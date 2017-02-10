Зара: «От мужа я ушла к детям»

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Премьера мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен» прошла в «Центральном Детском Магазине» на Лубянке на днях. Зара озвучила одного из персонажей картины. Она пришла на мероприятие с сыновьями Даниилом и Максимом.

В прошлом году Зара развелась с бизнесменом Сергеем Ивановым. Дети, 6-летний Даниил и 4-летний Максим, живут с мамой. Недавно в интервью для «Комсомольской правды» звезда, которой сейчас 33 года, порассуждала о том, как мальчики пережили развод родителей.

— Мне хотелось максимально оградить детей от этой тяжелой ситуации, — сказала Зара. — Они живут со мной, но регулярно видятся с отцом. Они знают, что у них по-прежнему есть мама и папа.

Зара полагает, что самое важное — не скандалить при детях и не травмировать таким образом их психику.

Я могу отдать ему сыновей на какое-то время.

— Им пока сложно понять эту ситуацию, — говорила она в интервью журналу Ok! — Когда они вырастут и начнут задавать мне вопросы, я знаю, что им ответить. А пока они регулярно видятся с отцом, мы вместе водим их в секции, я могу отдать ему сыновей на какое-то время. Еще раз повторю: расставаться нужно без скандалов, тем более в ситуации, когда люди ничего плохого друг другу не сделали.

По словам артистки, после развода она живет в основном проблемами сыновей. «Так что от мужа я ушла к детям», — заключает она.