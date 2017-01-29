Лучшие романтические фильмы 2017 года

Любовь творит чудеса! И грядущие киноновинки в очередной раз это докажут. Эти 5 фильмов определенно поднимут тебе настроение в 2017 году.

123RF/blueskyimage

Космос между нами

Создатели фантастической мелодрамы «Космос между нами» в этом году переносят День всех влюбленных на 2 февраля. Именно в этот день мы увидим нетривиальную историю любви земной девушки и молодого марсианина, подтверждающую, что для настоящей любви расстояние — не преграда.

Оказывается, на Красной планете есть не только жизнь, но и любовь. Именно лучшее из чувств заставляет юного уроженца Марса Гарднера Эллиота (Эйса Баттерфилд) покинуть родные пенаты и отправиться в гости к очаровательной жительнице Земли Тулсе (Бритт Робертсон). Молодые люди, как часто бывает в реальной жизни, познакомились в Интернете и поняли, что одинаково одиноки во Вселенной.

Для марсианина Гарднера турпоездка на другую планету оборачивается большой проблемой, потому что он не подозревает, что люди могут быть жестоки, а девушки обидчивы. Но любовь космического масштаба все ставит на свои места, и мы вместе с молодыми героями этой простой и гениальной истории понимаем, что пора взрослеть и прощаться с одиночеством.

Интересно, что на съемочной площадке рядом с молодыми и талантливыми актерами Эйсой Баттерфилдом («Мальчик в полосатой пижаме», «Игра Эндера», «Хранитель времени») и Бритт Робертсон («Крик 4», сериал «Под куполом») нашлось место «главному злодею» современного кинематографа Гэри Олдмену. Он играет роль владельца космической компании, ведущей исследования на Марсе, этакого Илона Маска, и этот персонаж положительный — большой сюрприз для поклонников Олдмена. Сам актер признается, что в сценарии его привлекли две темы — любовь и потеря, а для работы над ролью он с интересом съездил в штаб космической компании Илона Маска.

Необычная и трогательная любовная история, рассказанная в фильме «Космос между нами» — это главная причина побывать в кино и вспомнить, что любовь везде. Даже рядом с вами.

Love is…

Киношники из США, России, Аргентины и Франции превратили легендарную жвачку в 6 романтических историй о любви, расставании, ссорах и прощении. Сюжет каждой из них прост и понятен: пара молодых людей пытается найти взаимопонимание, выбраться из любовных капканов и доказать, что любовь — это навсегда. Будем надеяться, каждая история по-своему прекрасна и не станет очередной жвачкой на большом экране.

Патерсон

Для просмотра следующего фильма не подойдет ни жвачка, ни попкорн. В прошлом году главный экспериментатор и романтик независимого американского кино Джим Джармуш снял фильм «Патерсон» про парня по фамилии Патерсон, живущего в городке Патерсон. Это лишь дурацкое совпадение, а не плохая рифма, но Патерсон из Патерсона работает водителем автобуса и с упорством бешеного принтера пишет стихи про любовь и складывает их в стол.

Небольшой городок Патерсон — это поэтическая аллюзия на любой другой город, в котором течет размеренная будничная жизнь, а до проблем соседей дела никому нет. Но когда появляется «белая ворона», взоры общественности обращаются в сторону возмутителя спокойствия, хотя водитель и поэт Патерсон лишь пытается доказать, что любовь существует, а проза жизни гораздо увлекательнее, если ее зарифмовать. В своем новом фильме Джармуш обошелся без «звезд», но все так же точен и романтичен.

Красавица и чудовище

Американцы решили вновь рассказать историю про красавицу Белль и Гастона, обращенного злой волшебницей в отвратительное чудовище. История стара, как мир, но режиссер Билл Кондон и актеры Эмма Уотсон (Белль) и Люк Эванс (Гастон) пытаются добавить в нее новые краски.

Впрочем, суть остается прежней: любовь творит чудеса. Поэтому очередную версию «Красавицы и чудовища» можно смело рекомендовать подругам, разочаровавшимся в любви. Или тем, кто хочет вновь увидеть на экране Юэна Макгрегора, в этот раз примерившего на себя образ канделябра Люмьера и извлекающего из себя романтичный французский акцент.

Фантастическая любовь и где ее найти

Главную героиню следующей романтической истории зовут не Белль, но она тоже прекрасна. Белла долгое время жила в замкнутом мире своих фантазий, пока однажды не вынуждена была выйти на открытый воздух. Обыватели считают девушку обыкновенной чудачкой, наподобие Патерсона из Патерсона, но находятся трое парней, которым близки и понятны ее взгляды на прекрасный и романтичный мир.

«Фантастическая любовь и где ее найти» — это первая полнометражная работа режиссера и сценариста Саймона Эбауда. Впрочем, неизвестность в мире большого кино не помешала ему привлечь для работы над фильмом именитых английских актеров — Эндрю Скотта (Мориарти из «Шерлока»), Джессику Браун-Финдли («Аббатство Даунтон») и давно ставшего своим в Голливуде, ветерана Тома Уилкинсона. Словом, решите узнать, что думают о дружбе и любви англичане, этот фильм для вас.