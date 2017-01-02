Что посмотреть на праздники: 10 лучших фильмов 2016 года

Чтобы долгие новогодние выходные прошли еще интереснее, мы предлагаем тебе разбавить застолья и прогулки на свежем воздухе просмотром лучших фильмов 2016 года. Каждый раз, когда решишь скоротать вечер перед экраном телевизора или компьютера, заглядывай в наш список. Смешные, захватывающие, проникновенные, вдохновляющие — все это про лучшие фильмы 2016 года по версии «Клео».

Фото: 123RF/ Dmitriy Shironosov

«Мистер Черч»

Если ты смотрела "1+1" и тебе понравилось, то драма с Эдди Мерфи в главной роли — то, что нужно. В этом фильме сплелось все: трагедия, счастье, любовь, безоговорочное доверие и способность жертвовать собой во имя благополучия других.

Добрая история дружбы между белой девочкой, ее больной раком мамой и их чернокожим поваром мистером Черчем напоминает о том, что самое большое богатство в нашей жизни — близкие люди, которые находятся рядом, несмотря ни на что.

«Капитан Фантастик»

Их семеро: отец и его шестеро детей. Они живут в лесу, вдалеке от цивилизации. Дети не имеют представления о гаджетах, компьютерных играх, об Интернете. Зато наизусть знают Билль о правах и квантовую физику, запоем читают «умные» книги, умеют охотиться, виртуозно владеют оружием. Однажды им приходится выбраться в шумный город, и тут начинается самое интересное... Этот фильм показывает, насколько важно сознавать себя частью большой дружной семьи, действовать как команда, никогда не сдаваться и, несмотря ни на что, всегда сохранять в душе доброту и детскую непосредственность.

«Коллектор»

Фильм одной ночи и одного актера — Константина Хабенского — получился напряженным, глубоким и непредсказуемым. Это история опытного коллектора Артура, который виртуозно «выбивает» деньги с самых крупных должников. Он не прибегает к физическому насилию, его конек — психологическое воздействие. Успех Артура обрывается в один вечер, когда неизвестный решает применить методы психологического насилия уже к нему. Фильм держит в напряжении от начала до конца, удивительным образом вызывая симпатию к представителю профессии, которая у многих из нас вызывает только негативные ассоциации.

«Отряд самоубийц»

Стрельба, невероятные трюки, графика в духе лучших супергеройских фильмов и история любви двух психопатов — Джокера и Харли Квинн — это ли не то, что поможет скоротать зимний праздничный вечер? Лента получилась захватывающей, динамичной, местами смешной, местами трагичной. Такой фильм не заставит тебя плакать навзрыд, не «загрузит» мыслями на ближайшую неделю, но разве этого ты ждешь от супергеройского (в данном случае — суперзлодейского) кино? Экшн — вот чем берет «Отряд самоубийц». А чего стоят саундреки! Заряд боевого настроения на месяц вперед обеспечен.

«До встречи с тобой»

Если тебе хочется погрузиться в атмосферу любви, выбирай романтическую драму «До встречи с тобой». Эмилия Кларк, сыгравшая в фильме главную роль, совершенно не похожа на свой образ в «Игре престолов». Непосредственная, наивная, невероятно добрая и острая на язык Лу встречается с полностью парализованным в результате аварии Уиллом, который совершенно потерял желание жить. Кажется, что у таких взаимоотношений совсем нет будущего... Что же будет дальше — узнай сама. Только запасись бумажными носовыми платками. Возможно, пригодятся.

«Доктор Стрэндж»

Еще один супергеройский фильм с неподражаемым Шерлоком в главной роли — англичанином Бенедиктом Камбербэтчем. Герой Камбербэтча — и положительный, и отрицательный одновременно. Невероятно умный и самонадеянный, он вызывает восторг, за ним хочется наблюдать. Критики в один голос утверждают, что «Доктор Стрэндж» получился одним из лучших фильмов, снятых по мотивам Вселенной комиксов Marvel за последнее время. Хочешь зрелищ и прекрасной актерской игры? Останови свой выбор на «Докторе Стрэндже». Уверены, вечер с таким фильмом точно пройдет не зря.

«Эдди "Орел"»

Фильм основан на реальных событиях. Он повествует о спортсмене-самоучке Эдди по кличке «Орел». Эдди посвятил всю свою жизнь прыжкам с трамплина. И главная мечта Эдди — попасть на Олимпийские игры. Если ты хочешь зарядиться волей к новым свершениям и победам, обязательно посмотри «Эдди "Орел"». Фильм учит не останавливаться перед сложностями, безоговорочно верить в себя и свои способности, даже если окружающие только и делают, что смеются над твоими мечтами.

«Прибытие»

Прекрасный выбор для тех, кто любит фильмы в духе «Интерстеллар» и «Контакта». Космос, пришельцы, судьба человечества, глобальная катастрофа — все это сочетает в себе «Прибытие». Отдельного внимания заслуживает прекрасная актерская игра Эми Адамс и Джереми Реннера. Как говорят кинокритики, фильм вызывает приятное послевкусие. Хочется детально вспомнить все его события и сцены, которые, кстати, сняты очень реалистично. Отличный выбор для вечернего просмотра с друзьями.

«Экипаж»

Непростой фильм о представителях непростой и опасной профессии. В главной роли — Данила Козловский, сыгравший амбициозного и талантливого летчика Алексея Гущина. Кинолента является ремейком советского фильма-катастрофы «Экипаж», снятого в 1979 году. Динамичный и захватывающий «Экипаж»-2016 держит зрителя в напряжении с начала и до конца. Фильм понравится всем, кто любит не только смотреть кино на одном дыхании, но и полностью погрузиться в события, происходящие на экране.

«Призрачная красота»

Грустный и добрый, реалистичный и волшебный, с ощущением безысходности и невероятной надеждой на счастье — все это про «Призрачную красоту» с Уиллом Смитом в главной роли.

Фильм рассказывает про успешного рекламиста, чья жизнь пошла под откос после личной трагедии. Он перестал общаться со старыми друзьями, замкнулся в себе. Единственные персонажи, кому он пишет письма — Время, Любовь и Вера. Фильм учит ценить все, чем одарила нас судьба. Учит верить в чудеса и знать, что даже самые сложные периоды в жизни заканчиваются.