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Начни новую жизнь с «Клео»! Ищем героиню 3 сезона

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Хочешь сделать первый шаг к новой себе? Весной – самое время! В марте на «Клео» тебя ждет история преображения – не только внешнего, но и внутреннего. Мы запускаем третью часть проекта «Начни новую жизнь».

На этот раз героиню проекта ждет полное восстановление после беременности и родов. Она пройдет несколько этапов вместе с психологом, пластическим хирургом, диетологом, карьерным консультантом, фитнес-тренером, косметологом, стилистом, визажистом и парикмахером. Побывает в лучших SPA-салонах, освоит новые хобби, получит массу положительных эмоций, сюрпризов, подарков и новых знаний!

Все, кто работает над нашим проектом – проверенные профессионалы. Нам не хватает только главной героини. Ею можешь стать ты! Для этого пришли короткий рассказ о себе, свою фотографию и ответ на вопрос, почему ты хочешь участвовать в проекте, на mm@nox.ru. Ждем писем до 20 февраля 2017 года.

А пока что мы публикуем отзыв героини нашего второго сезона. С момента ее участия в проекте «Начни новую жизнь» прошло больше года. Как изменилась ее жизнь за это время? Слово Ирине.

Начни новую жизнь с «Клео»! Ищем героиню 3 сезона

Проект начал менять мою жизнь еще до официального начала. За каждый из этих 7 волшебных дней он выработал у меня привычку к экспериментам - новым открытиям, новым умениям, новым знакомствам, новым граням себя!

Самое главное, что дал мне проект – я познакомилась с удивительными людьми, обожающими то, чем они занимаются! Людьми с горящими глазами и мечтой в сердце. 

Это был уникальный шанс для меня начать жить легче и интереснее и увидеть, какой прекрасной я могу быть! Эти счастье, вдохновение и уверенность в себе, появившиеся после проекта, я постаралась сохранить и приумножить за этот год.

Практически сразу после окончания проекта я уволилась. Ну и очень своевременно - слишком уж много усталости накопилось на прежней работе. Я решила, что смена деятельности сделает меня чуточку счастливее, и я буду полнее чувствовать жизнь. 

В момент поиска новой работы я наткнулась на рекламу курсов по интернет-маркетингу. «Вот бы и мне тоже этим заняться, - мечтала я, - но кто же возьмет на работу специалиста без опыта и образования?»

Но случилось чудо! Появилась новая работа, которая меня вдохновляет и радует. Я постоянно учусь, узнаю что-то новое и мне есть куда расти!

А второе чудо произошло, когда одним удивительно жарким майским днём 2016 года я согласилась стать волонтёром на благотворительном забеге Wings for life. Без преувеличений, это изменило мою жизнь!

Практически каждые выходные я стала погружаюсь в атмосферу спортивного праздника и «влилась» в беговое сообщество. Начиная с мая, я побывала волонтёром на множестве мероприятий. Иногда меня приглашали друзья, иногда я сама писала организаторам, млея от собственной наглости.
 
Начни новую жизнь с «Клео»! Ищем героиню 3 сезона

Лето получилось насыщенным! Появились вторая работа, утренние пробежки.

Начни новую жизнь с «Клео»! Ищем героиню 3 сезона

А еще я увлеклась... боксом! Да, не самое женственное занятие, но от йоги и стрейчинга болела спина, а силовые занятия велись так однообразно, что уже на втором я откровенно заскучала.

Замученные и взмыленные девушки, выходящие из зала единоборств, интриговали куда больше! Однажды я решилась  стать такой, как они, и не пожалела: на несколько месяцев бокс стал моей страстью.

Ну, и еще о чудесах. Со мной произошла пара случаев из разряда «никогда». Например, пару лет назад моя сестра увидела объявление о поиске фотографов на одну из гонок с препятствиями, и пошутила, не хочу ли я подработать. Это был именно подкол: на тот момент я была совершенно неспортивна и точно не смогла бы пробежать 10 км трассы.

Тем не менее, эта шутка послужила одной из причин того, что я увлеклась бегом. А в этом году в июне сестренка сама приняла участие в этой гонке, и я побежала с их командой в качестве фотографа и видеографа. Дождь лил как из ведра, и утопая в грязи и трясясь от холода, я все же дошла с ними до финиша, ура! В итоге даже смогла смонтировать небольшой видеоролик, что тоже, кстати, было моей давней мечтой.

А самым ярким событием ушедшего года можно считать спонтанную поездку на трейл-забег в Анапу. Я заявилась на дистанцию 17,5 км, хотя до этого никогда не бегала больше 10 км. Забег прошел изумительно! Раньше я даже не представляла, как чудесно на нашем юге, как великолепны и тихи горы, как безумен ветер и бесконечно прекрасно море.

Начни новую жизнь с «Клео»! Ищем героиню 3 сезона

Составляя планы на грядущий 2016 год, я заполняла специальную тетрадь «Журнал исполнения желаний». Со своей неорганизованностью я почти никакие глобальные планы не смогла осуществить - принца в 2016-м не встретила, даже не похудела. Но я верю, что если что-то в нашей жизни идет не по плану, это вовсе не означает, что будет плохо или скучно. Год выдался чудесный!

Участвуйте в проекте, это того стоит!

Начни новую жизнь с «Клео»! Ищем героиню 3 сезона

Хочешь стать еще красивее и счастливее после родов? Ждем твоего письма с рассказом о себе и о том, почему ты хочешь преобразиться, а также с фотографией по адресу mm@nox.ru. Заявки принимаются до 20 февраля 2017 года.

 

0 Не нравится 5 Нравится 03.02.2017 Теги: Изменить жизнь стать лучше преображение клео начни новую жизнь профессионал

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