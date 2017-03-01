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Стивен Фрай: «Пытался покончить с собой из-за гомофоба»

Актер Стивен Фрай (Stephen Fry) на вечеринке Vanity Fair Oscar Party, Беверли-Хиллс, США, 26 февраля 2017.

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Стивен Фрай: «Пытался покончить с собой из-за гомофоба»
Фото: GlobalLookPress

На вечеринку журнала Vanity Fair 59-летний Стивен Фрай пришел со своим 29-летним партнером, стэндап-комиком Эллиотом Спенсером (Elliott Spencer). 

Недавно знаменитый британский актер признался, что попытался покончить с собой после того, как в 2012 году взял интервью у политика-гомофоба. Речь идет о Саймоне Локодо (Simon Lokodo), министре «этики и честности» из Уганды. Во время интервью для телеканала BBC министр обрушился на Фрая с гневной речью. В которой, в частности, говорил, что нормально, когда угандийских девушек насилуют, главное, чтобы насильники «делали это правильно», то есть, важно, чтобы изнасилование не было анальным.

Настолько агрессивного и упертого гомофоба я еще не встречал.

Разговор с этим человеком поразил меня до глубины души, сказал Фрай. Настолько агрессивного и упертого гомофоба я еще не встречал. Он собирался провести законопроект, согласно которому угандийские геи будут приговариваться к смертной казни. 

По словам Стивена, столкновение с таким человеком подкосило его:

— Я съел много таблеток и запил их водкой. У меня даже начались конвульсии, из-за которых я сломал четыре ребра.

Продюсер телепередачи обнаружил Фрая в номере в бессознательном состоянии и отправил в больницу. Впоследствии Стивен прошел курс лечения у психиатра, чтобы избавиться от дурных мыслей. 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 01.03.2017 Теги: Стивен Фрай

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