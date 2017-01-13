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Софи Тернер: «Санса впервые чувствует вкус власти»

Актриса Софи Тернер (Sophie Turner) на анонсировании номинантов BAFTA, Лондон, Англия, 10 января 2016.

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Софи Тернер: «Санса впервые чувствует вкус власти»
Фото: GlobalLookPress

Недавно Британская киноакадемия назвала номинантов своей премии. Вечер вели Софи Тернер и Доминик Купер (Dominic Cooper). Призы будут вручены 12 февраля. 

20-летняя Софи прославилась, сыграв Сансу в сериале «Игра престолов». Недавно в интервью журналу Vulture актриса порассуждала о том, что станет с ее героиней в седьмом сезоне. Напомним, что в конце шестого сезона Санса убила своего злодея-мужа Рамси Болтона.

Она посмотрела на Мизинца и подумала «Ох, а ты прав».

— В конце сезона Санса чувствует вкус власти, и это случается впервые в ее жизни. Она думает, что заслужила власть после всего, что она сделала для Джона и для Севера. И когда она помогает всем и не получает признания за это, она ощущает, что ей дали попробовать власть и сразу отняли. Она не получила того уважения, которое, по ее мнению, она заслуживает. Она пыталась помочь Джону и быть одним из лидеров, сотрудничать, но это сложно при патриархате, при сексизме. Джону на самом деле стоило послушать, что она говорит. Так что она посмотрела на Мизинца и подумала «Ох, а ты прав. Может быть, та картинка, которую ты нарисовал, про меня на троне и тебя рядом со мной не так уж и плоха». 

Напомним, что премьера седьмого сезона «Игры престолов» назначена на июнь 2017 года.

 

 
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0 Не нравится 2 Нравится 13.01.2017 Теги: Софи Тернер

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