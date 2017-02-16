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Владимир Познер: «Меня отвращает вера "как бы", вера "лайт"»

Телеведущий Владимир Познер на вечере памяти актера Владимира Зельдина, Москва, 10 февраля 2017.

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Владимир Познер: «Меня отвращает вера "как бы", вера "лайт"»
Фото: GlobalLookPress

Вечер, посвященный памяти актера Владимира Зельдина, состоялся в Центральном академическом театре Российской армии. В числе прочих друзей покойного на мероприятии выступил Владимир Познер. 

В своей последней колонке на сайте Pozneronline.ru знаменитый телеведущий порассуждал о том, что сейчас стало модно быть православными, как когда-то модно было вступать в КПСС. 

Ложь, лицемерие — вот чем охвачено общество сегодня.

— Ныне в России носят кресты напоказ, чтобы всем было видно, — сокрушается тележурналист, которому сейчас 82 года. — Носят государственные деятели и столпы бизнеса, носят отъявленные бандиты. Меня отвращает не вера как таковая, пусть я и не согласен с ней, меня отвращает вера «как бы», вера «лайт». У меня нет ни малейшего сомнения, что если бы завтра вдруг по мановению волшебной палочки вернулся к власти Сталин, все эти воцерковленные дамы и господа заменили бы свои кресты на другие символы со скоростью молнии, смазанной маслом. Ложь, лицемерие – вот чем охвачено общество сегодня, вот что произошло и продолжает происходить.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 16.02.2017 Теги: Владимир Познер

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