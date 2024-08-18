Галактика звезд прошедшего Кубка Кремля

Эти масштабные мероприятия уже почти 30 лет проводит президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов. Танцоры со всего мира из года в год восхищаются красотой и безупречной организацией этих событий. Но каждый раз РТС удается удивить участников и зрителей новыми деталями, шоу-номерами и нюансами оформления праздника.





О своих ощущениях от турнира рассказали танцоры из Китая, профессионалы в латине Ли Шивэнь и И Чуанлинь.

Ли Шивэнь: Нам очень понравился Кубок Кремля, рады, что получили возможность принять в нем участие. Он очень отличается от мероприятий, которые проводятся в Китае. Очень красивая площадка, замечательные музыканты, оркестр. Было очень приятно видеть такую живую реакцию и поддержку аудитории. Так приятно, что все наслаждаются танцем – зрители, оркестр и сами танцоры.

Чуанлинь: Я сама наслаждалась танцем. В такие моменты я понимаю, что танец – это моя страсть.





Фееричная и в то же время элегантная атмосфера соревнований заставляет танцоров переживать такие эмоции, которые невозможно испытать больше ни на одном турнире мира. Над созданием этой уникальной, теплой, домашней и одновременно невероятно торжественной обстановки трудятся потрясающая команда РТС и бессменный ведущий кремлевских турниров Станислав Попов. Организаторы не только привлекают лучших танцоров, судей, музыкантов, специалистов по звуку, свету и художественному оформлению зала, но и всякий раз готовят новые приятные сюрпризы для зрителей, представляя их вниманию эффектные шоу-номера от лучших мировых звезд. И на этот раз их было больше, чем обычно.





Каждое выступление приглашенных пар – это мини танцевальные спектакли, наполненные смыслом, чувством, драматургией. В стиле экзибишен танцевал Виктор да Силва сначала с Яной Дымовой, затем с Джоанной Люнис. Показательными выступлениями попрощались с паркетом Райно ван ден Берг и Елена Токаренко, Сергей Сутырин и Наталья Сажина. Трогательным для каждого присутствующего в зале стал танец 12-летнего сына легенд бального танца Донни и Хайди Бернс – Доменико с Джулианой Геккер.





В профессиональном турнире блистательные Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева вновь показали всем, что они лучшие из лучших в латиноамериканских танцах в России. Стоит один раз увидеть их безупречную хореографию, невероятную харизму и необычайную легкость, которая, как известно, всегда дается тяжелым трудом, чтобы понять, что на паркете – чемпионы.





Темперамент Кирилла и Валерии одинаково мощно проявляющийся как в страстном энергичном пасодобле, так и в чувственной румбе заставляет зрителей мгновенно включаться, «болеть», поддерживать и сопереживать тем эмоциям, которые демонстрируют на паркете Белоруков – Айдаева. И хоть в этот вечер ни одному из дуэтов не удалось превзойти чемпионов России, соперники у них были достойные. Все финалисты турнира демонстрировали высочайшее мастерство и потрясающую заряженность. Распределение по местам в этом турнире стало таким:

1-е место — Кирилл Белоруков – Валерия Айдаева

2-е место – Андрей Киселев – Анастасия Киселева

3-е место – Михаил Попов – Вероника Тамарова

Афишу Кубка Кремля в этот раз украшала фотография пары Кирилла Александрова и Ульяны Максимкиной – участников турнира профессионалов в латине. Они поделились своими эмоциями:

Ульяна: Если честно, до сих пор не верится, что мы на афише Кубка Кремля. Мы сами не видели ни одного билборда, но друзья и знакомые нам присылали чуть ли ни каждый день: «Вот, смотрите, это вы!» Это, безумно, приятно. Я думаю, что это будет очень важный и запоминающийся момент в истории нашего дуэта.

Кирилл: То, что сегодня здесь в Кремлевском дворце собрались такие легендарные танцоры как Донни Бернс и Гейнор Фейвезер, 14-кратные чемпионы мира, и другие – это большой шаг вперед. Потому что в такое непростое время начинает возвращаться постепенно то, чего мы не видели последние несколько лет. Снова здесь в Кремле звезды мирового танца. И это дорогого стоит!

Ульяна: Я думаю, что такие персоны, которые сегодня присутствуют на нашем танцевальном празднике, делают этот праздник еще красивее, даже платья каждой партнерши кажутся еще красивее (смеется). И вообще настроение сегодня действительно какое-то особенное. Она в воздухе витает эта особенность. Я ее чувствую прямо кожей.





Кирилл и Ульяна остались в полуфинале, разделив 10-е и 11-е место с Максимом и Александрой Павловами.

Настоящим сюрпризом стала церемония награждения в турнире профессионалов в европейской программе. До последнего момента не могли предположить ни участники финала, ни зрители, кого же судьи поставят на призовые места. Лидеры прошлых турниров в Кремле – Федор Исаев и Анна Зудилина накануне Кубка Кремля объявили об окончании своей конкурсной карьеры. А после ухода чемпионов всегда стоит ожидать сюрпризов. И они произошли. Вот таким получился пьедестал: на высшую ступень поднялись Илья Головченко и Екатерина Стрелкова, вице-чемпионами стали Евгений Никитин и Анастасия Милютина, а третью ступень заняли Владислав Коротченко и Анна Трензелева.

Евгений Белоруков, главный судья соревнований любителей в латине о работе на турнире: «В нашей судейской панели было столько легенд мирового танца, что у меня было ощущение, что я в звездной галактике (улыбается). Работать было легко, потому что все высокопрофессиональные специалисты, с полуслова понимали, что нужно делать. У нас получилась прекрасная команда. Сегодня, как никогда, было очень комфортно работать со всеми. Наши зарубежные коллеги говорили, что им интересно смотреть на пары в кремлевской атмосфере. Им очень понравился турнир!»

Кроме двух профессиональных соревнований зрители могли наблюдать как за Кубок Кремля боролись танцоры в категории любители в латиноамериканской программе и дуэты Про-Эм в стандарте и латине, причем последние в двух возрастных группах – Леди А и Леди B.

Призерами стали:

Любители / Латина

1 место – Шариф Мирханов – Анна Долгополова

2 место – Таха Бату Чошар – Александра Повзун

3 место – Илья Гавриков – Елизавета Борисова





Про-Эм, Латина, Леди А

1 место – Кирилл Белоруков – Марина Максимова

2 место – Павел Поваляев – Алина Рева

3 место – Богдан Бернацкий – Варвара Скоч





Про-Эм, Латина, Леди В

1 место – Никита Павлов – Алена Бикузина

2 место – Евгений Сверидонов – Ирина Цветкова

3 место – Артем Грузин Анна – Моисеева

ПроЭм, стандарт

1 место – Иван Новиков — Екатерина Жукова

2 место – Евгений Мошенин – Екатерина Полкова

3 место – Александр Борисов – Эльвира Усманова





Следующий «Кубок Кремля – Гордость России!» состоится 26 апреля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце.