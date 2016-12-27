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Принц Уильям: «Мне необычайно повезло с женой»

Принц Уильям на благотворительной акции, Лондон, Англия, 19 декабря 2016.

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Принц Уильям: «Мне необычайно повезло с женой»
Фото: GlobalLookPress

На днях Уильям (William), принц Уэльский и герцог Кембриджский с супругой и братом побывал на благотворительной акции, организованной фондом The Mix. Фонд помогает детям и подросткам с психическими отклонениями. На фотографии принц украшает пряничный домик. 

Недавно Уильям вернулся из поездки во Вьетнам. Он появился в местном телешоу, и ведущий расспросил его, как молодой отец справляется с двумя детьми. 

Бывают и чудесные моменты, и спады.

— Временами мне приходится очень непросто, — признался 34-летний принц. — Ведь быть сначала беззаботным холостяком, а потом вдруг превратиться в мужа, а после еще и в отца — это меняет в вашей жизни абсолютно все… Зато обзаведясь своими детьми и воспитывая их, я многое узнал о себе. Конечно, в моей семейной жизни, как у любого другого человека, бывают и чудесные моменты, и спады. Но мне необычайно повезло, ведь рядом со мной находится Кэтрин, замечательная мать и жена, поддержку которой я чувствую всегда…

 
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1 Не нравится 6 Нравится 27.12.2016 Теги: уильям принц Уильям

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