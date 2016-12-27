Новогодние подарки для хорошего самочувствия
Какие первые пожелания приходят на ум, когда мы поздравляем близких с праздниками? Конечно же, о здоровье. Если сил достаточно, нам подвластны любые свершения, а если сил мало — то и богатство не радует. Именно поэтому всевозможные приспособления для поддержания здоровья остаются на пике хит-парадов новогодних подарков.
Фото: 123RF/Kamil Macniak
Здоровые зубы — здоровое тело
Никогда не поздно напомнить о том, что полость рта является лакмусовой бумажкой здоровья всего организма. Происходящие здесь процессы отзываются во всех органах тела, как и заболевания различных систем влияют на здоровье зубов. Сегодня стоматологи придерживаются мнения, что единственным гарантированным средством профилактики заболеваний полости рта является тщательная регулярная гигиена с применением подходящих средств. В идеале эти средства должен рекомендовать врач, но и самим следует проявлять бдительность: качественные пасты, щетки и ополаскиватели на дороге не валяются, и следует проявить смекалку, чтобы выбрать безопасные и эффективные препараты.
Читайте также
Если вы знаете ваших близких достаточно хорошо, можете обрадовать их специально подобранными корзинками стоматологических гигиенических средств, например, наборами «Эко-4» для любителей всего натурального, «Счастливый малыш» для детских зубок с мягкой электрической зубной щеткой и пастой, насыщенной кальцием и витамином Е, «Шоколадное удовольствие» с современной пастой на основе теобромина, способного бороться с начинающимся кариесом.
Любители гаджетов оценят высокие технологии в области зубной гигиены. Это и всевозможные электрические зубные щетки, и дорожные ирригаторы, полюбившиеся путешественникам, и практически космические технологии в виде чистого ультразвука, очищающего не только зубную поверхность, но и вместе со специальной пастой проникающего вглубь мягких тканей.
Здоровье в дороге
Гиподинамия — бич современного общества, и хотя многие люди всерьез задумываются взяться за себя и начать, наконец, бегать по утрам / посещать спортзал / заняться спортивной ходьбой (нужное подчеркнуть), редко кто действительно выполняет задуманное, еще реже — тренировки становятся регулярными и занимают достойное место в еженедельном расписании.
Фото: 123RF/ammentorp
Здесь может помочь своевременный подарок от близких. Так, фитнес-браслет поможет подсчитать количество шагов, а, скажем, настольная груша будет все время напоминать о необходимости размять мышцы. Она же послужит средством, чтобы отвести душу после нервного разговора с боссом. И вот уже одаренный меньше страдает от стрессов и не так часто срывается на близких.
А после трудного трудового дня поможет массаж. Конечно, мало у кого есть возможность ежедневно посещать массажиста, да и родственники так часто делать массаж отказываются — а электронный массажер для шеи, рук или ног никогда не устает и приходит на помощь в нужный момент. Такой подарок обязательно обрадует любителей массажа или тех, чья деятельность связана с напряжением и стрессом.
Техника — на страже правильного питания
Дарить хозяйке пылесос, мясорубку или плиту, конечно, не стоит. Вряд ли кто оценит такой подарок по достоинству, если только он сам не просил вас о нем. С другой стороны, высокотехнологичный гаджет для кухни поднимет настроение даже заядлому кулинару. Так, чайник, мультиварка или кофеварка с возможностью удаленного запуска в нужный момент понравится работающей маме, которой не придется лететь с работы, стараясь успеть быстрее приготовить ужин. Такое устройство можно запрограммировать так, что полноценное блюдо будет готово как раз в тот момент, когда вы переступите порог квартиры, а включить его можно с помощью приложения в смартфоне. А кто из нас не мечтает, примчавшись с работы, выпить чашечку чая, которую не придется ждать?
Фото: 123RF/Maksim Marchanka
По опросам производителей техники, такие устройства помогают людям выбирать качественные полноценные блюда, а не обходиться полуфабрикатами, которые готовятся быстрее, но несут гораздо меньше пользы.
Красота — залог здоровья
Психологи рекомендуют обязательно уделять себе в день как минимум 15 минут. Это время должно быть только вашим — и «прогулка» по дороге в магазин не считается. Отдохнуть, расслабиться и настроиться на позитив поможет успокаивающая подушка, набитая травами, собранный собственноручно чай для релакса, подойдут и приятные, но необычные лакомства, такие как мед-суфле. Опять же пригодятся и гаджеты для красоты. Начиная от уже упомянутых массажеров и заканчивая наборами для нанесения гелевого маникюра. Особенно жительницам больших городов хочется получить в подарок ультрафиолетовую лампу, а учитывая темноту, господствующую в это время года на улице, весьма кстати будет и домашний солярий для лица.
Читайте также
Учитывая бесконечные перемены погоды, многим пригодятся электронные стельки. Они управляются со смартфона и могут не только менять температуру, но и считать шаги и сожженные калории — еще одна возможность подтолкнуть близких к здоровому и более активному образу жизни.
Подарочные… билеты
«Не дарите вещи — дарите впечатления» - этот лозунг вполне себе актуален. Билет в театр, на музыкальное представление или концерт подойдет в качестве подарка, только стоит удостовериться во вкусах одариваемого, чтобы не пригласить поклонника рока на концерт Стаса Михайлова. Кроме того, не менее удачным подарком будет совместный поход на мастер-класс, например, в гончарную мастерскую. Слепить друг другу по чашке и получить массу приятных эмоций, провести вечер в хорошей компании — именно этого мы и ждем от подарка, не так ли?
Фото: 123RF/Inga Makeyeva
Кроме гончарных мастерских можно выбрать интуитивную живопись, выжигание по дереву или изготовление новогодней игрушки — исходя из интересов друга, можно найти подходящий веселый урок, который еще долго не забудется.
Положительные эмоции, радость, улыбки — вот чего мы ждем, когда дарим подарки. Эти эмоции продлевают нашу жизнь и борются с невзгодами. Пусть в Новом году будет меньше болезней и больше радости и счастья.
Свои идеи предлагала Юлия Клоуда, руководитель популярного онлайн-журнала о стоматологии и интернет-магазина Startsmile.ru.
-
20.12.2016
Хочешь хорошо получаться на фото? Поможет фитнес для прекрасной улыбки. Мы собрали эти 6 упражнений для тебя.
-
07.11.2016
Ошибки в уходе за полостью рта, которые способны испортить фигуру.
-
26.09.20161 отзыв
По размеру глаз или губ оценивается искренность человека, а по состоянию зубов — решительность. И если ухоженные здоровые зубы действительно могут говорить о статусе человека и его успешности, то стоит ли оценивать, скажем, его амбициозность по размерам клыков?
-
05.09.20162 отзыва
Ни о каких других зубах нет таких разговоров и споров. Нужно ли удалять зубы мудрости для профилактики?