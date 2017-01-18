10 вопросов себе, которые могут изменить жизнь

В 2017 году ты решила кардинально изменить свою жизнь? Добиться успеха в карьере, заняться самообразованием, перестать забивать голову негативом и стать привлекательнее?

Прежде чем приступить к активным действиям, задай себе несколько вопросов. С их помощью ты поймешь, что тебе нужно на самом деле, а что — лишь блажь и стереотипы, навязанные обществом.

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1. «За что я могу похвалить себя прямо сейчас?»

В попытке улучшить жизнь мы чаще занимаемся самобичеванием, чем пытаемся осознать свои сильные стороны. Это не эффективно. Только поверив в себя, можно поставить правильные цели и выбрать оптимальные пути их достижения. От того, что ты разнесешь свой потенциал в пух и прах, лучше не станет. Поэтому подумай прямо сейчас, за что ты можешь себя похвалить? Воодушевленный человек способен на настоящие подвиги, чего не скажешь о том, кто «приуныл».

2. «Занимаюсь ли я любимым делом?»

Вопрос касается профессиональной сферы. Ты действительно занимаешься тем, что делает тебя счастливее, увлекает, помогает развиваться и совершенствоваться?

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Или ты ходишь на работу лишь для того, чтобы не остаться без копейки? Конечно, ситуации бывают разные, но если сейчас все вроде бы хорошо (в холодильнике есть еда, а над головой — крыша), но работа лишь угнетает и вызывает раздражение, самое время задуматься над своим истинным предназначением. Возможно, для полного счастья тебе не хватает только любимого дела.

3. «Почему мне так важно, что они обо мне думают?»

Ты задумывалась, скольких возможностей себя лишаешь, боясь осуждения со стороны? Тысяч. В стремлении быть хорошей для всех ты оказываешься плохой для себя.

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Поговори с собой предельно честно, выясни, почему тебя так волнует то, что думают родственники, друзья, коллеги, соседи? Возможно, все тянется из детства: погони за пятерками, желание угодить и заслужить любовь родителей. Пусть итогом внутреннего диалога станет осознание того, что причины, какими бы они ни были, остались в прошлом. А ты живешь здесь и сейчас.

4. «Почему я общаюсь с теми, кто мне неприятен?»

Мы говорим не о начальнике, в общении с которым тебе приходится соблюдать субординацию. Речь о тех друзьях и подругах, в обществе которых тебе некомфортно, но ты по каким-то причинам добровольно поддерживаешь с ними связь. Такая «дружба» (скорее зависимость) не делает тебя счастливее, после встреч ты возвращаешься домой эмоционально опустошенной, с новым набором комплексов. Задумайся, зачем тебе это? Ответ поможет разобраться в том, кто тебе действительно нужен, а кто лишь тянет вниз.

5. «Здорова ли я?»

Да, вот так просто. Вопрос кажется банальным, но он очень важен. Дело в том, что здоровье (физическое и психологическое) — основа всего. Наши предки знали толк, когда говорили, что в здоровом теле — здоровый дух.

123RF/Pavel Kibenko

Ответь себе честно, ты на самом деле не имеешь проблем со здоровьем или просто боишься пойти к врачу? Если что-то все-таки волнует, но ты надеешься на «само пройдет», мы советуем пересмотреть отношение к этому вопросу. Чуть больше заботы о себе — и жить станет куда проще и приятнее.

6. «Я внимательна к своему окружению?»

Родственники, любимый человек, друзья — именно они оказываются рядом, когда жизнь подкидывает очередной лимон. И пусть это прозвучит банально, но нет большего богатства, чем близкие люди, с которыми ты можешь поделиться самым сокровенным.

Ответь на вопрос — внимательна ли ты к тем, кто тебя окружает? Не ведешь ли ты себя порой эгоистично и грубо?

Конечно, все мы не без греха, но если сейчас ты поняла, что уже очень давно не звонила близкой подруге, то самое время узнать, как у нее дела. Отдавая, ты получаешь взамен куда больше.

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7. «Каковы последствия моих сегодняшних действий?»

У всего есть причина, также у всего есть следствие. Если сегодня ты регулярно ешь булки из фастфуда и запиваешь их колой, не удивляйся лишнему весу и проблемам со здоровьем через пару месяцев.

Если сейчас ты предпочитаешь посмотреть на котиков и фриков в интернете, вместо того, чтобы читать статьи и книги по саморазвитию, не прикидывайся, что не понимаешь, почему уже несколько лет не движешься по карьерной лестнице. Твои сегодняшние привычки делают твой завтрашний день.

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8. «Я действительно этого не могу?»

Американский писатель Дэн Браун сказал: «Возможно все. На невозможное просто требуется больше времени».

Эта фраза разошлась по соцсетям, и знают ее уже почти все. Знают, но почему-то не относят к себе. На самом же деле Браун прав: ты можешь гораздо больше, чем думаешь. Если какая-то мечта кажется тебе недостижимой, спроси себя - почему? Мозг выдаст сотни причин, но на каждую из них найдется свой контраргумент, и ты удивишься — на самом деле ты способна на гораздо большее, чем кажется.

9. «Сделает ли это меня счастливее?»

Ты на самом деле хочешь добиться всего, что записала в списке «Цели на год»? Выучить французский, пойти на курсы бариста, похудеть на 10 кг и выйти замуж?

123RF/Валерий Качаев

Это твои желания или советы мамы-подруг-коллег?

Прислушайся к себе и подумай, что будет, если то или иное желание не сбудется. Ничего страшного? Тогда, может, стоит приберечь силы для чего-то по-настоящему важного? Оставь в списке только то, что тебе действительно необходимо, и не распыляйся по мелочам.

10. «Почему получилось тогда, но не получается сейчас?»

Наверняка в твоей жизни уже были моменты, когда удавалось взять себя в руки и изменить обстоятельства к лучшему. Спроси себя, что тогда послужило катализатором перемен? Что помогло преодолеть сложности и сконцентрироваться на достижении целей? Позитивный пример, а тем более собственный — лучший мотиватор. Если удалось однажды, получится и сейчас.