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Стас Михайлов: «Мы встретились в тяжёлое для обоих время»

Певец Стас Михайлов на юбилее Льва Лещенко, Москва, 1 февраля 2017.

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Стас Михайлов: «Мы встретились в тяжёлое для обоих время»
Фото: GlobalLookPress

Стас Михайлов выступил на концерте в честь юбилея Льва Лещенко в Кремлевском дворце. Льву Валерьяновичу исполнилось 75 лет. 

Михайлов, которому сейчас 47 лет, посвятил множество своих песен любовной тематике. Недавно в интервью для издания «Звездный бульвар» его спросили, как он определяет для себя это понятие, любовь. 

Я поставил условие, что жить мы будем только на заработанные мной деньги.

— 25 лет назад, когда ушёл брат, я понял, как тяжело одиночество, — начал рассуждать Михайлов. — Любовь — это когда из миллионов людей вдруг встречаются двое… Мою маму зовут Любовь, они живут с папой уже долгие годы вместе. Для меня они — любовь. С моей женой Инной мы встретились в тяжёлое для нас обоих время: она рассталась с супругом, а у меня тогда вообще ничего не было, кроме съёмной однушки в Москве. Я поставил условие, что жить мы будем только на заработанные мной деньги. И когда она тайно от меня покупала продукты в дорогих магазинах (у неё были свои сбережения), я это пресекал. У нас огромное уважение друг к другу. 

Напомним, что Стас и Инна Михайловы поженились в 2011 году. Сейчас у супругов растут две общие дочери. Также у них есть еще четверо детей от предыдущих браков. 

 

 
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1 Не нравится 0 Нравится 03.02.2017 Теги: стас михайлов

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