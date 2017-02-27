Где загадать желание: 14 мест силы в России

Кто-то считает, что эти географические зоны стоит обходить стороной: непонятно, какое влияние они могут оказать на людей — положительное или отрицательное. Другие уверены, что места силы помогут им воспрянуть духом, найти ответы на важные вопросы и даже исполнят самые заветные желания. Как бы то ни было, мы вспомнили 14 таких мест в России — необычных и манящих своей природной силой.

Дольмены, Краснодарский край

До сих пор точно не известно, для чего были предназначены эти каменные постройки эпохи мегалита. Ученые склоняются к версии, что дольмены — это древние гробницы.

123RF/Oleksiy Holubenko

Люди, которые посетили это место, рассказывают, что возле дольменов у них резко менялось настроение. А ездят туда для того, чтобы найти ответы на волнующие вопросы и загадать желания.

Маньпупунёр, Республика Коми

Это место силы находится на Урале и представляет собой плато, на котором возвышаются 7 каменных идолов высотой от 30 до 42 метров (это почти 9-этажный дом!).

Фото: visitkomi.ru

Относительно появления столбов существует несколько версий: кто-то утверждает, что это разрушенная скала, другие — что это сделанные вручную идолы богов, а третьи верят в легенды о великанах.

Как бы то ни было, Маньпупунёр — место, в котором люди ощущают необыкновенный прилив сил и свободу.

Село Дивеево, Нижегородская область

Считается, что это место получило благословение Божьей Матери, которая провела здесь свои последние дни.

Кроме того, в селе находятся мощи Серафима Саровского. Люди едут сюда для того, чтобы очистить голову от дурных мыслей и, конечно же, загадать желание.

123RF/Volha Katsiuba

Местные жители уверены — здесь сбывается все задуманное. Без исключения.

Узкая Улочка, Пермский край

Недалеко от поселка Ныроб находится местная достопримечательность — Узкая Улочка. Назвать ее местом силы в полном смысле слова нельзя. Здесь не происходят странные явления, не наблюдаются аномалии, но туристы все равно стараются посетить знаковое место.

Узкая Улочка — это расщелина в скале, отдаленно напоминающая лестницу и ведущая прямо на вершину горы. Ее ширина — всего 50 см, а длина — 40 метров.

Фото: matronamoskov.cerkov.ru

Существует предание о том, что человек, который поднимается по Узкой Улочке, очищается от всех грехов.

Плато Укок, Алтайский край

Это место находится недалеко от Горно-Алтайска. Оно окутано ореолом таинственности и считается священным.

123RF/Dmitry Pichugin

На плато нельзя кричать — вы нарушите покой живущих здесь духов. А местные пастухи вообще предпочитают обходить отдельные урочища стороной.

Однажды на плато было найдено захоронение — мумия молодой женщины, тело которой полностью покрыто татуировками. Ее зовут Ак-Кадын, а местные жители почитают ее как хранительницу врат подземного мира.

Аркаим, Челябинская область

Это один из самых таинственных археологических памятников России. Древний город-загадка, планировка которого представляет собой идеально ровную спираль из выложенных по кругу камней.

В Аркаиме словно замедляется время, компасы перестают работать, у людей повышается давление, учащается пульс, и некоторые из них даже видят галлюцинации.

123RF/Evgenii Iaroshevskii

Но это не останавливает туристов, и они приезжают сюда, чтобы зарядиться космической энергией и загадать заветное желание.

Гора Белуха, Алтайский край

Центр Евразии, священная гора Сумеру и даже пуп Земли — у Белухи множество названий. Это место считается источником мощнейшей энергии. Местные жители уверяют, что рядом с горой человек чувствует небывалый прилив сил.

123RF/Ann Dudko

Правда, это только рядом. Подниматься на Белуху не рекомендуют. Гора помогает тем, кто нуждается в излечении, но совершенно не жалует любопытных. Кстати, по преданию, именно здесь находится вход в загадочную Шамбалу.

Остров Ольхон, Иркутская область

Ольхон — сакральный центр озера Байкал. Это место окутано множеством легенд. Считается, что в священной Шаман-скале, которая находится на острове, обитает его владыка — эжин Хан-Хатэ-бабай.

123RF/saiko3p

Владыку лучше не тревожить по пустякам, иначе он будет очень зол. Однако место все равно манит туристов. Особенно тех, кто хочет почувствовать на себе энергию космоса.

Большой Заяцкий остров, Архангельская область

Больше всего туристов интересуют каменные лабиринты, которые расположены на острове.

123RF/Yulia Babkina

Ученые до сих пор не могут точно сказать, кто и когда построил эти странные сооружения. Основное предположение — лабиринты, возможно, символизировали границу между двумя мирами: миром живых и миром духов.

Как бы то ни было, туристы едут на остров по конкретным соображениям: считается, что мужчина, который полностью пройдет лабиринт, станет умнее, а женщина избавится от бесплодия.

Синий камень, Ярославская область

Этот священный камень находится недалеко от Плещеева озера и манит туристов со всей страны. Слава об огромном валуне ходит более двух тысяч лет. Язычники почитали его как божество, гораздо позже власти пытались от него избавиться, но камень никуда не делся, и сейчас люди приезжают к нему, чтобы исцелиться от болезней и загадать желания.

123RF/Igor Dolgov

Говорят, что валун даже избавляет от бесплодия.

Менгиры, Республика Хакасия

Огромные каменные плиты, вес которых доходит до 200 тонн, расположены в местности, славящейся аномальными явлениями. Ученые до сих пор не могут сказать, с какой целью первобытные люди соорудили этих гигантов.

123RF/Sergei Karpukhin

А современных туристов больше всего интересуют два крупных камня, которые местные жители называют «Большими воротами». Считается, что достаточно встать между исполинами и загадать желание, тогда оно обязательно сбудется.

Гора Большой Иремель, Республика Башкортостан

В переводе «Иремель» означает «Священная гора», и это место всегда притягивало к себе людей. На вершине горы растет Дерево желаний, на которое достаточно повязать ленточку, и загаданное обязательно сбудется.

Кроме того, туристы, побывавшие там, отмечают, что это место потрясающей красоты.

Фото: alpindustria.ur.ru

Правда, оставаться там с ночевкой местные жители не рекомендуют.

Парк Монрепо, Ленинградская область

Парк находится на окраине Выборга и имеет статус государственного музея-заповедника. Однако туристов тянет сюда не только неописуемая красота территории.

123RF/ukususha

В Монрепо находится целебный источник Нарцисс. Считается, что его вода помогает нормализовать работу всех систем организма. Кроме того, вода благотворно влияет и на эмоциональное состояние человека, помогая обрести душевную гармонию.

Могила святой Матроны Московской, Москва

Могила святой Матроны Московской находится на Даниловском кладбище в Москве.

Еще при жизни Матрона предсказывала, что через много лет на ее могилку будут приходить люди с просьбами помолиться за них Богу. Так и произошло.

Однако сейчас мощи святой Матроны перенесены в храм на территории Покровского женского монастыря. На могиле же установлена часовня, куда приезжают верующие и просят здоровья себе и близким.

На фото патриарх Кирилл у мощей святой Матроны. Фото с сайта krasnoslobodsk-eparhia.ru