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Креативный класс села Сокольничьего

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Как же надоел город! Все здесь одно и то же, серые будни, дома, неба не видно… Другое дело — настоящее русское село, вот где раздолье. И даже детективные загадки и те там решать как-то веселее и душевнее. Сердце поет от простора, гениального борща местной поварихи Клавдии и от взгляда эксцентричной юной поэтессы со странным именем Ангел… Это мы о новом романе Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой» — прочь от постылых декораций, вперед, в деревню!

Креативный класс села Сокольничьего

В село Сокольничье читатель попадает вместе с профессором физики Ильей Субботиным. Городской житель и эдакий рафинированный интеллектуал, он имеет странное хобби: раскрывать преступления. А в Сокольничье приезжает, чтобы найти убийцу богатой дамы, труп которой обнаружили не где-нибудь, а прямо в сувенирной лавке «Народный промысел», посреди вышивок и кружев. Приезжает не просто так, а по приглашению директора местного Дома творчества — Олега Павловича, на которого сельчане не нарадуются. Благодаря ему Сокольничье зажило новой жизнью: он построил множество музеев, отреставрировал колокольню, замостил площадь, посадил деревья — теперь туристы валят только так! Ну где еще найдешь Музей Русской Предприимчивости или Музей Музыкальных Феноменов?

Илья Субботин заселяется в Дом творчества — любимое место отдыха писателей и художников, очередной проект неуемного Олега Павловича. И тут нас уже поджидает калейдоскоп современных типажей, которые Устинова, как всегда, изображает смешно и точно. Интернет-поэтесса в дредах, помянутая Ангел, которая приклеивается к Субботину как банный лист. Элегантная и таинственная дама с грустным взглядом, о судьбе которой нам многое предстоит выяснить. Нервный и, возможно, сумасшедший лохматый мужчина с провалами в памяти, которого никто не воспринимает всерьез (а зря!). Пожилой, щегольски одетый джентльмен, отстаивающий консервативные взгляды на жизнь. Молодая парочка Лиля и Ваня, которые больше смотрят в экраны смартфонов, чем друг на друга, и говорят на странном сленге — сплошь страртапы, брифинги, лайки и стриминги.

Городские персонажи на фоне местных смотрятся ужасно комично — все равно ко всем проникаешься, и к тем, и к другим. Повариха Клавдия, которую зовут на работу лучшие столичные рестораторы. Таксист, который гордится званием «персонала» и всегда не прочь поделиться свежими сплетнями. Бабушка из магазина «Торговля Гороховых», всюду сующая свой нос. Сельская экскурсоводша, которая очень старается поразить гостей знаниями и эрудицией.

Креативный класс села Сокольничьего

За фейерферком уморительных ситуаций важно не забыть главное: все эти замечательные персонажи под подозрением! Что, если один из них убийца? Например, девушка, к которой у нашего сыщика, кажется, нежные чувства?


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0 Не нравится 2 Нравится 20.03.2017 Теги: книги татьяна устинова

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