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Как перестать бояться и потакать своим страхам

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Как не бояться? Что делать со своими страхами? Мне все понятно, но реально действовать на самом деле очень страшно, как быть?

Это самые распространенные вопросы, которые я слышу от людей, находящихся в процессе принятия решений по ключевым сферам их жизни.

С вот этим:

«Общее понимание есть, со всем согласен, но внутри мне очень страшно, поэтому я не двигаюсь с места уже месяц/полгода/год»

сталкивался практически каждый из нас. Каждый из нас, кто стремится к реальным осязаемым действиям, а не просто читает и рассуждает. Будет даже правильнее отметить, что  со страхами и серьезными сомнениями не сталкиваются только те, кто не делает ничего за рамками зоны своего комфорта. То есть те, кто не развивается. Но о них и речи нет.

Итак, вы готовы действовать и уже действуете, но вам страшно. Опасения подкрадываются из-за каждого угла, поддержки в окружающих не много — как с этим быть?

Перефразирую мою любимую цитату Мураками: «Страх — неизбежен. Бояться или нет — личный выбор каждого.»

И еще сюда же:

Отвага — это не отсутствие страха, это способность сделать так, чтобы он вас не парализовал.
© Пауло Коэльо

Страх был и будет. Примите это.

Сомнения были и будут. Недоверие со стороны близких на перемены было и будет. Ваши проблемы и отсутствие драйва жизни были и будут, пока вы не начнете меняться и осознанно создавать свой опыт, несмотря на то что страх был и будет.

Страх проходит только с опытом, да и то не до конца.

Как сделать так, чтобы страх вас не парализовал

Чтобы иметь дело со страхом, полезно понять его природу. Мы боимся засунуть руку в костер, и это нормальная реакция организма на реальную опасность (обжечься здесь и сейчас), но мы также боимся очень большого количества вещей, которые не несут фактической угрозы нашему существованию в моменте.

Это так называемые страхи ума — иллюзорные проекции, вызванные нашим отсутствием в моменте сейчас.

Постоянное блуждание в прошлом или несфокусированное продумывание вариантов будущего приводит к раздуванию страхов до таких размеров, что они не дают нам сдвинуться с места.

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Нам страшно:

  • Познакомиться с симпатичной незнакомкой. <Откажет>  Вдруг мое эго скончается не пережив такого позора.
  • Поехать путешествовать самостоятельно. <Съедят каннибалы или заговорят на незнакомом языке до смерти>
  • Летать на самолетах. <Упадем> Мы так часто падали на самолетах в своей жизни, что очень страшно опять падать. Зато на машинах нормально, даже после реальных аварий.
  • Открыть бизнес. <Ничего не получится — банкротство> Ведь, сейчас у нас все получается и мы — миллионеры. Жалко банкротиться, да.
  • Уйти с работы. Ничем не обоснованный полностью иррациональный страх, который даже не хочется комментировать. Неужели, если вы уже нашли эту работу, вы не найдете еще раз что-то подобное?
  • Пойти учиться чему-то новому. <Не получится> Очень аргументированный страх.
  • Изменить свою жизнь. <А вдруг будет еще хуже> А ничего не делая, вы автоматически молодеете, богатеете и процветаете.

Только один вопрос: почему стоять на месте вам не страшно? (Подсказка: потому что речь не идет о реальных опасностях и данные страхи ими не являются. Поэтому р-е-а-л-ь-н-о-г-о застоя мы не боимся, а иллюзорных фантазий избегаем как огня, ведь в реальности мы бываем реже всего, когда потакаем мыслям подобного характера)

Ни один из этих страхов не имеет никакого отношения к реальности под названием текущий момент, но хуже другое — крайне редко подобные страхи имеют что-то общее с нашим  опытом. Их фундамент так же иллюзорен, как и конструкция, поэтому с ними так сложно иметь дело, оперируя рациональными доводами и убеждениями.

Практические советы, или как договориться со своими страхами

Определите, что перед вами: реальная опасность или страх от ума.

Реальная опасность — это то, что угрожает вам здесь и сейчас, в текущий момент (это уже потерянные деньги, а не возможность их потерять). Страхи ума — это то, что вы проецируете (но чего нет в данном моменте!), опираясь на прошлое (в прошлый раз у меня не получилось и теперь страшно, что опять не получится) или на будущее (вы никогда не пробовали, но вам страшно).

Со страхами из прошлого легче иметь дело, так как они имеют хоть какую-то реальную базу — прошлый опыт. Кстати, такие страхи донимают нас значительно реже, чем страхи будущего.

Стратегия по укрощению страха, зависшего корнями в прошлом:

— Проанализируйте, что конкретно вы делали в прошлый раз и что привело вас к ошибке (которой вы теперь так люто боитесь);

— Делайте в этот раз по-другому, опираясь на то, чтобы не повторять собственных же оплошностей.

Основная формула жизни:
Самая большая глупость — рассчитывать на перемены, продолжая изо дня в день делать то же самое.

Так вот, вы начинаете изо дня в день делать по-другому.

Бояться тут нечего. Надо радоваться, что вы не повторяете прошлый опыт и не стоите на месте — значит все изменится к лучшему. Этот процесс, кстати, проходят абсолютно все люди дела на первых порах. С первого раза редко у кого получается.

В данном случае страх развеивается в процессе, который не повторяет схемы прошлого, ошибочного раза.  Просто делайте на этот раз хорошо — этого более чем достаточно, чтобы не бояться и чтобы у вас получилось.

Ну, можно, конечно, после одного отказа красивой незнакомки больше никогда ни с кем не знакомиться и умереть в одиночестве.  Можно и после первого провала в бизнесе больше не начинать.

Жизнь — это личный выбор, и в этом ее главное достоинство.

Самые въедливые и мерзкие — это страхи, основанные на ожидании будущего. Их коварство — в полной иллюзорности. Ваша логика имеет дело с несуществующим оппонентом, поэтому так сложно себя успокоить здравыми рассуждениями и выкладками. Любые ваши примеры или примеры ваших друзей — реальны, это опыт, который имел место быть, а страхам из будущего все нипочем — они к реальности не имеют никакого отношения.

Стратегия по укрощению страха из несуществующего будущего:

— Дайте этому явлению имя. Определите для себя, что данный страх родом из будущего, которого нет и не будет в том виде, как вам кажется сейчас. Когда вы отдаете себе отчет, что это беспочвенный блуд ума (без каких-либо реальных обоснований), — его размер начинает сжиматься и подобный страх уже не кажется таким огромным и неконтролируемым.

— Сдайтесь самому пугающему страху и навсегда от него очиститесь. Один раз позвольте себе прокрутить самый неприятный сценарий: «Что будет, если?»

  • Что будет, если у меня не получится и я укачусь на дно?
  • Начну свое восхождение заново. А что будет, если я никогда так и не решусь на эту перемену? Что будет, если я сейчас уволюсь, у меня не получится, и все — банкрот?
  • Пойду работать продавцом. А что будет, если я никогда не осуществлю свою задумку и всю жизнь проработаю менеджером среднего звена?

Ты не такой, ты не такой, как все…
© Ленинград

Это надо проговорить не более одного раза, к тому же прекрасно понимая, что перед вами не реальная опасность,  а иллюзорный страх, который от такого откровенного разговора, как правило, быстро убегает, скуля и поджав хвост.

Страхи из будущего укрощаются стратегией настоящего. Если вы для себя прояснили, куда идете и что делаете,  так идите и делайте, а вопросы (они же проблемы) решайте по мере их поступления в текущий момент.

Решайте только то, что нужно решить сегодня — остальное делайте согласно своему замыслу.

Что же делать, если перед вами реальная опасность, которая вам угрожает здесь и сейчас?

Поверьте, это мало имеет отношения к  волнениям и переживаниям. Как правило, вы либо цепенеете, как заяц, застывший на середине дороги, когда на него несется автомобиль. Или же, что, слава богу, бывает чаще, вы полностью окунаетесь в момент, становитесь максимально осознанным и действуете строго по ситуации — решая ее, а не обдумывая.

Если вы заяц на середине дороги — БЕГИТЕ в сторону. В любую. Потом уже найдете траву, потом найдете другого зайца и станете жить, как все нормальные люди (то есть зайцы), а пока просто БЕГИТЕ, если на вас движется автомобиль прямо сейчас.

Если вас бьет муж (а это реальная опасность) — некогда думать,  на что вы будете жить в глобальном смысле, и продолжать на это «смотреть» годами. Определите, на что прожить текущий месяц, и БЕГИТЕ, остальное решайте шаг за шагом.

Большие задачи никогда не решают разом. Стратегия всегда одна — съесть пирог по частям. Любую неподъемную ношу разрезайте на куски, которые осилите: съел — переварил — следующий.

Если вы оказались в вертолете, который падает, как довелось очутиться мне, — то вам совсем не страшно (кстати, страх пришел после — когда я смотрела на машину со сломанными лопастями и разбившимся лобовым стеклом со стороны, это уже был страх из прошлого). В процессе передо мной мелькал просто набор моментов.

Я сидела впереди, на месте гида, и не видела, что за окном мы уже ломаем деревья, просто чувствовала, что летим не вверх — что движение идет по траектории вниз. На меня смотрели 30 пар глаз, а впереди схватились две руки какой-то пассажирки и не отпускали до окончания действа.

С тех секунд, когда у меня мелькнула мысль «падаем», и до самого конца — пока жутко напуганные люди по очереди, рискуя каждую минуту оказаться в горящем вертолете (мы пробили полный бензобак), выходили из «приземлившейся» машины буквально на краю обрыва (каким-то чудом мы туда не укатили —  внизу была бурная река) — все это время я постоянно, на сколько хватало голоса, повторяла:

«Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо».

На русском и английском языках, так как группа была интернациональная.

Я не знала, откуда это пришло, я все делала на автопилоте. Выходила оттуда одна из последних, после всех пассажиров, вместе с командой. При падении мы сильно накренились вперед, даже чуть проехали и замерли, подняв хвост. Если бы на борту началась паника и люди с задних рядов (а это был пассажирский вертолет с рядами) ломанулись вперед без очереди — мы бы покатились в этот обрыв.

Я стояла посередине салона и громко повторяла, что все хорошо. Я не знала, что делать — просто делала. Единственный момент, когда ощутила страх — прочла его в глазах бортмеханика, вылетевшего из кабины и начавшего судорожно открывать дверь, чтобы была возможность быстрее выйти.

Никогда не забуду, как следователь на допросе многозначительно спрашивал сидевшую напротив него 17-летнюю девушку:

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— А вы после этого летаете?

— Да, я летаю, чтобы не осталось страха полетов на всю жизнь.

— Ясно. Не пойму, как ваша машина не загорелась. Вы пробили только что наполненный бензобак. По идее, взрыв должно было быть видно у вас дома, за 200 километров.

Следователь был м***ком, страдающим иллюзорными страхами и вдобавок пытающимся переложить их на девчонку. Ему было бы приятнее и понятнее услышать, что я никогда больше не сяду в вертушку.

Благо, даже это не помогло мне обрести страха полетов, который бы имел реальное обоснование. Я просто четко для себя решила, что буду путешествовать и много летать по миру, а для этого имеет смысл воспринимать самолеты и вертолеты как средство передвижения.

Я много путешествую и много летаю. Летать люблю: аэропорты, дьюти-фри, авиасоседи, но если вдруг при посадке у меня мелькает волнение — я осознанно не даю ему разрастись. У меня есть своя собственная мантра/аффирмация/фраза (как угодно), которую я повторяю весь период посадки. Повторяю без страха или дрожи, просто помогаю капитану сажать самолет своим намерением. Не более того.

Лучше я буду повторять хорошее, чем купаться в опасениях. Я за чистоту собственных мыслей, и меня не смущает тот факт, что ее (чистоту) нужно постоянно наводить.

Возвращаясь к теме практических советов:

Если какой-то страх донимает вас регулярно, сформулируйте свою вдохновляющую фразу и повторяйте каждый раз, когда он будет всплывать. Не церемоньтесь со страхами — куда эффективнее накладывать на них исцеляющий эликсир  здоровых слов, чем ковыряться без конца в причинах, которых, скорее всего, даже не существует. 

Мы творим свой опыт на уровне слов и мыслей, поэтому полезно иметь в своем арсенале аптечку из таких словесных заготовок-лекарей, чтобы прикладывать каждый раз, когда будет всплывать что-то болезненное, параллельно исцеляя причины своих страданий  — шаг за шагом внося осознанные перемены в свою жизнь.

Ничто так не исцеляет от любых волнений и сомнений,  как интенсивное сфокусированное действие навстречу к целям, которые тебя вдохновляют.

Всем отваги и движения вперед — тогда страхи не будут помехой.

Всегда ваша,

Олеся Новикова, об авторе

Иллюстрация Avita FLit специально для re-self.ru

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0 Не нравится 1 Нравится 07.02.2017 Теги: страх самоанализ работа над собой принятие решений
 
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