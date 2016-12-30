4 способа оставить старые обиды в уходящем году

«Пусть все плохое останется в старом году» — такое пожелание звучит 31 декабря чаще, чем привычное «счастья, здоровья». На первый взгляд, эти слова кажутся банальными и «лишь бы сказать», но если задуматься, понимаешь: как на самом деле было бы здорово оставить весь негатив в уходящем году. И мы подскажем тебе, как можно это сделать.

Конечно, от серьезных душевных ран за пару дней избавиться не получится. Но ничего не мешает тебе хотя бы начать.

Мы собрали несколько психологических приемов, благодаря которым ты сможешь освободиться от старых обид и неприятных эмоций и войдешь в Новый 2017 год с легким сердцем.

1. Прямой разговор

Знаешь, на чем основывается половина обид, засевших в твоей голове? На недосказанности. Неосторожно брошенное слово, вовремя не заданный вопрос «что ты имел в виду?», и все — ты уже не можешь избавиться от неприятного ощущения, возникающего всякий раз, когда ты думаешь о своем обидчике.

Фото: 123RF/ Sebastian Gauert

Почему бы не выяснить все прямо сейчас — перед Новым годом? Встреться, позвони или напиши — неважно, как именно, но главное, поговори с тем, на кого затаила обиду. Расскажи о своих переживаниях, спроси «почему?», спокойно выслушай и попробуй принять все, что скажет собеседник. Вот увидишь, половина твоих переживаний и яйца выеденного не стоит. Недаром говорят, что порой от счастья человека отделяет лишь один разговор.

2. С глаз долой

Во многих странах перед Новым годом принято избавляться от старого хлама. Никаких «а вдруг пригодится». В Италии, например, люди просто выкидывают из окон ненужную посуду, элементы интерьера и даже малогабаритную мебель. Ты никогда не задумывалась о том, что это отличный способ освободить не только место в квартире, но и голову от дурных мыслей? Мы не предлагаем тебе выбрасывать стулья из окна многоэтажки, но почему бы, наконец, не избавиться от вещей, которые напоминают тебе о бывшем и вашем сложном расставании?

Если речь идет о чем-то дорогом, размести объявление о продаже. Если это старые футболки или дурацкие открытки — просто выбрось их в мусорный контейнер. Вот увидишь, неприятные эмоции, которые ты испытывала, натыкаясь на ту или иную вещь, моментально исчезнут.

3. Сожги негатив

Психологи утверждают, что этот способ отлично помогает освободиться от негатива. Возьми лист бумаги, ручку или карандаш и запиши все свои обиды, страхи и сомнения. Не подбирай слова, пусть мысли льются свободно. Пиши все, что приходит в голову. Обижена на коллегу? Сердишься на мужа? Винишь себя в том, что редко звонишь маме? Боишься, что потеряешь работу? Пиши все.

Фото: 123RF/progressman

Готово? А теперь возьми спички или зажигалку и сожги весь негатив, записанный на листке. Оставшийся пепел вытряхни в форточку. Кто-то уверен, что дело в самовнушении. Другие говорят, что таким образом мы на самом деле избавляемся от негатива, который копится в нас годами. Как бы то ни было — такой ритуал действительно помогает. Не всегда с первого раза. Иногда его приходится повторять снова и снова, но начинать же с чего-то надо. Главное — соблюдай технику пожарной безопасности, чтобы не добавить себе проблем перед Новым годом.

4. Техника пустого стула

Ты знаешь, что очень важно не замалчивать обиды, но что делать, если поговорить с человеком, который сделал тебе больно, по каким-то причинам невозможно? Тогда на помощь приходит техника пустого стула. Все очень просто: тебе нужно остаться одной в комнате (а еще лучше — в квартире), поставить перед собой стул и представить, что на нем сидит твой обидчик. Садись напротив, выбирай удобную позу и начинай монолог. Расскажи о своих чувствах, плачь, кричи, кидай в стул подушки, можешь даже пнуть его, если хочешь, — выплескивай все негативные эмоции, которые засели внутри. Вот увидишь, в какой-то момент ты почувствуешь усталость и опустошенность. Это и будет сигналом того, что «сеанс» прошел не зря. Возможно, ты захочешь повторить «разговор с пустым стулом» не раз и не два, ты сама почувствуешь, когда хватит. Главное — позволь себе высвободить негатив, не держи разрушающие эмоции внутри.

Несмотря на то, что дни до Нового года будут заполнены работой, покупкой подарков и суматошной подготовкой к празднику, постарайся уделить хотя бы пару часов себе. Пусть в этот раз пожелание «оставить все плохое в старом году» окажется для тебя не пустым звуком. Немного усилий, и в 2017-й ты сможешь войти чуть более счастливой, чем была раньше.