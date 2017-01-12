Шэрон Стоун: «Не надо судорожно цепляться за молодость»

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Недавно актер Джефф Бриджес (Jeff Bridges) оставил отпечатки своих ладоней и ног на Аллее славы в Голливуде. Шэрон Стоун (Sharon Stone), его близкая подруга, ассистировала артисту во время церемонии.

Звезде фильма «Основной инстинкт» сейчас 58 лет. Недавно в интервью для журнала Elle Шэрон призналась, что сейчас чувствует себя более уверенно, чем в юности, когда она была на вершине славы.

Наверное, в этом и есть суть уверенности в себе.

— Как-то на голливудском чествовании Майкла Дугласа показывали «Основной инстинкт», — сказала актриса. — Помню, как удивительно было видеть на большом экране саму себя — только на двадцать лет моложе. В голове прокручивалась одна и та же мысль: «Сейчас я легко могу дать фору этой беззаботной малышке. Ведь я совершенно по-другому воспринимаю и себя, и мир вокруг!» Наверное, в этом и есть суть уверенности в себе. Можно выглядеть отлично в любом возрасте. И не надо судорожно цепляться за свою молодость, как за спасательный круг.