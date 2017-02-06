Отдых в Баку: плюсы и минусы

Еще несколько лет назад столицу Азербайджана нельзя было назвать популярным туристическим городом, но сейчас все стремительно меняется. Главный город нашего ближайшего соседа на поверку оказывается не менее интересным, чем другие европейские города.

Благодаря нефтяной промышленности Баку растет и активно развивается, у градостроителей грандиозные планы по развитию города, но и сейчас ему есть чем удивить даже искушенных туристов.

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Что посмотреть

Бакинский Старый город, по-местному Ичери Шехер, окруженный отлично сохранившейся крепостной стеной, ярко запечатлен в фильме «Бриллиантовая рука» — именно в Баку в 1968 году снимали «заграничные» эпизоды культового кинофильма.

У Старого города особенная атмосфера, в его уютных переулках, вымощенных брусчаткой, спрятались небольшие отели, старинные мечети, бани, кафе и многочисленные сувенирные магазины.

Анна Иванова

Ичери Шехер и две его главных жемчужины — Девичья башня и Дворец ширваншахов — внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Больше всего Баку впечатляет контрастом старинной и современной архитектуры.

Старый город и отовсюду просматривающиеся стеклянные небоскребы «Пламенные башни» в одном кадре — визитная карточка мегаполиса, их вы увидите на любых открытках.

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Построенные пять лет назад «Пламенные башни» — гордость Баку, сейчас это самые высокие здания в городе. По соседству с башнями находится большая смотровая площадка, с которой открывается отличный вид на всю бакинскую бухту. Подняться туда можно на бесплатном фуникулере, который отправляется с набережной.

Помимо трех приметных башен в Баку есть масса других интересных современных проектов. Первым из них вы, скорее всего, увидите необычное здание международного аэропорта. Самым же впечатляющим, безо всяких сомнений, надо признать Культурный центр Гейдара Алиева, спроектированный известным иранским архитектором Захой Хадид. Огромное белое сооружение обтекаемой формы, целиком сотканное из плавных линий с замысловатыми изгибами, в 2014 году было признано лучшим зданием в мире.

Анна Иванова

Не меньше впечатляют проекты, которым только предстоит реализоваться. В процессе строительства находятся торговый центр в форме лотоса, грандиозный отель-полумесяц, на берегу Каспийского моря растет Белый город — перспективный район новых зданий разных архитектурных стилей и назначения. Масштабы всех этих проектов отражают стремление Баку встать в один ряд с крупнейшими европейскими столицами. Как и проведение с 2016 года Гран-при «Формулы-1» на трассе, проложенной в самом центре, вокруг Старого города.

Помимо внешнего облика, Баку есть что показать изнутри: местные музеи вовсю используют интерактивные технологии. Стоит подняться на Девичью башню, на нескольких этажах которой в деталях поведаны ее главные легенды; изучить экспозицию полутемных залов Дворца ширваншахов, чтобы углубиться в историю Азербайджана; затем перейти к современному искусству в Культурном центре Гейдара Алиева, где помимо футуристических интерьеров можно рассмотреть макеты самых красивых зданий города.

Анна Иванова

Не обходите стороной также Музей ковра — необычное здание, спроектированное в форме свернутого ковра, где выставлены творения разных школ ковроткачества.

Далеко не всю прелесть Баку можно оценить при свете дня, поэтому не упускайте возможность прогуляться по городу вечером, когда стемнеет. Эффектная иллюминация улиц, подсветка зданий и фонтанов не могут не впечатлить. Особенно хороши в это время суток «Пламенные башни» с их меняющимся освещением.











Ложка дегтя

Не может же быть все исключительно хорошо — в любом городе есть свои недостатки. В Баку в первую очередь будьте готовы к пробкам, особенно это касается исторического центра, где много узких улиц и имеются проблемы с парковками.

Второе, что может неприятно удивить — обилие строек. Это обратная сторона быстро растущего города, явление массовое и закономерное.

Анна Иванова

Некурящие туристы неизбежно столкнутся с проблемой при посещении бакинских ресторанов. В Азербайджане нет запрета на курение, как и разделения на курящие и некурящие залы. Придется терпеть сигаретный дым в зале или выбирать малолюдные заведения, где меньше вероятность встретить курящих посетителей за соседним столиком.

Что попробовать

Одно из главнейших достоинств Баку — национальная кухня, включающая в себя множество блюд из баранины, которую азербайджанцы умеют готовить, как никто другой. Это всем известные кутабы, долма, люля-кебаб, менее известные джиз-быз, садж, пити, кюфта-бозбаш, дюшбара и несколько видов плова.

123RF/olepeshkina

Кроме того, в изысканных восточных десертах они не меньшие специалисты.

Все эти блюда не только вкусны, но и весьма доступны по цене, особенно сейчас, когда курс азербайджанского маната упал вместе с ценой на нефть.

Отношение к русским туристам

Поскольку Азербайджан — бывшая союзная республика СССР, многие местные жители имеют тесные связи с Россией. К русским туристам относятся крайне доброжелательно, в некоторых по-домашнему уютных заведениях могут с интересом расспросить, откуда вы, после чего принести угощение от ресторана.

Почти все местные жители в Баку говорят по-русски, разве что в некоторых ситуациях могут переходить на английский язык.

Когда ехать

Азербайджан — солнечная страна, поэтому в любое время года сохраняется большая вероятность застать ясную погоду. Самый холодный месяц — январь, в это время в горах лежит снег, а по всей стране дуют сильные ветра. Тогда как на побережье (там, где находится Баку) — снега нет, но температура может колебаться от 0 до 12 градусов тепла, а это вполне комфортно для прогулок по городу.

123RF/Magdalena Paluchowska

Тем же, кого не привлекают путешествия в холодное время года, лучше выбрать теплый сезон: уже в апреле на побережье все цветет, а в мае начинается настоящее лето. Не стоит также забывать о том, что азербайджанская столица расположена на берегу Каспийского моря, а в окрестностях Баку есть обустроенные пляжи.

Чтобы исследовать любой крупный город, нужно потратить около 3-4 дней. Баку — не исключение, но если помимо столицы захочется посмотреть и другие места, стоит заложить больше времени, в зависимости от объема планов.

Как перемещаться

Пожалуй, лучший способ перемещения для туриста — пешком. Благодаря пешим прогулкам можно лучше сориентироваться в городе и постепенно проникнуть в самую его суть.

Но не все расстояния под силу ногам, иногда без транспорта не обойтись. В случае с Баку стоит воспользоваться метро — хотя бы чтобы составить о нем представление.

На небольшие расстояния хорошо подойдет местное такси «баклажан» — это кэбы, закупленные в Лондоне к «Евровидению-2012» — просторные комфортные такси, которые ездят по счетчику. Для поездки в аэропорт и обратно можно воспользоваться известной системой такси Uber: вызвать машину удобно, поскольку в аэропорту есть бесплатный вайфай.

Что привезти

В многочисленных сувенирных лавках Старого города продаются знаменитые ковры, элементы азербайджанской одежды и бытовой текстиль. Обратите внимание на колоритные ювелирные изделия и национальную посуду, например, армуды (грушевидные стаканы для чая) или оригинальные столовые сувениры в виде гранатов.

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Также стоит присмотреться к региональной еде и напиткам — друзья и близкие наверняка будут рады восточным сладостям и хорошему вину.