Том Хиддлстон: «Мы помогали людям, которые чинят мир»
Актер Том Хиддлстон (Tom Hiddleston) на церемонии «Золотой глобус», Голливуд, США, 8 января 2017.
Том Хиддлстон получил премию «Золотой глобус» как лучший актер мини-сериала за работу над сериалом «Ночной администратор». Выйдя на сцену получать награду, 35-летний артист произнес благодарственную речь, которая немного затянулась. И вдобавок произвела на некоторых слушателей неприятное впечатление.
Звезда фильма «Мстители» неожиданно начал рассказывать о своей поездке в Южный Судан, где сейчас идет гражданская война. Он ездил туда вместе с сотрудниками ЮНИСЕФ. По словам актера, однажды там к нему подошли доктора и медсестры из организации «Врачи без границ», чтобы поблагодарить его за сериал «Ночной администратор». Оказалось, что врачи смотрели сериал во время артобстрелов.
Мы помогали развлечься и расслабиться людям, которые чинят мир.
— Я был растроган мыслью о том, что мы помогали развлечься и расслабиться людям, которые чинят мир в тех местах, где он сломан, — сказал Хиддлстон.
«Это была очень длинная история, которую Том Хиддлстон рассказал, чтобы сделать себе комплимент», — прокомментировал эту речь сценарист Гэри Жанетти (Gary Janetti) в своем Твиттере. Некоторые другие зрители посчитали, что идея начать речь о гражданской войне, чтобы закончить ее рекламой своего сериала — не лучшая.