Принц Уильям: «Мне необычайно повезло с женой»

Фото: GlobalLookPress

На днях Уильям (William), принц Уэльский и герцог Кембриджский с супругой и братом побывал на благотворительной акции, организованной фондом The Mix. Фонд помогает детям и подросткам с психическими отклонениями. На фотографии принц украшает пряничный домик.

Недавно Уильям вернулся из поездки во Вьетнам. Он появился в местном телешоу, и ведущий расспросил его, как молодой отец справляется с двумя детьми.

Бывают и чудесные моменты, и спады.

— Временами мне приходится очень непросто, — признался 34-летний принц. — Ведь быть сначала беззаботным холостяком, а потом вдруг превратиться в мужа, а после еще и в отца — это меняет в вашей жизни абсолютно все… Зато обзаведясь своими детьми и воспитывая их, я многое узнал о себе. Конечно, в моей семейной жизни, как у любого другого человека, бывают и чудесные моменты, и спады. Но мне необычайно повезло, ведь рядом со мной находится Кэтрин, замечательная мать и жена, поддержку которой я чувствую всегда…