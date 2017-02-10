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Зара: «От мужа я ушла к детям»

Певица Зара с сыновьями на премьере мультфильма, Москва, 5 февраля 2017.

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Зара: «От мужа я ушла к детям»
Фото: Пресс-служба

Премьера мультфильма «Лего Фильм: Бэтмен» прошла в «Центральном Детском Магазине» на Лубянке на днях. Зара озвучила одного из персонажей картины. Она пришла на мероприятие с сыновьями Даниилом и Максимом. 

В прошлом году Зара развелась с бизнесменом Сергеем Ивановым. Дети, 6-летний Даниил и 4-летний Максим, живут с мамой. Недавно в интервью для «Комсомольской правды» звезда, которой сейчас 33 года, порассуждала о том, как мальчики пережили развод родителей. 

— Мне хотелось максимально оградить детей от этой тяжелой ситуации, — сказала Зара. — Они живут со мной, но регулярно видятся с отцом. Они знают, что у них по-прежнему есть мама и папа. 

Зара полагает, что самое важное не скандалить при детях и не травмировать таким образом их психику. 

Я могу отдать ему сыновей на какое-то время.

Им пока сложно понять эту ситуацию, говорила она в интервью журналу Ok! Когда они вырастут и начнут задавать мне вопросы, я знаю, что им ответить. А пока они регулярно видятся с отцом, мы вместе водим их в секции, я могу отдать ему сыновей на какое-то время. Еще раз повторю: расставаться нужно без скандалов, тем более в ситуации, когда люди ничего плохого друг другу не сделали.

По словам артистки, после развода она живет в основном проблемами сыновей. «Так что от мужа я ушла к детям», заключает она. 

 
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0 Не нравится 2 Нравится 10.02.2017 Теги: Зара

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Обсуждение 1  

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  • Koshka
    Не знаю её как певицу, но как женщина она ведет себя очень достойно. Не бросилась заполнять пространство фальшивыми улыбками, голыми частями тела и новыми хахалями. И одеты все трое симпатично.
    		 10.02.17 13:02
         
    0
         
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