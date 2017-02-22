Захар Прилепин: «И началось все это безумие»

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Писатель Захар Прилепин презентовал свою книгу «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» в Саратове.

Недавно стало известно, что Прилепин возглавил батальон в ДНР. Писатель удивлен шумихой вокруг этого факта: он участвует в боевых действиях уже год.

— Я больше года работаю советником главы ДНР Александра Захарченко, — сказал Захар в одном из интервью. — Я даже не предполагал, что все это создаст такой безумный шумовой эффект. Если кто-то читает мои социальные сети, я постоянно там публиковал какие-то сводки с фронтов, там были мои фотографии, там была фотография с легендарным сербским снайпером «Деки», где было написано, что я служу с ним в одном полку. Люди видимо что-то не понимали, а потом вдруг вышла статья корреспондента одной из газет, и началось все это безумие.

Прилепин добавил, что в последнее время он отказывается от интервью, но журналисты сопровождают его в поездках по стране:

Вы меня вообще там не найдете никогда в жизни.

— Я уже написал сегодня с утра обращение: пожалуйста, оставьте меня в покое, я три дня доработаю в России, уеду в Донецк, и вы меня вообще там не найдете никогда в жизни.