Стивен Фрай: «Пытался покончить с собой из-за гомофоба»
Актер Стивен Фрай (Stephen Fry) на вечеринке Vanity Fair Oscar Party, Беверли-Хиллс, США, 26 февраля 2017.
На вечеринку журнала Vanity Fair 59-летний Стивен Фрай пришел со своим 29-летним партнером, стэндап-комиком Эллиотом Спенсером (Elliott Spencer).
Недавно знаменитый британский актер признался, что попытался покончить с собой после того, как в 2012 году взял интервью у политика-гомофоба. Речь идет о Саймоне Локодо (Simon Lokodo), министре «этики и честности» из Уганды. Во время интервью для телеканала BBC министр обрушился на Фрая с гневной речью. В которой, в частности, говорил, что нормально, когда угандийских девушек насилуют, главное, чтобы насильники «делали это правильно», то есть, важно, чтобы изнасилование не было анальным.
Настолько агрессивного и упертого гомофоба я еще не встречал.
— Разговор с этим человеком поразил меня до глубины души, — сказал Фрай. — Настолько агрессивного и упертого гомофоба я еще не встречал. Он собирался провести законопроект, согласно которому угандийские геи будут приговариваться к смертной казни.
По словам Стивена, столкновение с таким человеком подкосило его:
— Я съел много таблеток и запил их водкой. У меня даже начались конвульсии, из-за которых я сломал четыре ребра.
Продюсер телепередачи обнаружил Фрая в номере в бессознательном состоянии и отправил в больницу. Впоследствии Стивен прошел курс лечения у психиатра, чтобы избавиться от дурных мыслей.