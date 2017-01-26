Соцсети — алкоголь в любое время суток

Статистика констатирует: 90% населения нашей страны активно живет в интернет-пространстве. И только 5% осознанно отказываются от онлайн-существования.

Кто-то наслаждается реальностью и не нуждается в подглядывании за другими. А кто-то борется с сетевой зависимостью.

Существует ли она на самом деле? Так ли она опасна? Как с ней можно совладать? Попробуем найти ответы на эти вопросы.

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Соцсети: в чем подвох?

Называть соцсети абсолютным злом было бы неверно. Наоборот, при правильном использовании они значительно расширяют наши возможности.

Но вот беда: разумно пользоваться их «благами» мало кто умеет. Психологи и социологи утверждают, что люди все чаще злоупотребляют виртуальным общением, пренебрегая живой коммуникацией, потому что в соцсетях:

просто завязывать знакомства и высказывать свою точку зрения. При этом автор не несет никакой ответственности за свои слова и поступки, ведь он может спрятаться за чужими фото и именем.

легко устраивать досуг: не надо покидать дом, куда-то ехать, искать себе попутчиков или собеседников, тратить деньги.

Как развивается зависимость

Да, аддикция к соцсетям существует, хотя официальной медициной не признана. Психологи все чаще употребляют этот термин, подразумевая под ним неудержимую тягу к рассматриванию фото, чтению и оценке чужих постов, импульсивным покупкам и бессмысленной болтовне в онлайн-пространстве.

2,5 часа в день — столько сегодня среднестатистический пользователь Интернета проводит времени на виртуальных социальных площадках.

Что же он там получает?

Положительные эмоции

В основном контент любой соцсети рассчитан на то, чтобы вызывать у потребителя позитивные чувства. Вот почему в нашей новостной ленте столько прекрасных фото, забавных видео, «добрых» акций и призывов, мудрых постов, одобрения и поддержки. И мы, листая ее, конечно, испытываем всю гамму положительных эмоций.

В этом плане особенно эффективны самовоспроизводящиеся видео. Даже кнопку нажимать не надо — «сетевой» друг уже позаботился о том, чтобы поднять тебе настроение.

Естественно, что в поисках позитива люди постоянно возвращаются в соцсети. А его со временем хочется все больше.

Информационное разнообразие

Соцплощадка — очень функциональное место. Здесь можно не только общаться, слушать музыку и смотреть фильмы, но и находить новую информацию, участвовать в марафонах, конкурсах, акциях, выражать свое мнение, делиться чувствами, реализовывать идеи и организовывать собственные мероприятия. И все это оперативно, мобильно, порой мгновенно.

Человек чувствует, что он находится в центре событий, его жизнь становится ярче, интереснее, насыщенней. А его мозг при этом постоянно занят перевариванием полученной информации. И через некоторое время начинает нуждаться в постоянной информационной «жвачке».

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Гормональный аспект

Наши биологические особенности также играют не последнюю роль в формировании сетевой зависимости. Одна из реакций человеческого организма на внешнюю среду — это выработка гормонов. К примеру, пребывание в соцсетях позволяет насыщаться ему дофамином и окситоцином — гормонами желания и удовольствия. Доказано, что они вызывают привыкание.

Дофамин «помогает» нам постоянно чего-то хотеть и к этому упорно идти. На выброс в кровь его провоцирует любопытство. Например, человек видит только фрагмент информации, который его цепляет. В этот момент организм вырабатывает гормон, заставляющий «кинуться в бой» — искать, добывать, завладевать.

В соцсетях на нас льется постоянный поток обрывочной информации, что стимулирует постоянную выработку дофамина. Кроме того, дофамин побуждает нас стремиться к чему-то новому. Например, проверять обновления соцсетей, уведомления, лайки, свежие комментарии по дискуссии, в которой мы поучаствовали, и так далее.

Дофамин — это то же вещество, которое вырабатывается, когда мы пьем, курим и играем в азартные игры. Но на соцсети не налагается никаких внешних ограничений.

Как утверждает Саймон Синек, известный мотивационный спикер и писатель, целое поколение с 1984 года и позже выросло в мире соцсетей и мобильных телефонов и в момент сильного стресса привыкло обращаться за поддержкой не к живым людям, а к смартфонам. Советуем посмотреть это видео выступления Саймона, в котором он подробно сравнивает свободный доступ к соцсетям с неограниченным доступом к бару, полному алкогольных напитков.

Окситоцин тут как тут, когда люди выражают друг другу симпатию через объятия и поцелуи. Непрерывное и разнообразное общение в соцсетях также заставляет наш организм вырабатывать этот гормон.

В результате человек забывает о стрессе, расслабляется, ощущает доверие и расположение к собеседнику, желание сочувствовать и проявлять любовь. «Одурманиванием» окситоцином можно назвать «неразборчивое» поведение некоторых пользователей в соцсетях: чересчур активные перепосты просьб о помощи, «добрых» постов, желание открыто общаться и рассказывать о своей личной жизни.

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Изменения в личности

Итак, безобидные на первый взгляд попытки заглянуть в «окна» чужих жизней, выразить свои эмоции через «лайк» или «комментарий» ведут к зависимости. А она, по утверждениям психологов, серьезно влияет на личность человека. Попавшему в зависимость становится трудно:

Концентрироваться на чем-то одном

Так многие чувствуют себя, когда попадают в парк аттракционов. При встрече с большим количеством развлечений глаза разбегаются, хочется охватить все и сразу. Какое тут внимание? Как в такой обстановке сосредоточиться на выборе самой лучшей горки?

Сходные чувства испытывает и посетитель соцсетей, только он уже привык к этому разнообразию, да и выбирать ему ничего не надо.

Между тем со временем способность концентрироваться на чем-то одном угасает. А это серьезно отражается на мыслительных процессах. Как «внутренняя», так и «внешняя» речь становится обрывистой, мысль то и дело скачет с одного на другое.

Прекратить постоянный поток мыслей

Мозг привыкает к непрерывному получению информации. Без нее он впадает в ступор и начинает подавать сигналы SOS — человек застревает на какой-то одной теме и постоянно ее мусолит, он постоянно пытается вспомнить что-то важное, но не может этого сделать, не в состоянии хотя бы приостановить мыслительный процесс и расслабиться.

Полноценно отдохнуть

Постоянный поток информации — это постоянный стресс. И отнюдь не из-за ее содержания. Просто мозг безостановочно работает, организм находится в напряжении, эмоции на пределе, да и тело тоже.

Отсюда хроническое ощущение усталости, разбитости, хотя человеку кажется, что он вроде бы отдыхает.

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Интеллектуально развиваться

Казалось бы, мозг постоянно что-то делает, но развития личности за счет получения новых знаний не происходит. Общение в соцсетях — не интеллектуальная деятельность.

Давно известно, что непрерывный просмотр телевизора не заменит ребенку школы. А вот с соцсетями такого понимания нет. Чаще всего людям кажется, что, «вливая» в себя все подряд, они автоматически будут умнеть.

Однако информацию нужно осмысливать, перерабатывать, переживать и применять на собственном опыте. В соцсетях это невозможно. Ее слишком много, и она настолько быстро сменяет друг друга, что вводит человека в ступор и безвольное состояние потребления.

Сохранять адекватный эмоциональный фон

Перерабатывая информацию, человек испытывает множество эмоций и чувств. Порой он не в силах с ними справиться, поэтому организм автоматически блокирует их, снижая накал.

И вот уже человек равнодушен к ужасным жизненным обстоятельствам другого и призывам о помощи. Он просто листает ленту, краем глаза отмечает, что мог бы заняться теми или иными, еще недавно увлекавшими его, вещами.

Теперь ему не до них. Ничего не хочется, главенствует апатия. Какой-то пост может ненадолго разбудить чувства, но обычно это так мимолетно, что человек даже не успевает встать из-за монитора, а желание что-то делать уже угасает.

5 шагов к свободе

Метод требует достаточных моральных усилий, но по плечу любому твердо решившемуся на избавление от зависимости. Приятный бонус в том, что никаких медикаментов при этом принимать не нужно. Вот несколько шагов к победе.

Первый шаг — осознать и принять тот факт, что на соцсети уже потрачено много важного «жизненного» времени и сил.

— осознать и принять тот факт, что на соцсети уже потрачено много важного «жизненного» времени и сил. Второй шаг — расставить жесткие приоритеты: сначала дела в реальности, а потом, в качестве награды за проделанную работу, лимитированное посещение соцсети.

— расставить жесткие приоритеты: сначала дела в реальности, а потом, в качестве награды за проделанную работу, лимитированное посещение соцсети. Третий шаг — по максимуму перенести общение в реальность. Активно планировать свой досуг: ходить в гости, посещать музеи, кино, кафе и прочее. С теми, кто далеко, общаться по телефону или скайпу. И никакой переписки в соцсетях.

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