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Шэрон Стоун: «Не надо судорожно цепляться за молодость»

Шэрон Стоун и Джефф Бриджес на Аллее славы в Голливуде, США, 6 января 2017.

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Шэрон Стоун: «Не надо судорожно цепляться за молодость»
Фото: GlobalLookPress

Недавно актер Джефф Бриджес (Jeff Bridges) оставил отпечатки своих ладоней и ног на Аллее славы в Голливуде. Шэрон Стоун (Sharon Stone), его близкая подруга, ассистировала артисту во время церемонии. 

Звезде фильма «Основной инстинкт» сейчас 58 лет. Недавно в интервью для журнала Elle Шэрон призналась, что сейчас чувствует себя более уверенно, чем в юности, когда она была на вершине славы. 

Наверное, в этом и есть суть уверенности в себе.

— Как-то на голливудском чествовании Майкла Дугласа показывали «Основной инстинкт», —  сказала актриса. — Помню, как удивительно было видеть на большом экране саму себя — только на двадцать лет моложе. В голове прокручивалась одна и та же мысль: «Сейчас я легко могу дать фору этой беззаботной малышке. Ведь я совершенно по-другому воспринимаю и себя, и мир вокруг!» Наверное, в этом и есть суть уверенности в себе. Можно выглядеть отлично в любом возрасте. И не надо судорожно цепляться за свою молодость, как за спасательный круг.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 12.01.2017 Теги: Шэрон Стоун

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