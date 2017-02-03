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Татьяна Буланова: «Мне ее даже жалко...»

Певица Татьяна Буланова на юбилее Льва Лещенко, Москва, 1 февраля 2017.

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Татьяна Буланова: «Мне ее даже жалко...»
Фото: GlobalLookPress

1 февраля Льву Лещенко исполнилось 75 лет. На концерте в честь этого события помимо Татьяны Булановой спели Стас Михайлов, Лолита, Жасмин и многие другие артисты. 

Месяц назад Буланова развелась с супругом, футболистом Владиславом Радимовым. По слухам, разрыв произошел после многочисленных измен Владислава. В частности, в одном из телешоу в прошлом году выступила фитнес-тренер Ирина Яковлева, которая рассказала, что ее роман с Радимовым длится уже 7 лет. 

Противно было, неприятно. 

— Я видела это, — призналась 47-летняя Буланова в интервью «Комсомольской правде». — Противно было, неприятно. И даже в большей степени за Влада. Это унижение. Девушку эту я увидела первый раз по телевизору. Я с ней не знакома. Не знаю, правда это или нет, — тут уже бог судья. История, наверное, на совести мамы Влада. Девушка ведь рассказала, что она дружит с его мамой. На самом деле мне ее даже немножко жалко...

По словам певицы, муж так ничего и не объяснил ей про это шоу. Татьяну спросили, способна ли она простить измену. 

— Смотря как ее воспринимать — как предательство или нет... — Ответила звезда. — В моем понятии прощение — это когда ты на человека перестаешь злиться. Я не злопамятная. Соответственно да, прощаю. Но какие-то моменты я не забываю. Прощаю, но помню. И уже с таким человеком если и общаюсь, то с оглядкой, не так, как раньше.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 03.02.2017 Теги: Татьяна Буланова

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