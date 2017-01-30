Влад Топалов: «Раньше я никогда не жил с девушками»

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В Продюсерском центре Игоря Сандлера состоялась пресс-конференция, посвященная памяти музыканта Андрея Давидяна, участника проекта «Голос» на Первом канале. Давидян скончался в ноябре прошлого года. На пресс-конференции артисты рассказали о будущем концерте в честь звезды. В частности, на нем выступит Влад Топалов.

В 2015 году Топалов женился на своей давней знакомой Ксении Данилиной. Они познакомились, когда Ксюша еще училась в школе, а Влад пел в группе Smash!!. В интервью журналу Hello! певец признался, что впервые начал жить с женщиной только после свадьбы (до бракосочетания они только встречались).

Привык думать только о себе.

-- До Ксюши я никогда не жил с девушками, -- сказал Топалов, которому сейчас 31 год. -- После школы сразу же съехал от родителей. Не могу сказать, что всегда был самостоятельным, просто привык думать только о себе. Сейчас я учусь оставлять рабочие проблемы за порогом, приходить домой и действительно интересоваться, как дела у тещи, как чувствует себя бабушка. Поначалу мне было сложно это делать, а сейчас я все это полюбил. По-другому стал относиться к себе, к своей работе и даже восстановился в институте, который бросил три года назад.