Основная причина неудач, или почему у меня не получается

Почему у одного человека получается, а у другого нет? Порой хронически. Что это? Судьба, шутка природы, закономерность?

Те, кто с жизнью на «ты», сразу ответят, что здесь все просто — один делает, а другой нет, один держит ритм, другой забрасывает. Но если приглядеться внимательнее — это лишь вершина айсберга, которая, кстати, хорошо обозрима при первых признаках осознанности и в том числе, теми, у кого не получается, но смысла это не меняет. Что же лежит в основании этого явления?

Есть ситуации еще любопытнее, когда делают оба. Но опять же, у одного получается, а у другого нет. Тут в чем суть?

Только не надо говорить, что в рецепте, мол, кто-то делает правильно, а другой нет. Мы живем в фееричное время, где задач без внятных рецептов больше просто не существует. Абсолютно любой вопрос имеет зафиксированный и по частям разложенный ответ и причем не один, а под разных людей и ситуации расписанный: гугл, яндекс, ютуб всем нам в помощь, не говоря про традиционные способы образования, советы друзей и наблюдения за миром.

Так почему же вокруг столько людей, кто не может справиться с банальными жизненными вопросами в виде приведения своего внешнего вида в порядок, заработка на любимом деле, общения с близкими по духу людьми, финансовой независимости? И чем же отличаются те, у кого получается решать поставленные перед собой задачи?

Раньше я бы сказала, что дело в намерении — то есть в глубоком желании без примеси вожделения и просьб, граничащем с готовностью принять новую ситуацию в свою жизнь.

Но позднее я нашла более точное и емкое определение, которое стоит на пороге настоящих перемен по любому из вопросов:

Искреннее духовное усилие

Искреннее, глубокое, настоящее, живое, сильное желание измениться в том вопросе, который вы решаете. Не для того, чтобы другие завидовали, и не потому, что завидуете вы. Не для того, чтобы перестать чувствовать свою никчемность, а затем, чтобы начать свое восхождение к свету и черпать силы этого мира через бесконечный процесс развития. Искренне.

Духовное понимание сути перемен и реализации тех или иных целей в жизни, где единственный путь подразумевает как вклад, так и отдачу. Отдача так же духовна, как и приложенные нами силы в ее получении.

Усилие первично, так как это и есть наш вклад, из которого вырастает отдача. Любая попытка обернуть процесс вспять – сначала собрать урожай, а только потом стараться на грядках смешна и грустна. Хотя нет, просто смешна. Усилие — это семя перемен.

Внутренняя борьба с нешуточным противостоянием светлых целей и сомнений, страхов, демотивирующих мыслей и разрушительных привычек не сможет вам помешать и не собьет с курса, если при всем при этом, где-то в самой глубине, вы будете прикладывать искреннее духовное усилие, чтобы измениться в том вопросе, который вы хотите решить.

Я шла на свои проблемы, которые вылезали наружу в самых разных масках, практически вслепую, не имея ни малейшего представления, выдержу я или нет, вооружившись лишь очень-очень-очень сильным желанием измениться и твердо решив, что назад дороги нет.

Это сейчас я знаю, что мой меч назывался «искреннее духовное усилие», а он прорубает любое невежество, которым и является душевная боль, а намерение не разворачиваться ни при каких условиях, оказывается, давно описано как аксиома духовной физики, и, собственно, это единственный способ продвижения вперед по спирали взросления. Когда же этого усилия из самой глубины нет, а на поверку только поверхностные «хочу» и «дайте», человек остается в роли невежды и может прожить так всю жизнь.

Как сделать так, чтобы у тебя получилось?

1. Основа основ — искреннее духовное усилие

Я неоднократно повторяла и хочу сказать снова: люди, которые по-настоящему изменились и у которых получилось достигнуть с виду очень сложных целей, не сильнее, не умнее и не бесстрашнее, чем вы, — что их на самом деле отличает, так это тот факт, что они боялись ОТСУТСТВИЯ ПЕРЕМЕН больше, чем самих перемен. То есть их так смущало то, что есть, что они пересилили страх, который появляется при движении к любым кардинальным изменениям.

Большинство историй предпринимателей и авторов своих проектов начинаются примерно одинаково:

«Как же я з-а-д-о-л-б-а-л-с-я».

Слова из известного фильма.

Они очень сильно захотели финансовой и рабочей независимости, так сильно, что были готовы ради этого работать по 12 часов, не ездить в отпуск пару лет, забыть про майские, Новый год и прочие пряники.

Я начинала с того, что задолбалась быть внутренне неудовлетворенной. Очень сильно задолбалась. Конечно, вопросы к работе у меня тоже были. Изрядно надоело зарабатывать деньги кому-то (а я всегда работала прямо или косвенно в продажах и непосредственно влияла на доход компании), но это меня смущало меньше, чем мое постоянное несчастье, которое уже лезло из ушей, хоть я всячески пыталась его заткнуть с помощью путешествий, переездов, обновлений компаний, с которыми общалась, и очередных романов.

Моим первым решением было намерение стать счастливой. Отсюда я стала раскручивать этот узел, дошла до создания себя заново как единственного способа очиститься от неведения и до многих-многих других вещей, где мой путь освещало и продолжает освещать усилие в движении вперед, чтобы быть тем, кем я хочу себя видеть.

2. Осмысленное действие

Духовное усилие тем и отличается от мечты и фантазии, что трансформируется в действие. Причем важно не действие само по себе, а именно осмысленное действие — то есть способность корректировать маршрут столько, сколько потребуется, причем не сбиваясь с курса.

Не понимаешь, что делать? Найди ответ. Не работает какой-то рецепт? Возьми следующий. Изучи ингредиенты, попробуй смешать самостоятельно. Вообще с рецептами такая штука — они редко работают с первого раза у новичков, только уже у тех, кто в теме. Такое ощущение, что человеку иногда полезно пару раз обжечься, чтобы потом все пошло, как по маслу, в данном вопросе. Может, таким образом проверяется искренность его духовного усилия?

3. Способность держать ритм

Важнейший навык в любом процессе называется «Не останавливайся», ибо природа другой язык не понимает. Дерево не может остановиться в своем развитии, с чего человек выдумал, что он может?

Однажды заядлый курильщик с 30-летним стажем, а по совместительству моя мама, показала мне иллюстрацию, как научиться держать ритм через свою историю отказа от сигарет.

Решила она бросить курить, продержалась день, а на следующий уже шла в магазин за сигаретами, как со многими из нас бывает, но разговорилась с продавщицей. А та ее обрубает:

— Не продам. Один день продержались, значит, и еще один сможете.

И это вошло в основу продвижения по пути отказа от столь въедливой привычки. Не отказаться насовсем, а выстоять всего один день — только сегодня. На следующий день тоже самое плюс постоянно подмечать, что хорошего происходит с твоим телом, если уже 3 дня не курил, 4 дня и так далее. И так шаг за шагом, чтобы уже через 30 дней даже не вспоминать о сигаретах.

Когда вы что-то начинаете, не стремитесь к «навсегда» и «насовсем», не делайте громких заявлений, не кидайтесь в быстрые перемены. Попробуйте сделать это сегодня. И так каждый день, ведь по факту никакого другого состояния не существует –—мы каждый раз просыпаемся все в том же сегодня. Это самый быстрый путь к тому, чтобы лично у вас получалось то, что вы задумали.

Переменам быть!

Всегда ваша,

Олеся, об авторе

Иллюстрация Avita FLit специально для re-self.ru