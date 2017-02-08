Яна Чурикова: «Я ни с кем не могла сработаться»

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Яна Чурикова поразила гостей концерта в честь юбилея Льва Лещенко, появившись на мероприятии в эффектном вечернем платье с глубоким декольте.

Чурикова сегодня занимает ответственный пост: она руководитель каналов MТV в России. По словам звезды, она только сейчас учится быть мягкой и женственной. Раньше характер у нее был жесткий.

Женщине так вести себя нельзя.

— Я скажу так: в кадре я прежде всего женщина, а потом уже все остальное, — сказала Чурикова, которой сейчас 38 лет, в интервью журналу Hello! — Правда, еще не так давно у меня были этапы становления личности, от отрицания своей женской сущности к принятию ее: я ни с кем не могла сработаться, уничтожала всех слабых партнеров вокруг. А если коллега оказывался сильнее, то мы просто понимали, что не можем работать вместе, и расходились. Например, с Ваней Ургантом у нас так было. Бывает так, что у тебя с человеком разные заряды, ты начинаешь его отрицать. Женщине так вести себя нельзя.

Кстати, в прошлом году Чурикова развелась с третьим по счету мужем Денисом Лазаревым после 8 лет отношений.