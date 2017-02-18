Удалитесь из Instagram и будьте счастливы!

Если начать составлять список самых значимых изобретений прошлого века, то список этот не будет полным, если не включить в него социальные сети.

Сложно недооценить то влияние, которое они оказали на состояние общества. Но насколько положительным оказалось это воздействие — большой вопрос, над которым определенно стоит подумать.

Бурное развитие соцсетей сильно изменило не только систему коммуникации в нашем обществе, но и систему позиционирования себя в этом обществе. Именно соцсети дали нам возможность не только круглосуточно оставаться на связи, но и чувствовать себя более значимыми, более важными и даже более счастливыми, чем мы есть на самом деле.

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Любой человек, кем бы он ни был, где бы ни жил, чем бы ни занимался, нуждается в признании и похвале. А если есть потребность, значит, найдется и способ ее удовлетворения.

Личная жизнь напоказ — это именно такой способ получить всеобщее признание даже в том случае, когда эта самая жизнь с общей точки зрения ничем примечательным не отличается: вот я в кино, вот я ем торт, вот мы заказали пиццу, вот я в магазине примеряю новые туфли, вот моя кошка.

Чем выше социальный статус человека, тем крупнее, как правило, масштабы такого «эксгибиционизма» в соцсетях и более притягателен процесс. Тут уже не походы в кино, а поездки на заграничные курорты, не кафе, а дорогой ресторан, не пицца дома, а походы на концерты и светские мероприятия. Удовольствие получают обе стороны, занятые в процессе: одни от того, что занимаются эксгибиционизмом, другие — от того, что наблюдают процесс.

Выставляя напоказ (на потеху, для развлечения толпы) моменты личной жизни, мы ждем одобрения в виде лайков и восхищения в комментариях, подтверждения того, что наша жизнь прекрасна, мы успешны, признаны в обществе и так далее. К этому же относится и желание иметь как можно больше подписчиков и друзей в соцсетях, пусть даже и совершенно нам незнакомых, до которых нам нет никакого дела.

Это модно — все так делают, от звезд до домохозяек. Это просто (фотографируй и делись) и интересно (а как там у других? О, надо будет и себе сделать такую же фотографию!).

Личная жизнь перестала быть личной, ее интимность, духовная наполненность сменилась социальной активностью. В самых тяжелых случаях человек в буквальном смысле не может шагу ступить, чтобы не поделиться этим.

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Жажда лайков превратилась в новую форму массовой зависимости в современном обществе, может быть, не такую очевидную, но при этом не менее коварную. И коварство заключается в том, что мы подменяем реальные понятия о важном, интересном и прекрасном суррогатами.

Давайте проведем небольшой эксперимент. Ответьте, не задумываясь, на такой вопрос: зачем чаще всего люди заходят в Интернет? Правильно, затем, чтобы проверить свои профили в соцсетях и посмотреть, что новенького произошло у других. Специалисты называют это социальной порнографией или психологическим эксгибиционизмом.

Но задумайтесь, хотя одобрение чужих людей и дает нам чуть больше сил и уверенности в себе, какого качества эта уверенность? Она имеет внешний характер, а не внутренний, идет извне, а не изнутри, не от осознания себя как значимого, цельного, важного, а от количества лайков под очередным постом.