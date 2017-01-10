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Том Хиддлстон: «Мы помогали людям, которые чинят мир»

Актер Том Хиддлстон (Tom Hiddleston) на церемонии «Золотой глобус», Голливуд, США, 8 января 2017.

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Том Хиддлстон: «Мы помогали людям, которые чинят мир»
Фото: GlobalLookPress

Том Хиддлстон получил премию «Золотой глобус» как лучший актер мини-сериала за работу над сериалом «Ночной администратор». Выйдя на сцену получать награду, 35-летний артист произнес благодарственную речь, которая немного затянулась. И вдобавок произвела на некоторых слушателей неприятное впечатление. 

Звезда фильма «Мстители» неожиданно начал рассказывать о своей поездке в Южный Судан, где сейчас идет гражданская война. Он ездил туда вместе с сотрудниками ЮНИСЕФ. По словам актера, однажды там к нему подошли доктора и медсестры из организации «Врачи без границ», чтобы поблагодарить его за сериал «Ночной администратор». Оказалось, что врачи смотрели сериал во время артобстрелов.

Мы помогали развлечься и расслабиться людям, которые чинят мир.

— Я был растроган мыслью о том, что мы помогали развлечься и расслабиться людям, которые чинят мир в тех местах, где он сломан, — сказал Хиддлстон. 

«Это была очень длинная история, которую Том Хиддлстон рассказал, чтобы сделать себе комплимент», — прокомментировал эту речь сценарист Гэри Жанетти (Gary Janetti) в своем Твиттере. Некоторые другие зрители посчитали, что идея начать речь о гражданской войне, чтобы закончить ее рекламой своего сериала — не лучшая. 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 10.01.2017 Теги: Том Хиддлстон

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