Летаем дешево: 12 лайфхаков как искать авиабилеты

Хотите посмотреть разные страны? Для этого не обязательно тратить целое состояние, по крайней мере, на перелёт.

Вместе с международным туристическим метапоиском momondo мы рассказываем, как можно сэкономить при покупке авиабилетов.

1. Знать оптимальное время

Интернет изобилует советами о том, как «поймать» билеты подешевле: от раннего бронирования за 330 суток, когда, как правило, они поступают в продажу, до ожидания горящих предложений.

Согласно ежегодному исследованию метапоиска, оптимальное время — в среднем за 56 дней до даты вылета. Так можно сэкономить до 28% от стоимости авиабилета.

А вот бронировать рейс день в день — большая ошибка. По статистике, в этот момент действуют самые дорогие тарифы. Конечно, как показывает сервис momondo «Обзор цен», многое зависит от выбранного направления.

2. Летать по вторникам

На стоимость влияет не только время покупки билета, но и день перелёта. Так, по данным специалистов, дешевле всего рейсы по вторникам. А самые высокие цены авиаперевозчики обычно устанавливают по субботам.

Разница между ценами на рейсы в эти два дня достигает 11%.

123RF/Olena Yakobchuk

3. Присматриваться к вечерним рейсам

Помимо дня поездки, важно и время суток. Наиболее бюджетные билеты можно найти на вечерние рейсы — с 18:00 до 00:00. Такие поздние вылеты позволят сэкономить в среднем до 5% стоимости. Дороже всего в небе обойдутся утренние и дневные часы — до 15:00.

4. Не привязываться к одному маршруту

Дешевые билеты на самолёт можно обнаружить практически всегда, если рассматривать не одно конкретное направление, а сразу несколько. Для этого можно следить за распродажами и акциями, например, через рассылки авиакомпаний или на их сайтах. Хотя времени на это может потребоваться много.

Ещё существуют информационные ресурсы, которые «ищут» привлекательные цены на авиабилеты за путешественника, то есть они собирают специальные предложения, скидки и «пиратские» тарифы в открытом доступе. Такие данные можно найти, в частности, на piratesru.com или vandrouki.by.

Или же можно воспользоваться опцией метапоиска «Куда-либо». Она отражает разнообразные варианты маршрутов из выбранного города по всему миру и позволяет ранжировать результаты по популярности и, что еще важнее, цене. Причем при желании так можно сконцентрировать поиски на одной стране, штате или, допустим, континенте.

5. Запастись терпением

Для тех, кто все-таки хочет поехать в определённое место, но не готов переплачивать за перелёт, тоже есть свои лайфхаки.

Если вы согласны отправиться в путешествие в любой момент, можно воспользоваться «Уведомлением о цене». Агрегаторы авиабилетов и туристические метапоиски, как правило, предлагают подписаться на такое оповещение. Оно предупредит туриста, как только по выбранному маршруту снизится цена.

6. Сдвигать даты

Если время поездки не принципиально, но срываться по оповещению об акции вы не готовы, двигайте даты сами. Сориентироваться в том, когда билеты будут стоить дешевле, может помочь опция «Календарь цен». Она наглядно показывает, что даже в соседние дни авиаперелёты могут иметь совершенно разную стоимость.

7. Не бояться пересадок

Рейсы с пересадками нередко дешевле прямых. Например, прямой перелёт из Москвы, допустим, в Париж в марте этого года стоит от 22,9 тыс. рублей, а через Цюрих — от 11,2 тыс. рублей. При этом есть удобные варианты, когда не потребуется долго ждать следующий рейс. Главное, чтобы первый не задержался.

123RF/Ekaterina Pokrovsky

А в некоторых аэропортах длительная остановка — наоборот, благо. Например, в амстердамском Схипхоле есть не только кафе и магазины, но и тренажерный зал, и филиал государственного музея, и даже место для регистрации браков — будет чем заняться.

Единственное, не стоит перебарщивать и думать, что «чем дольше, тем дешевле» — непреложное правило. Нужно всегда учитывать время и особенности стыковки, к примеру, сколько часов вы будете находиться в аэропорту и не потратите ли при этом на еду и развлечения больше денег, чем на прямой перелёт. Также необходимо заранее продумать, сможете ли вы в период ожидания выбраться на прогулку в город, потребуется ли для такой «вылазки» виза.

8. Изучать лоукостеры

Ещё один способ сэкономить — выбирать лоукостеры. Они обычно действительно предлагают более дешевые варианты перелетов. Особенно это чувствуется в Европе и Азии, где можно приобрести билет даже за 1 евро. Так что можно заранее предусмотреть рейс из России туда, откуда летают бюджетные перевозчики, а дальше — добираться на них до конечного пункта.

123RF/Daniel Jedzura

Так, к примеру, через Мюнхен (Мемминген), куда есть рейсы российского лоукостера, можно доехать до юга Португалии — Фару — на Ryanair. Если повезет с датами, путь в одну сторону будет стоить от 3-4 тыс. рублей. Прямых перелётов в это место все равно пока нет. А рейс «туда-обратно» в Лиссабон начинается от 14 тыс. рублей.

Только стоит учитывать, что базовые тарифы лоукостеров не подразумевают многих удобств, за которые придётся платить дополнительно. Например, нужно закладывать расходы на багаж и поездку от аэропорта, поскольку бюджетные авиакомпании, как правило, предпочитают летать в удалённые от центра города места.

9. Выбирать «не сезон»

Дешевле всего путешествовать в межсезонье. А самые высокие цены на всё: перелёты, отели, развлечения — действуют в туристический сезон. Рейсы также дорожают во время праздников в стране вылета, в России, например, на майские и новогодние «каникулы». Ещё один фактор, который может поднять ценовую планку, — масштабные мероприятия и звёздные концерты в пункте назначения. Так что лучше отслеживать такие события перед поездкой.

10. Работать с картой

При поиске бюджетных вариантов порой прекрасно помогает работа с картой. Не стоит зацикливаться исключительно на самолётах, если до места вашей мечты только дорогие билеты. Можно искать составные маршруты.

Например, в Исландию можно дешевле доехать не напрямую, а через Гданьск, а до туда — на автобусе из Калининграда. Да, поездка займёт много времени, но в то же время принесёт массу разнообразных впечатлений.

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11. Копить мили

Бонусные программы есть у многих авиакомпаний, но лучше сразу присмотреться к предложениям авиаальянсов — так больше вариантов для накопления и использования милей. За них можно приобрести авиабилет — оплатить придётся только таксы и сборы. Или же с их помощью можно повысить класс обслуживания, получить скидки, к примеру, на отель и аренду автомобиля или на покупку товаров из специального «мильного каталога», где есть и одежда, и аксессуары, и даже бытовая техника.

Чтобы собрать нужное число миль, необходимо часто пользоваться услугами выбранного альянса или перевозчика. Это особенно выгодно тем, кто ездит в командировки на рейсах одних компаний. Также есть неквалификационные мили, которые выдаются за пользование услугами партнёров альянса — банков, магазинов, ресторанов и так далее. Но чтобы использовать их для привилегий, нужно иметь и те, что начисляются за полёты.

12. Избегать маркетинговых ловушек

Некоторые заядлые путешественники предпочитают искать авиабилеты инкогнито или же через сайты других, менее экономически развитых стран, а также не пользоваться при этом продукцией Apple. Считается, что жители богатых государств и обладатели дорогой техники готовы платить больше, поэтому им высвечивается стоимость выше. Но это далеко не всегда так. Например, momondo не запоминает IP-адрес и не использует другие инструменты, чтобы завышать цены. Поиск лучших предложений авиаперевозчиков каждый раз идет в режиме реального времени.

А какие лайфхаки помогают вам?