействует на общее состояние прядей, наделяет их силой и энергией. Стрижка также поможет раскрыть ваше обаяние, избавить от депрессивного состояния и тоски. Чтобы привлечь в жизнь материальный достаток, решитесь на кардинальную смену цвета волос; 18-20-е число ночное небесное светило перейдет в созвездие Девы, которое благотворно влияет на состояние волос. Они быстрее растут, меньше секутся, легко расчесываются, держат форму и хорошо поддаются укладке. Изменение длины прически обострит интуицию, а окрашивание раскроет чувственность. Положительный результат дадут укрепляющие процедуры. Улучшится структура стержней, укрепятся корни, сократится выпадение.

В благоприятные дни можно позволить себе любые эксперименты с внешностью. Удачно пройдет не только стрижка, но также окрашивание, химическая и биозавивка, ламинирование, глазирование, экранирование и другие салонные процедуры.

Нейтральные дни

Если ваш плотный график не позволяет записаться к парикмахеру в благоприятный день, можно посетить салон красоты в нейтральную дату. В календаре стрижек на июнь 2018 года есть несколько «безобидных» дней.

Однако обновить прическу без негативных последствий можно лишь прислушиваясь к рекомендациям:

1 числа Убывающая Луна переместится в зодиак Козерога. Если у вас происходит определенный «застой» во всех сферах жизни, стрижка пойдет на пользу. Она может перевернуть привычный уклад с ног на голову. Кроме того, посещение парикмахера благотворно скажется на состоянии волос. Они обретут силу, кончики станут меньше сечься, увеличится густота и объем, снизится выпадение. Сегодня можно закрашивать седину и пойти на эксперименты с цветом. Если вам хочется стать более значимым человеком в кругу коллег и знакомых, покрасьте пряди в светлый или рыжий цвет натуральными красками. Однако помните, волосы, подстриженные в пятницу, растут очень медленно;

Убывающая Луна переместится в зодиак Козерога. Если у вас происходит определенный «застой» во всех сферах жизни, стрижка пойдет на пользу. Она может перевернуть привычный уклад с ног на голову. Кроме того, посещение парикмахера благотворно скажется на состоянии волос. Они обретут силу, кончики станут меньше сечься, увеличится густота и объем, снизится выпадение. Сегодня можно закрашивать седину и пойти на эксперименты с цветом. Если вам хочется стать более значимым человеком в кругу коллег и знакомых, покрасьте пряди в светлый или рыжий цвет натуральными красками. Однако помните, волосы, подстриженные в пятницу, растут очень медленно; 5 июня земной спутник расположится в Водолее. Сегодня можно сделать необычную стрижку. Если отдадите предпочтение привычному для вас образу, волосы станут непослушными и слабыми. Чтобы укрепить свое положение в обществе и предотвратить неприятности, пряди можно покрасить в светлые оттенки;

земной спутник расположится в Водолее. Сегодня можно сделать необычную стрижку. Если отдадите предпочтение привычному для вас образу, волосы станут непослушными и слабыми. Чтобы укрепить свое положение в обществе и предотвратить неприятности, пряди можно покрасить в светлые оттенки; 10 числа Убывающая Луна обоснуется в Тельце. После стрижки ваш внешний вид изменится в лучшую сторону. К тому же волосы станут сильными, здоровыми и блестящими. Сегодня разрешены любые виды окрашивания. Однако, если вы относитесь к суеверным людям, знайте, что в воскресенье особенно сильна связь с ангелом-хранителем. Если вы решитесь на стрижку, можете ее нарушить и ослабить;

Убывающая Луна обоснуется в Тельце. После стрижки ваш внешний вид изменится в лучшую сторону. К тому же волосы станут сильными, здоровыми и блестящими. Сегодня разрешены любые виды окрашивания. Однако, если вы относитесь к суеверным людям, знайте, что в воскресенье особенно сильна связь с ангелом-хранителем. Если вы решитесь на стрижку, можете ее нарушить и ослабить; 12 июня ночное небесное светило переместится в созвездие Близнецы. Стрижка ускорит рост волос, но они могут стать непослушными, будут плохо поддаваться укладке и начнут слегка виться. В этот день вы можете решиться на биозавивку, незначительное изменение цвета, оттеночное тонирование. Изменение образа поможет быстрее получить помощь в решении сложной проблемы;

ночное небесное светило переместится в созвездие Близнецы. Стрижка ускорит рост волос, но они могут стать непослушными, будут плохо поддаваться укладке и начнут слегка виться. В этот день вы можете решиться на биозавивку, незначительное изменение цвета, оттеночное тонирование. Изменение образа поможет быстрее получить помощь в решении сложной проблемы; 16-17 числа Растущая Луна будет проходить через зодиак Льва. После стрижки волосы станут густыми, объемными и блестящими. Изменение длины прядей избавит от неудач и привлечет положительные изменения. Окрашивание в природные оттенки поможет открыть новые финансовые источники;

Растущая Луна будет проходить через зодиак Льва. После стрижки волосы станут густыми, объемными и блестящими. Изменение длины прядей избавит от неудач и привлечет положительные изменения. Окрашивание в природные оттенки поможет открыть новые финансовые источники; 21-22 июня земной спутник перейдет в созвездие Весы. Общее состояние прядей не изменится. Хотя они станут быстрее расти, приготовьтесь к тому, что волосы станут воздушными и непослушными. От кардинальной смены длины и оттенка в эти дни стоит воздержаться. Скорее всего, новый образ не оправдает ваших ожиданий;

земной спутник перейдет в созвездие Весы. Общее состояние прядей не изменится. Хотя они станут быстрее расти, приготовьтесь к тому, что волосы станут воздушными и непослушными. От кардинальной смены длины и оттенка в эти дни стоит воздержаться. Скорее всего, новый образ не оправдает ваших ожиданий; 23-24 числа Растущая Луна расположится в зодиаке Скорпиона. Если у вас ослабленные, тонкие, ломкие волосы, лишенные здорового сияния, можете посетить парикмахера. Стрижка сделает ваши пряди жестче и гуще. Если у вас нормальные волосы, лучше не рисковать. Результат может быть непредсказуемым. Окрашивание допускается, но только натуральными красителями. Химическую завивку лучше отложить до более благоприятного времени;

Растущая Луна расположится в зодиаке Скорпиона. Если у вас ослабленные, тонкие, ломкие волосы, лишенные здорового сияния, можете посетить парикмахера. Стрижка сделает ваши пряди жестче и гуще. Если у вас нормальные волосы, лучше не рисковать. Результат может быть непредсказуемым. Окрашивание допускается, но только натуральными красителями. Химическую завивку лучше отложить до более благоприятного времени; 28 июня можно было бы отнести к благоприятным дням. Полная луна считается лучшим временем для стрижки. Кроме того, на положительный результат влияет расположение земного спутника в Козероге. После стрижки пряди меньше секутся, становятся густыми, сильными и сияющими. Однако изменение длины волос в 15 лунные сутки может спровоцировать проблемы со здоровьем. Нивелировать отрицательное воздействие можно, попросив мастера выровнять волосы утюжком. Это позволит настроиться на прием положительной энергии из космоса;

можно было бы отнести к благоприятным дням. Полная луна считается лучшим временем для стрижки. Кроме того, на положительный результат влияет расположение земного спутника в Козероге. После стрижки пряди меньше секутся, становятся густыми, сильными и сияющими. Однако изменение длины волос в 15 лунные сутки может спровоцировать проблемы со здоровьем. Нивелировать отрицательное воздействие можно, попросив мастера выровнять волосы утюжком. Это позволит настроиться на прием положительной энергии из космоса; 29 июня Луна по-прежнему будет находиться в Козероге. Но 16 лунные сутки заставляют ориентироваться на спокойные прически и цвета. Поэтому от экспериментов в этот день желательно отказаться. Привычный, слегка откорректированный образ поможет достигнуть внутренней гармонии;

Луна по-прежнему будет находиться в Козероге. Но 16 лунные сутки заставляют ориентироваться на спокойные прически и цвета. Поэтому от экспериментов в этот день желательно отказаться. Привычный, слегка откорректированный образ поможет достигнуть внутренней гармонии; 30 числа можно и нужно воплощать в реальность свои самые смелые желания. Кардинально новый образ поможет изменить жизнь в лучшую сторону, найти вторую половинку и укрепить свое положение в обществе.

Стрижка, сделанная в нейтральные дни, не способна навредить волосам или ухудшить самооценку. Одна нужно тщательно обдумать все свои желания и прислушаться к рекомендациям календаря, выбирая день для посещения мастера.

Неблагоприятные дни

В календаре стрижек на июнь 2018 года указаны не только благоприятные дни, но и неудачные даты, в которые вы вряд ли решитесь посетить парикмахерскую.

Однако, если мастер самостоятельно назначил вам неблагоприятное время и нет возможности перенести встречу, лучше знать, к каким негативным последствиям нужно приготовиться:

3 и 4 числа ночное небесное светило переместится в зодиак Водолея. Если вы встретились с мастером, чтобы сделать необычную, экстравагантную и неординарную стрижку, то все получится как нельзя лучше. Однако приготовьтесь, что могут возникнуть проблемы со здоровьем. Кроме этого, если вы просто обновите привычную прическу, волосы станут сухими, безжизненными и непослушными. О нормальной укладке останется только мечтать. К тому же какой бы красивой ни получилась стрижка, вы очень быстро устанете от выбранного образа. Окрашивание в эти дни лучше не проводить. Оно способно испортить положительный настрой;

ночное небесное светило переместится в зодиак Водолея. Если вы встретились с мастером, чтобы сделать необычную, экстравагантную и неординарную стрижку, то все получится как нельзя лучше. Однако приготовьтесь, что могут возникнуть проблемы со здоровьем. Кроме этого, если вы просто обновите привычную прическу, волосы станут сухими, безжизненными и непослушными. О нормальной укладке останется только мечтать. К тому же какой бы красивой ни получилась стрижка, вы очень быстро устанете от выбранного образа. Окрашивание в эти дни лучше не проводить. Оно способно испортить положительный настрой; 6–7 июня Убывающая Луна обоснуется в созвездие Рыбы. Стрижка может спровоцировать появление перхоти. Химическая завивка и окрашивание совершенно точно повредят структуру волос. Даже обычное мытье головы может навредить коже и волосам. Лучше отдайте предпочтение восстанавливающим и оздоровительным процедурам;

Убывающая Луна обоснуется в созвездие Рыбы. Стрижка может спровоцировать появление перхоти. Химическая завивка и окрашивание совершенно точно повредят структуру волос. Даже обычное мытье головы может навредить коже и волосам. Лучше отдайте предпочтение восстанавливающим и оздоровительным процедурам; 8-9 числа земной спутник переместится в зодиак Овна. Стрижка негативно отразится на состоянии волос. Очень скоро вы заметите секущиеся кончики, а на расческе появится значительно больше выпавших волосков, чем должно быть. Кроме этого, неудачный образ может отразиться на душевном равновесии. В эти дни лучше посетить такую полезную процедуру, как массаж головы;

земной спутник переместится в зодиак Овна. Стрижка негативно отразится на состоянии волос. Очень скоро вы заметите секущиеся кончики, а на расческе появится значительно больше выпавших волосков, чем должно быть. Кроме этого, неудачный образ может отразиться на душевном равновесии. В эти дни лучше посетить такую полезную процедуру, как массаж головы; 13 июня в небе появится Новая Луна. Лучше воздержаться от посещения мастера, так как организм очень чувствителен к любым вмешательствам. Если вы все-таки решитесь на стрижку в этот день, пусть она будет легкой, с нотками озорства;

в небе появится Новая Луна. Лучше воздержаться от посещения мастера, так как организм очень чувствителен к любым вмешательствам. Если вы все-таки решитесь на стрижку в этот день, пусть она будет легкой, с нотками озорства; 14-15 июня сложно назвать однозначно неблагоприятными днями. С одной стороны, Луна в Раке не балует: волосы после стрижки станут непослушными, а любая укладка закончится полным провалом. С другой стороны, изменение длины и цвета прядей поможет избавиться от чрезмерной опеки близких людей, наладить энергетические потоки, отвечающие за здоровье, и укрепить ваш авторитет. Кроме того, в эти дни можно экспериментировать с формой, оттенком и длиной волос;

сложно назвать однозначно неблагоприятными днями. С одной стороны, Луна в Раке не балует: волосы после стрижки станут непослушными, а любая укладка закончится полным провалом. С другой стороны, изменение длины и цвета прядей поможет избавиться от чрезмерной опеки близких людей, наладить энергетические потоки, отвечающие за здоровье, и укрепить ваш авторитет. Кроме того, в эти дни можно экспериментировать с формой, оттенком и длиной волос; 25-27 числа Луной будет править Стрелец. Стрижка не сохранится надолго, так как волосы быстро отрастут. Сделать приличную укладку будет тяжело, а сохранить первозданную красоту прически практически невозможно. Окрашивание тоже лучше отложить. Выбранный оттенок быстро потускнеет.

Единственный вариант свести к минимуму отрицательный результат стрижки и окрашивания – выбрать молодого и энергичного стилиста.

Запомните, что календарь стрижек на июнь 2018 года дает лишь общие рекомендации. Даже если вам удалось подобрать благоприятный день не стоит рассчитывать, что вы полностью защищены от неожиданностей. Для создания идеального образа крайне важно выбрать профессионального мастера и запастись хорошим настроением.