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Сиенна Миллер: «Это проклятие материнства»

Сиенна Миллер (Sienna Miller) на премьере фильма «Ночная жизнь», Лондон, Англия, 11 января 2017.

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Сиенна Миллер: «Это проклятие материнства»
Фото: GlobalLookPress

На премьере фильма «Ночная жизнь», в котором она сыграла одну из ролей, Сиенна появилась в платье Lanvin, подчеркивающем ее безупречную фигуру. 

35-летняя Миллер воспитывает дочку Марлоу (Marlowe), которой сейчас 4 года. С отцом девочки, актером Томом Старриджем (Tom Sturridge), она рассталась в 2015 году.  Недавно в интервью для британского издания журнала Vogue Сиенна рассказала о тяготах материнства.

Я просто пытаюсь понять, откуда берется это чувство вины.

— Быть матерью — это, очевидно, самый невероятный опыт, но твоя жизнь превращается в хаос, и это утомляет, — сказала актриса. — Я буквально могу лечь на этот стол и уснуть. Мне бы хотелось научиться лучше распределять свое время. Я бы хотела быть супермамой, хотя, я думаю, ты никогда не будешь считать себя таковой, даже если на самом деле ею станешь. Мне кажется, это проклятие материнства - мы буквально лезем из кожи вон, чтобы сделать все возможное и невозможное для своих детей. Иногда я просто пытаюсь понять, откуда берется это чувство вины. И порой думаю, что чувство изобретено самим человеком. Странно, что мы сами направляем себя по этому нездоровому пути.

 

 
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2 Не нравится 1 Нравится 18.01.2017 Теги: Сиенна Миллер

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