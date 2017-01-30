 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Влад Топалов: «Раньше я никогда не жил с девушками»

Певец Влад Топалов на пресс-конференции, Москва, 25 января 2017.

1 0
Влад Топалов: «Раньше я никогда не жил с девушками»
Фото: GlobalLookPress

В Продюсерском центре Игоря Сандлера состоялась пресс-конференция, посвященная памяти музыканта Андрея Давидяна, участника проекта «Голос» на Первом канале. Давидян скончался в ноябре прошлого года. На пресс-конференции артисты рассказали о будущем концерте в честь звезды. В частности, на нем выступит Влад Топалов.

В 2015 году Топалов женился на своей давней знакомой Ксении Данилиной. Они познакомились, когда Ксюша еще училась в школе, а Влад пел в группе Smash!!. В интервью журналу Hello! певец признался, что впервые начал жить с женщиной только после свадьбы (до бракосочетания они только встречались).

Привык думать только о себе.

-- До Ксюши я никогда не жил с девушками, -- сказал Топалов, которому сейчас 31 год. -- После школы сразу же съехал от родителей. Не могу сказать, что всегда был самостоятельным, просто привык думать только о себе. Сейчас я учусь оставлять рабочие проблемы за порогом, приходить домой и действительно интересоваться, как дела у тещи, как чувствует себя бабушка. Поначалу мне было сложно это делать, а сейчас я все это полюбил. По-другому стал относиться к себе, к своей работе и даже восстановился в институте, который бросил три года назад.

 
Загрузка...
0 Не нравится 1 Нравится 30.01.2017 Теги: Влад Топалов

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору